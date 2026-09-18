España Cultura

Søren Kierkegaard, filósofo: “La gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento, que rara vez utiliza”

El pensador, que creció en una Europa sacudida por las revoluciones del siglo XIX, desarrolló una mirada crítica hacia la homogeneización del pensamiento en las sociedades modernas

Retrato del filósofo danés Søren Kierkegaard, pintado por Luplau Janssen en 1902.
Retrato del filósofo danés Søren Kierkegaard, pintado por Luplau Janssen en 1902.
Guardar

Søren Kierkegaard fue un filósofo, teólogo y escritor danés nacido en Copenhague en 1813 y fallecido en 1855, considerado uno de los grandes precursores del existencialismo. Su filosofía puso el foco en el individuo concreto frente a los sistemas abstractos: cómo elegimos, cómo vivimos, qué hacemos con nuestra angustia y, sobre todo, cómo asumimos personalmente nuestras decisiones.

Kierkegaard vivió en una Europa sacudida por revoluciones políticas, transformaciones sociales y el avance de la prensa, mientras Dinamarca atravesaba su propia modernización cultural. Él contempló aquellos cambios con una mezcla de fascinación y desconfianza. Criticó especialmente una sociedad que, a su juicio, sustituía la pasión individual por la opinión pública, la reflexión interminable y una cómoda sensación de pertenencia al grupo.

PUBLICIDAD

Es en ese contexto donde cobra especial fuerza una frase que se le atribuye: “La gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento, que rara vez utiliza”. Unas palabras que no carecen de cierta ironía, pues exponen hasta qué punto la reclamación de un derecho apenas sirve en una sociedad que no desarrolla un pensamiento crítico.

Cubierta de 'O lo uno o lo otro', de Søren Kierkegaard.
Cubierta de 'O lo uno o lo otro', de Søren Kierkegaard. (Editorial Trotta)

El significado de la frase de Kierkegaard

Con esta reflexión, cuya versión original se encuentra en su libro O lo uno lo otro, Kierkegaard no desprecia la libertad de expresión. Al contrario, su intención es señalar una de sus paradojas más incómodas: expresarse es relativamente fácil; pensar de verdad exige esfuerzo. Pensar implica cuestionar las propias certezas, soportar la duda y aceptar incluso la posibilidad de estar equivocado. De ahí que la libertad interior sea, para él, una tarea antes que un derecho pasivamente disfrutado. Su filosofía insiste precisamente en esa responsabilidad del individuo.

PUBLICIDAD

La crítica encaja con otra de sus conocidas afirmaciones: “La multitud es la mentira”. Kierkegaard sostiene que la masa puede diluir la responsabilidad individual y convertir la cantidad en un criterio equivalente a la verdad. El problema, consecuentemente, es que las personas dejen de pensar por sí mismas porque otros ya han decidido qué se debe creer, decir o defender.

¿Quién le iba a decir a Kierkegaard que, siglos después, las redes sociales convertirían sus temores en realidad? Estas plataformas han multiplicado extraordinariamente las posibilidades de expresión, pero han contribuido también a la homogeneización del pensamiento. Publicar una opinión requiere segundos; revisar sus fundamentos puede exigir horas. Kierkegaard permite así una lectura contemporánea que no cuestiona el valor de expresarse, sino que recuerda que la libertad de palabra alcanza su verdadero sentido cuando procede de una conciencia capaz de pensar por sí misma.

Retrato del filósofo Søren Kierkegaard. (WS Collection)
Retrato del filósofo Søren Kierkegaard. (WS Collection)

Contra la comodidad intelectual

Si algo han defendido los filósofos a lo largo de su historia, ha sido la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. Así lo ejemplifica Sócrates en la Apología de Platón, donde afirma que “una vida sin examen no merece ser vivida”. Como Kierkegaard, defendía la exigencia de convertir la reflexión en una práctica personal para desarrollar una existencia libre en la que preguntarnos por qué creemos lo que creemos se convierta en un hábito.

También John Stuart Mill advirtió sobre el peligro de confundir libertad con conformidad. En Sobre la libertad escribió que “la tiranía de la opinión” podía resultar tan opresiva como la autoridad política, porque impedía desarrollar una individualidad propia. Para él, una sociedad puede permitir que todos hablen y, al mismo tiempo, empujar a casi todos a pensar de la misma manera.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

La provocación de Kierkegaard debe servirnos, pues, como un llamado a que la verdadera libertad empiece antes del momento en el que la ejercemos. Pensar, dudar, contrastar, cambiar de opinión y resistirse al cómodo refugio de la multitud son ejercicios menos vistosos que publicar una ocurrencia, pero mucho más exigentes. Y es que, solo si las pensamos lo suficiente, las palabras son realmente nuestras.

Temas Relacionados

FilósofosFilosofíaFilosofía De VidaÚltima Hora EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La serie contará con varios personajes vinculados a la inteligencia artificial como JARVIS, FRIDAY o Ultrón, pero no por ello ha habido que emplear esa misma tecnología

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

Dirigida por Joseph Kosinski (’F1: La película’), esta nueva versión de la clásica serie de televisión de los 80 comienza a ultimar detalles

La película ‘Miami Vice’ con Michael B. Jordan y Austin Butler encuentra a su villano en este actor de ‘La Odisea’

La reflexión de Jean-Paul Sartre, filósofo y novelista francés, sobre la existencia: “Un hombre es siempre un contador de historias. Pero hay que elegir: vivir o contar”

El pensador francés incluyó la cita en ‘La náusea’, publicada en 1938 y una de sus obras más influyentes

La reflexión de Jean-Paul Sartre, filósofo y novelista francés, sobre la existencia: “Un hombre es siempre un contador de historias. Pero hay que elegir: vivir o contar”

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”

La promotora, Live Nation, apunta a que casi el 20% de su público procederá de fuera de España. En total, 600.000 personas para una residencia de 12 noches que empieza este viernes y termina en octubre

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Resident Evil’ a ‘Coyote vs Acme’

La esperada película de terror de la saga de zombis o el regreso de los Looney Tunes en una película que se creía perdida son los protagonistas de la semana

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Resident Evil’ a ‘Coyote vs Acme’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades