España Cultura

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

La editorial mexicana mantiene el galardón de 20.000 euros tras examinar la documentación aportada por el escritor peruano y exige una disculpa a ‘El País’ por la publicación del reportaje

Portada de libro de color turquesa con el título Donde el agua trabaja y dos perfiles de caras dibujados con líneas negras y frutos en los ojos.
La portada de la novela Donde el agua trabaja, de David Silva Rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Nuevo capítulo en el culebrón protagonizado por David Silva Rojas. Dos semanas después de que el periódico El País publicase que su novela corta Donde el agua trabaja estaba en un 99% escrita con inteligencia artificial, según el detector Pangram, la editorial Almadía y las tres jurados que fallaron el I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat han salido en defensa del escritor peruano. Tras revisar la obra y la documentación aportada por el autor, la editorial ha decidido ratificar el I Premio, un galardón dotado con 20.000 euros y que contempla la publicación de la obra en México, España, Argentina, Colombia y Perú.

Así lo han dado a conocer en un comunicado hecho público este viernes, después de que el autor negase la versión de El País. “Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla”, escribió Silva Rojas, que se comprometió a recopilar información y a facilitársela a la editorial para probar que no había ningún tipo de IA implicada, algo que ahora Almadía confirma.

PUBLICIDAD

EDITORIAL ALMADÍA.
EDITORIAL ALMADÍA.

La editorial ha explicado que para llegar a esta conclusión ha recurrido a “criterios humanos”, después de examinar la documentación presentada y mantener conversaciones con “tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos”. “La revisión se llevó a cabo a partir de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la novela. David mantuvo en todo momento una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada”, han escrito. Así, Almadía reitera su confianza en él y respalda la decisión del jurado, compuesto por las tres autoras que firman el comunicado, las escritoras latinoamericanas Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. “El fallo fue una decisión literaria, tomada a partir de la lectura de las obras que concursaron. Respaldamos ese fallo y reafirmamos la independencia del criterio de las integrantes del jurado”, subrayan.

En el texto difundido también han cuestionado la fiabilidad de los detectores de inteligencia artificial para determinar la autoría de una obra. “Entendemos que las dudas sobre una novela premiada tienen interés periodístico y deben examinarse con seriedad. También creemos que los resultados de una herramienta de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra. Cuando está en juego la reputación de alguien, es necesario escuchar a las personas involucradas, dar tiempo para sus respuestas y examinar el conjunto de la información disponible”.

PUBLICIDAD

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

La obra, que recibió el galardón en julio, iba a presentarse en Madrid el 23 de octubre para después realizar una gira española por distintas ciudades, pero ante la noticia, se suspendieron los actos. “Almadía decidió suspender la gira de David en España para protegerlo y evitar que una presentación se convirtiera en un interrogatorio. Una presentación es, ante todo, una celebración y un encuentro alrededor de un libro. Tampoco parecía prudente exponer a quienes iban a acompañarlo a una situación de esa naturaleza”, han añadido.

La editorial pide una disculpa a ‘El País’

De la misma manera, en el comunicado la editorial ha hecho un llamamiento a reflexionar “sobre el poder de las palabras y la responsabilidad de quienes las pronunciamos”. “A nuestro juicio, no siempre se distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado, y eso tuvo consecuencias para el autor, las juradas y la editorial”, lamentan. Por ello piden una disculpa al diario: “En ese sentido, una disculpa por parte del diario sería, a nuestra manera de verlo, un gesto de respeto y consideración”.

Finalmente, Almadía ha querido dar por cerrada la controversia. “No nos interesa convertir esta controversia en una discusión interminable. El uso de la inteligencia artificial como herramienta de detección ha abierto un debate en el mundo editorial. Por nuestra parte, preferimos seguir confiando en el criterio humano”.

Temas Relacionados

LibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Curry Barker, el director de moda gracias a su éxito ‘Obsession’, lo tiene claro a la hora de elegir su película de terror favorita, que es española: “Brutal”

El cineasta más influyente de la temporada, ha escogido entre sus filmes favoritos una cinta de mínimo presupuesto rodada por Caye Casas

Curry Barker, el director de moda gracias a su éxito ‘Obsession’, lo tiene claro a la hora de elegir su película de terror favorita, que es española: “Brutal”

Quién es Álvaro Quintana, el actor protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2026: rockero, bailarín y personaje recurrente en ‘La promesa’

Nacido en Madrid y artista polifacético, este intérprete ha estado en dos de las series más importantes de la televisión española reciente

Quién es Álvaro Quintana, el actor protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2026: rockero, bailarín y personaje recurrente en ‘La promesa’

El Bilbao BBK Live anuncia su cartel: The XX, Pixies y Alcalá Norte lideran la 21º edición del festival

Tras más de veinte años siendo un referente en el panorama musical español, el festival asentado sobre el monte Kobetamendi recupera la esencia indie que le caracterizó en sus inicios

El Bilbao BBK Live anuncia su cartel: The XX, Pixies y Alcalá Norte lideran la 21º edición del festival

La historia real sobre ‘el Sacamantecas’, el primer asesino en serie español: el campesino que generó todo un mito a su alrededor como si fuera ‘el hombre del saco’

Se estrena una película alrededor de los crímenes cometidos por Juan Díaz de Garayo, interpretado por Antonio de la Torre, que ha pasado al imaginario popular como un monstruos de nuestro folclore

La historia real sobre ‘el Sacamantecas’, el primer asesino en serie español: el campesino que generó todo un mito a su alrededor como si fuera ‘el hombre del saco’

Daniel Monzón sobre el Patronato de la Mujer en la película ‘Ruega por nosotras’: “Se les decía a las jóvenes que eran pecadoras, que no valían para nada”

Hablamos con el cineasta responsable de títulos como ‘El niño’, que se adentra en la realidad incómoda de la institución en la que se encerraban a las jóvenes de ‘moral dudosa’ durante la dictadura

Daniel Monzón sobre el Patronato de la Mujer en la película ‘Ruega por nosotras’: “Se les decía a las jóvenes que eran pecadoras, que no valían para nada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

Militares europeos de la OTAN reciben lecciones de Ucrania de cómo combatir en la guerra de los drones: “Nos hemos dado cuenta de la gravedad de su amenaza”

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

DEPORTES

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel