Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Un jugador de la NFL lesionado y trasladado en camilla. (Lon Horwedel/Imagn Images/Reuters)

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Un choque en el centro del campo, una parada respiratoria y una cadena de errores. Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció el pasado 3 de noviembre tras el impacto que sufrió contra Jesús Owono en el partido ante el Andorra. Los servicios médicos consiguieron reanimarlo sobre el terreno de juego, pero su estado neurológico empeoró durante la noche y perdió la vida a la mañana siguiente.

Su muerte ha dejado al fútbol español de luto y una pregunta en el aire: ¿hasta qué punto están protegidos los deportistas frente a los golpes durante un partido? No hay que olvidar que el fútbol es un deporte de contacto, al igual que su ‘primo’ al otro lado del charco, la NFL, que este domingo regresa al Santiago Bernabéu con el encuentro Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals. Dos deportes que comparten balón, exigencia física y contacto, pero que han desarrollado formas muy distintas de afrontar los riesgos.

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“En el fútbol americano el choque forma parte del juego”, explica el doctor Alberto Gómez Martín, traumatólogo en el Hospital Memorial Público Cordón y miembro de Top Doctors, en entrevista con Infobae. Por eso allí predominan las lesiones por contacto: contusiones, traumatismos de rodilla y tobillo, lesiones de hombro y golpes en la cabeza.

En el fútbol europeo, en cambio, “las más frecuentes son las musculares sin contacto, sobre todo las de los isquiotibiales (la musculatura de la parte posterior del muslo), que se lesionan en sprints, aceleraciones y frenadas”.

Jesús de Miguel, en camilla. (Reuters/Stringer)

El choque como norma y no como excepción

Un placaje a gran velocidad sobre el tronco y las piernas, un choque casco contra casco, una rodilla golpeada con el pie apoyado en el suelo, una caída con uno o varios rivales encima, impactos directos en hombros y clavícula, compresiones del cuello. Todo eso es habitual en el fútbol americano. Y hay algo más sutil: los jugadores de línea chocan con la cabeza y el tronco en prácticamente cada jugada. “Esos pequeños golpes repetidos no existen en el fútbol europeo”, resume el traumatólogo.

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Eso no significa que el fútbol sea un deporte de menos impacto. Las entradas, los duelos aéreos y los choques a gran velocidad también provocan lesiones graves, y uno fortuito puede ser tan violento como uno del fútbol americano. La diferencia, señala Gómez Martín, es que “en el fútbol europeo los choques son ocasionales a lo largo del partido, mientras que en el americano se repiten en casi cada jugada”.

“En cuanto a golpes y traumatismos en la cabeza, el riesgo es claramente mayor en el fútbol americano”, aclara el doctor. Aun así, considera que decir que uno es peligroso y el otro no sería una comparación demasiado simplista: son deportes con exigencias muy distintas, cada uno con su perfil de lesiones, y “ninguno está libre de riesgo”, destaca.

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Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

El casco protege el cráneo, no el cerebro

Cascos, hombreras y protecciones corporales son la imagen más reconocible del fútbol americano. Son muy eficaces frente a las lesiones graves por golpe directo: fracturas de cráneo, heridas en la cara, clavícula, hombro, costillas o cadera. Su eficacia es mucho menor frente a las conmociones, y apenas protegen de las lesiones de rodilla y tobillo, que se producen por torsión.

El motivo está en lo que ocurre dentro del cráneo. El cerebro “flota”, explica el doctor. Con un golpe brusco se desplaza y gira, y eso altera temporalmente el funcionamiento de las neuronas. De ahí vienen el mareo, la desorientación, el dolor de cabeza o la pérdida de memoria. El casco “no puede impedir que el cerebro siga moviéndose y girando dentro del cráneo, que es lo que causa la conmoción”.

