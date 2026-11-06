La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

La portada de la novela Donde el agua trabaja, de David Silva Rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nuevo capítulo en el culebrón protagonizado por David Silva Rojas. Dos semanas después de que el periódico El País publicase que su novela corta Donde el agua trabaja estaba en un 99% escrita con inteligencia artificial, según el detector Pangram, la editorial Almadía y las tres jurados que fallaron el I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat han salido en defensa del escritor peruano. Tras revisar la obra y la documentación aportada por el autor, la editorial ha decidido ratificar el I Premio, un galardón dotado con 20.000 euros y que contempla la publicación de la obra en México, España, Argentina, Colombia y Perú.

Así lo han dado a conocer en un comunicado hecho público este viernes, después de que el autor negase la versión de El País. “Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla”, escribió Silva Rojas, que se comprometió a recopilar información y a facilitársela a la editorial para probar que no había ningún tipo de IA implicada, algo que ahora Almadía confirma.

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EDITORIAL ALMADÍA.

La editorial ha explicado que para llegar a esta conclusión ha recurrido a “criterios humanos”, después de examinar la documentación presentada y mantener conversaciones con “tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos”. “La revisión se llevó a cabo a partir de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la novela. David mantuvo en todo momento una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada”, han escrito. Así, Almadía reitera su confianza en él y respalda la decisión del jurado, compuesto por las tres autoras que firman el comunicado, las escritoras latinoamericanas Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. “El fallo fue una decisión literaria, tomada a partir de la lectura de las obras que concursaron. Respaldamos ese fallo y reafirmamos la independencia del criterio de las integrantes del jurado”, subrayan.

En el texto difundido también han cuestionado la fiabilidad de los detectores de inteligencia artificial para determinar la autoría de una obra. “Entendemos que las dudas sobre una novela premiada tienen interés periodístico y deben examinarse con seriedad. También creemos que los resultados de una herramienta de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra. Cuando está en juego la reputación de alguien, es necesario escuchar a las personas involucradas, dar tiempo para sus respuestas y examinar el conjunto de la información disponible”.

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La obra, que recibió el galardón en julio, iba a presentarse en Madrid el 23 de octubre para después realizar una gira española por distintas ciudades, pero ante la noticia, se suspendieron los actos. “Almadía decidió suspender la gira de David en España para protegerlo y evitar que una presentación se convirtiera en un interrogatorio. Una presentación es, ante todo, una celebración y un encuentro alrededor de un libro. Tampoco parecía prudente exponer a quienes iban a acompañarlo a una situación de esa naturaleza”, han añadido.

La editorial pide una disculpa a ‘El País’

De la misma manera, en el comunicado la editorial ha hecho un llamamiento a reflexionar “sobre el poder de las palabras y la responsabilidad de quienes las pronunciamos”. “A nuestro juicio, no siempre se distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado, y eso tuvo consecuencias para el autor, las juradas y la editorial”, lamentan. Por ello piden una disculpa al diario: “En ese sentido, una disculpa por parte del diario sería, a nuestra manera de verlo, un gesto de respeto y consideración”.

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Finalmente, Almadía ha querido dar por cerrada la controversia. “No nos interesa convertir esta controversia en una discusión interminable. El uso de la inteligencia artificial como herramienta de detección ha abierto un debate en el mundo editorial. Por nuestra parte, preferimos seguir confiando en el criterio humano”.