Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El cantante Juanjo Bona comparte sus recuerdos más preciados de 'Los Juegos del Hambre', el lanzamiento de su nuevo single 'Pobre de mí' y los detalles de su próximo álbum.

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Juanjo Bona (Magallón, Aragón, 2003) profesa la jota allá por donde pasa. Y eso que el cantante salido de OT 2023 no siempre tuvo tan claro que fusionar el pop con el folclore aragonés fuera una buena idea: “Pensaba que yo tenía que ser comercial, que mi papel en la industria era encontrar ese tipo de estereotipo de artista”, dijo a Infobae en marzo del año pasado, con el estreno de su primer disco, Recardelino.

Despojado de la etiqueta de ‘triunfito’, el cantante, que ha pasado incluso por las cocinas de Masterchef y próximamente debutará como actor en Si los muertos hablaran, de Nacho G. Velilla (Aída, Por cien millones), ha estrenado el primer single de su nueva etapa un año y ocho meses después del publicar su álbum debut: Pobre de mí, un tema en el que vuelve a mirar a sus orígenes, musicales y personales, pero esta vez, centrado en el autoconocimiento y la madurez. Porque no hay mejor manera de superar el miedo que mirándole de frente: “Llevo tanto tiempo / Con el miedo de que llegue este momento / Y en verdad no ha sido tanto sufrimiento”, canta en el estribillo del tema en el que, además de bandurrias, tambores, violonchelos y violines, se entonan sintetizadores.

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Escasas horas antes de su estreno, el cantante habló con Infobae durante la alfombra roja de la premiere española de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que llegará a cines el próximo 20 de noviembre. “Emocionado, feliz, muy contento, agradecido también a toda la gente que ha hecho posible esta canción, que ha sido un parto, y con ganas ya de que salga”. El tema está compuesto por Gara Durán y Carmen Lancho y producido por sus padrinos musicales, Marcel Bagés y David Soles. “Es una locura, pero es mi locura y estoy orgulloso perdido, la verdad que sí”, añadió sobre la producción y letra de la canción.

Juanjo Bona para la promoción de 'Pobre de mí'. (Universal Music Spain)

Y esto es solo el comienzo, porque Juanjo publicará en 2027 su segundo álbum: “Está en proceso, estamos en ello. Está siendo un proceso muy motivador, la verdad, de descubrir muchos nuevos estilos y muchas nuevas formas de hacer música que me abren el camino a lo que pueda venir”. En cuanto a su sonido, Bona ha adelantado que será “más electrónico, más moderno, pero a la vez con bastante folclore también, pero introducido de otra forma”. “Cada día veo el abanico de posibilidades más amplio, porque hay veces que obviamente el miedo me atormenta y siempre pienso: ‘¿Hasta dónde podré llegar?’. Pero siempre hay más. Sigo descubriendo referentes y gente que hace barbaridades y eso es lo mejor”.

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Juanjo Bona, ‘JLawmaníano’

Más allá de su nueva etapa musical, el cantante también tuvo tiempo de hablar sobre Los juegos del hambre, la saga creada por Suzanne Collins que llegó por primera vez a la gran pantalla en 2012. Bona tenía 9 años. “Yo creo que es como muy verme en invierno o Navidades con una manta en mi casa y toda mi familia y Jennifer Lawrence como una diosa”, respondió al preguntarle por su primer recuerdo de la saga.

¿Se desenvolvería si tuviera que participar en uno (no tan) distópicos Juegos del Hambre? “A mí se me da muy bien un poco la picardía hablada, ¿sabes lo que te quiero decir? Soy un poco jugón en ese sentido. Físico, no tanto”, bromeó.

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