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Placaje en el fútbol americano. (Geoff Burke/Imagn Images)

Dicho de otro modo: “Un jugador con casco puede sufrir una conmoción igualmente”. A eso se suma que sentirse protegido puede llevar a chocar con más fuerza. Por eso la NFL no se ha fiado solo del equipamiento. Prohibió los contactos casco contra casco, asignó cascos específicos por posición y ha incorporado los guardian caps, cubiertas blandas sobre el casco que se usan en los entrenamientos.

De hecho, la preocupación va más allá del momento del golpe. “Hoy sabemos que recibir golpes repetidos en la cabeza durante muchos años se asocia a un mayor riesgo de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas, y ese riesgo crece cuantos más años y más impactos se acumulan”. Y el fútbol europeo tampoco está exento: “En exfutbolistas profesionales, la morbilidad por estas enfermedades es varias veces mayor que en la población general”, apunta Gómez Martín a Infobae.

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Dr. Alberto Gómez Martín, traumatólogo en el Hospital Memorial Público Cordón y miembro de Top Doctors. (Top Doctros)

La carpa azul

El otro gran pilar es el protocolo de conmoción cerebral, que la NFL aplica formalmente desde 2011. Cuando un jugador recibe un golpe sospechoso, el personal médico lo retira del campo y lo traslada a la carpa azul, un pequeño consultorio instalado junto a la banda y que ya forma parte del paisaje de cada estadio. Allí se le hace un examen neurológico que incluye la columna cervical, el habla, el movimiento ocular y la respuesta de las pupilas.

Si hay pérdida de conciencia, incapacidad motora, confusión o amnesia, el jugador queda automáticamente descartado para volver. Sin negociación. Si no aparecen esos síntomas, entra en escena un especialista en neurotrauma independiente, sin vínculo con la NFL, con capacidad para frenar cualquier intento de un equipo de acelerar el regreso de su estrella.

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Nov 1, 2026; Lucha por el balón en un partido de la NFL. (Lon Horwedel/Imagn Images)

Qué podría copiar el fútbol de la NFL

Gómez Martín destaca tres medidas del modelo estadounidense que podrían trasladarse al fútbol europeo:

Médicos independientes que valoren los golpes en la cabeza.

Retirada inmediata y sin vuelta al campo ante signos claros de conmoción.

Más tiempo para valorar al jugador fuera del terreno de juego sin que su equipo se quede en inferioridad, como ya hace el rugby.

Eso sí, el doctor admite que “el fútbol europeo ha avanzado con el cambio adicional por conmoción”. No obstante, no todas las situaciones graves tienen que ver con una conmoción. Sin entrar en el caso concreto, el doctor recuerda que un golpe en el pecho puede, “en casos muy raros”, provocar una arritmia grave aunque el corazón esté sano, lo que se conoce como commotio cordis.

Ahí “cada minuto cuenta”. La supervivencia depende de iniciar la reanimación y usar el desfibrilador en los primeros instantes. Otras lesiones que pueden convertir un golpe en una emergencia vital son las hemorragias dentro del cráneo, las lesiones de la columna cervical y la rotura de bazo o hígado tras un impacto en el abdomen.

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El jugador De Miguel, evacuado tras la entrada del portero en el partido Tenerife-Andorra. (LaLiga)

En este sentido, Gómez Martín añade que “el fútbol profesional cuenta con médicos, desfibrilador y ambulancia en el campo”. La clave, eso sí, está en entrenar estas situaciones con simulacros periódicos y en que todos sepan exactamente qué hacer en los primeros minutos, “que son los decisivos”, insiste.

La NFL, por su parte, despliega un dispositivo médico muy amplio en cada partido y planes de emergencia muy protocolizados. Pero el traumatólogo evita enfrentar ambos modelos: “Más que hablar de quién está mejor preparado, creo que el fútbol europeo puede incorporar parte de ese modelo: más protocolos, más simulacros y especialistas independientes en las situaciones más graves”, concluye.

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