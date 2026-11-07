A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid de Manuel Turizo. (Europa Press)

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La NFL vuelve a Madrid este domingo 8 de noviembre y el Santiago Bernabéu volverá a ser de nuevo el escenario. Los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals se enfrentan en la novena jornada de la temporada regular, pero hay otro momento que concentrará buena parte de la atención: el espectáculo del descanso.

El encargado de animarlo será Manuel Turizo, que toma el relevo de Bizarrap y Daddy Yankee, protagonistas del primer Madrid Game, celebrado el año pasado. España acoge así por segunda vez un partido oficial de la NFL.

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El encuentro arrancará a las 15:30 horas (horario peninsular), pero la organización no ha comunicado una hora concreta para la actuación. Como es habitual, el halftime show tendrá lugar en el descanso, al acabar la primera mitad, pero su comienzo dependerá de cómo transcurra el partido.

El Bernabéu se transforma para la NFL. (Europa Press)

¿A qué hora actúa Manuel Turizo?

El espectáculo llegará después de los dos primeros cuartos. Una de las referencias que se manejan sitúa el Halftime Show hacia las 17:00 horas, aunque es una hora orientativa y no un horario oficial confirmado. La duración del juego y las pausas propias del fútbol americano pueden modificar dicha hora.

Manuel Turizo protagonizará el espectáculo del descanso del 2026 NFL Madrid Game del Bernabéu. (Europa Press)

Un artista con disco recién estrenado

Manuel Turizo nació en Montería (Colombia) el 12 de abril de 2000 y es una de las figuras de la música urbana, con una mezcla de reguetón, pop latino y sonidos tropicales. Alcanzó la fama internacional con Una Lady como tú y ha seguido sumando éxitos como La Bachata, El Merengue (con Marshmello), Vagabundo (con Sebastián Yatra y Beéle) y Copa Vacía (con Shakira). Todos ellos son candidatos a sonar en el Bernabéu.

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Llega a la cita con música nueva. Publicó su quinto álbum, APAMBICHAO, en 2026 y el pasado 5 de noviembre lanzó Apambichao, Vol. 2, de 10 canciones y con colaboraciones de J Balvin, Kapo y Óscar Maydon, entre otros. Durante la presentación del espectáculo mostró su entusiasmo: “Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del fútbol americano. ¡A romperla!“.

Manuel Turizo. (Europa Press)

Himnos antes del inicio

La música también estará presente antes del saque inicial. Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless y conocida por su papel en Gossip Girl, cantará el himno de Estados Unidos. El de España lo interpretará el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, que ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York.

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El Santiago Bernabéu se transforma para acoger el primer partido de la NFL en España.

Dónde verlo

La actuación completa se podrá seguir en directo en Cuatro, DAZN y Mediaset Infinity. El partido se emitirá en abierto en Cuatro y en DAZN, sin necesidad de suscripción.

Cocido antes del show

Antes de subirse al escenario, Manuel Turizo se dio un homenaje gastronómico. Durante sus primeras horas en Madrid probó un cocido madrileño en Taberna La Daniela, un local abierto en 1992 y de aire castizo, con paredes repletas de fotografías. Se sirve en la tradicional fórmula de los tres vuelcos: primero la sopa de fideos, después los garbanzos con verduras y, al final, las carnes. Según la web del establecimiento, cuesta 32,50 euros por persona.

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