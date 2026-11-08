Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La reina Letizia visita las instalaciones del Centro Iberoamericano de Formación de La Antigua en Guatemala. (EFE/ Villar López).

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La reina Letizia tendrá que esperar para volver a ponerse el chaleco de cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El desplazamiento que tenía previsto realizar a Bolivia durante este año finalmente no podrá llevarse a cabo. Después de varios meses de incertidumbre y de un primer aplazamiento, la Casa del Rey y el Ministerio de Asuntos Exteriores han decidido cancelar el viaje, que queda pendiente de una nueva fecha. Una decisión en la que han pesado tanto la delicada situación que atraviesa el país latinoamericano como el calendario político español.

Según ha informado este domingo El País, la visita estaba programada inicialmente para junio, pero las protestas, los episodios de violencia y los problemas de seguridad que se extendieron por distintas zonas de Bolivia obligaron a posponerla. La intención era recuperar el compromiso después del verano, aunque el escenario no ha mejorado lo suficiente. A esta inestabilidad se ha sumado ahora la convocatoria de elecciones generales anticipadas en España para el próximo 29 de noviembre, un factor que ha terminado de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reorganizar el viaje antes de que termine 2026.

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La seguridad y el contexto político

La situación de excepción que vive Bolivia ha dificultado la preparación de una visita institucional de estas características. Las movilizaciones sociales y los cortes de carreteras complican los desplazamientos y la celebración de los encuentros previstos, además de impedir que se garanticen las condiciones necesarias para proteger a la reina y al amplio equipo que suele acompañarla.

La reina Letizia visita el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) este jueves, durante su visita a Ciudad de Guatemala, donde finalizará un viaje de tres días tras conocer proyectos de desarrollo en representación de la cooperación española. (EFE/ Villar López).

Tal y como indica el citado medio, desde Zarzuela consideran que no resulta adecuado viajar en un momento en el que la seguridad no está plenamente garantizada. Pero no es el único motivo. El adelanto electoral anunciado por el Gobierno español también ha condicionado la agenda de la Corona. En un periodo marcado por la precampaña y los cambios institucionales, la Casa del Rey busca mantener la neutralidad que corresponde a la institución y evitar que sus actividades internacionales puedan convertirse en objeto de interpretaciones políticas.

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Por eso, aunque se llegó a estudiar la posibilidad de sustituir Bolivia por otro destino, finalmente se ha descartado esa alternativa. El margen para reorganizar un desplazamiento de varios días antes de que acabe el año es prácticamente inexistente.

Una visita importante para la Cooperación Española

El viaje tenía un significado especial para España y para la propia Letizia. El objetivo era poner en valor las cuatro décadas de trabajo de la Cooperación Española en Bolivia y dar visibilidad a los proyectos financiados por nuestro país en ámbitos como el desarrollo social, la igualdad y la conservación del patrimonio cultural.

La reina Letizia es recibida por la primera Dama, Lucrecia Peinado (d), este miércoles, en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. (EFE/ Villar López).

Este tipo de desplazamientos ocupan un lugar destacado en la agenda de la consorte. Durante varios días, deja a un lado sus compromisos habituales para conocer de primera mano el trabajo de las organizaciones y los profesionales que participan en iniciativas de ayuda al desarrollo. Además de su dimensión humanitaria, estas visitas contribuyen a estrechar los vínculos entre España y los países que reciben esa colaboración.

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Desde que Felipe VI llegó al trono en 2014, Letizia ha viajado por este motivo a destinos como Honduras, El Salvador, Senegal, República Dominicana, Haití, Mozambique, Paraguay, Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, país que visitó en 2025.

Letizia ya ha hablado con el presidente boliviano

Aunque el desplazamiento tendrá que esperar, la reina ha podido abordar personalmente la situación con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Explica El País que ambos coincidieron en Madrid durante la Cumbre Iberoamericana y aprovecharon el encuentro para conversar sobre las circunstancias que han impedido realizar la visita y sobre la relación entre los dos países.

Felipe VI cierra la semana de la Cumbre Iberoamericana con un encuentro con el presidente de Bolivia. (Imagen de archivo).

La intención de ambas partes es recuperar el proyecto cuando las condiciones lo permitan. De hecho, según fuentes de Zarzuela citadas por el diario, la previsión es que Letizia pueda viajar a Bolivia durante la primera mitad de 2027. No obstante, la fecha dependerá de la evolución política y social del país andino y de las prioridades que establezca el Gobierno español que salga de las urnas.

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