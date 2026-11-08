La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada esta semana en Madrid. (Marta Fernández/Europa Press)

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La relación inversora entre España y América Latina atraviesa un periodo de menor actividad. Los flujos de capital latinoamericano hacia España retrocedieron un 7,8% en 2025, hasta los 2.830 millones de euros, mientras que las inversiones de las empresas españolas en América Latina cayeron un 14,3%, hasta los 8.489 millones. El descenso se produce en ambas direcciones, aunque la retirada de capital español fue casi el doble que la registrada en sentido contrario.

Pese a esta evolución, el vínculo económico entre ambas regiones conserva una dimensión considerable. América Latina acumula 79.357 millones de euros de inversión extranjera directa en España, un 141% más que en 2010. Este capital representa el 11,5% del total de la inversión extranjera recibida por el país y sostiene alrededor de 72.000 empleos directos.

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Las cifras forman parte del VIII Informe Global LATAM, elaborado por ICEX con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento analiza la evolución de las inversiones, los intercambios comerciales y las relaciones empresariales entre España y los países latinoamericanos.

Inversión Extranjera Directa española en América Latina

México concentra la mayor inversión latinoamericana en España

Por países, México mantiene una posición dominante como principal inversor latinoamericano en España. Su inversión acumulada alcanza los 37.435 millones de euros, muy por delante de Argentina, con 12.321 millones; Colombia, con 9.227 millones, y Brasil, con 6.269 millones.

La presencia de capital latinoamericano también se extiende a sectores estratégicos de la economía española. La fabricación de productos minerales no metálicos concentra 20.690 millones de euros, seguida de la metalurgia, con 6.161 millones; las actividades inmobiliarias, con 6.055 millones, y los servicios financieros, con 5.637 millones. La industria alimentaria completa los principales destinos, con 5.461 millones.

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Además de las inversiones acumuladas, las empresas latinoamericanas han impulsado nuevos proyectos empresariales en el mercado español. El informe contabiliza 335 iniciativas de inversión greenfield, que sitúan a España como el segundo destino no latinoamericano de estos proyectos, únicamente por detrás de Estados Unidos.

Inversión Extranjera Directa latinoamericana en España. (Fuente: ICEX)

El comportamiento de los flujos durante el último ejercicio confirma el protagonismo mexicano. De los 2.830 millones de euros invertidos por América Latina en España, 1.242 millones procedieron de México, el 43,8% del total. Colombia ocupó la segunda posición, con 543 millones, mientras que Argentina aportó otros 419 millones.

Por actividades económicas, la industria de la alimentación recibió la mayor cantidad de capital latinoamericano, con 845 millones de euros. A continuación se situaron las operaciones inmobiliarias, con 392 millones; la extracción de crudo, con 345 millones; y la programación y consultoría informática, con 321 millones.

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Aunque la caída del 7,8 % supone un retroceso respecto a 2024, el informe sitúa el volumen de inversión en línea con el promedio de los últimos cinco años. América Latina fue la tercera procedencia geográfica de la inversión extranjera recibida por España, por detrás de la Unión Europea y Norteamérica.

Las empresas españolas poseen 238.156 millones invertidos en América Latina

La otra cara de esta relación económica refleja una presencia todavía más elevada de las compañías españolas al otro lado del Atlántico. El stock de inversión española en América Latina alcanzó los 238.156 millones de euros en 2025, lo que equivale al 32,9% de toda la inversión española en el exterior.

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La importancia de estos mercados también se mide en empleo y actividad empresarial. Las compañías españolas establecidas en América Latina generan más de un millón de puestos de trabajo y obtienen resultados empresariales superiores a los 44.000 millones de euros.

México y Brasil destacan como destinos fundamentales para el capital español, aunque el peso de la región no se limita a las grandes operaciones empresariales. Las exportaciones españolas de bienes a América Latina sumaron 19.092 millones de euros en 2025 y 25.514 empresas nacionales exportaron regularmente a estos mercados.

El intercambio comercial mantiene su fortaleza

Más allá de los movimientos de inversión, los intercambios comerciales siguen ofreciendo un saldo favorable para España. En los servicios no turísticos, el país registró un superávit comercial de 8.798 millones de euros con América Latina durante 2025.

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Entre los sectores exportadores con mayor presencia figuran los productos farmacéuticos y químicos, los componentes de automoción, los equipos eléctricos y los productos agroalimentarios. Esta actividad demuestra que, pese al descenso de los flujos inversores, las relaciones empresariales y comerciales mantienen una importancia considerable.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su discurso en la Cumbre Iberoamericana.

El contexto internacional también puede abrir nuevas oportunidades para recuperar el dinamismo inversor. La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur plantea un nuevo escenario para impulsar los intercambios comerciales y facilitar las operaciones empresariales entre ambos mercados.

En paralelo, la inversión directa de América Latina en el exterior alcanzó los 62.267 millones de dólares en 2025, un 19,8 % más que el año anterior. Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe también crecieron un 7,7 % durante ese ejercicio y mantuvieron su avance en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual del 19,5%.

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