El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro de trabajo con su homólogo senegalés (Ministerio del Interior)

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El Ministerio del Interior ha reforzado su estrategia de contención migratoria en Senegal ante el repunte de llegadas de embarcaciones a Canarias en las últimas semanas. El ministro Fernando Grande-Marlaska viajó este viernes a Dakar para pedir a las autoridades una mayor implicación en la vigilancia de costas y fronteras. Tras la entrada masiva en Ceuta, la presión migratoria se concentró en la ruta atlántica hacia el archipiélago, una de las más peligrosas. Grande-Marlaska se reunió con el ministro senegalés de Interior y Seguridad Pública, Mouhmamadou Makhtar Cissé, y con el responsable de las Fuerzas Armadas, Yankoba Diémé. Madrid reclamó a Dakar que intensifique la detección e intercepción de cayucos antes de su salida.

Aunque Interior presenta la cooperación con los países de origen y tránsito como la principal herramienta para reducir las salidas, las organizaciones humanitarias advierten de que el refuerzo de los controles no elimina las causas que empujan a miles de personas a migrar y puede desplazar las rutas hacia trayectos aún más peligrosos. Además, las autoridades locales a menudo no cuentan con los medios necesarios, lo que ha hecho que el Gobierno opte por poner sus propios equipos a través de un mayor despliegue de la Guardia Civil.

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Fernando Grande-Marlaska observa desde un helicóptero una embarcación de patrulla durante su visita a Senegal (Ministerio del Interior)

Según los datos difundidos por Interior, las fuerzas de seguridad de Senegal han interceptado este año 64 embarcaciones con más de 4.000 personas a bordo que se dirigían presuntamente hacia Canarias. España mantiene en Senegal un dispositivo permanente formado por 40 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El operativo dispone de dos patrulleras, una embarcación de altura, una semirrígida, un helicóptero y vehículos todoterreno.

De forma puntual, ha decidido que se incorporen un avión de vigilancia marítima y un buque oceánico para reforzar el despliegue. El avión de la Guardia Civil instalado en el aeropuerto de Dakar-Yoff permite localizar embarcaciones en fases tempranas de navegación y facilitar la actuación de las autoridades senegalesas antes de que los cayucos se alejen de la costa. El ministro pidió prolongar la autorización para mantener esa operatividad aérea, que depende de la colaboración de Dakar. También visitó a los agentes españoles desplegados en la capital senegalesa y sobrevoló la zona en la que trabajan las embarcaciones de la Guardia Civil.

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España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

Medio millón para la Marina senegalesa

Durante el viaje, Grande-Marlaska anunció una aportación de 500.000 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Marina Nacional de Senegal. El dinero se destinará a la compra de equipos de navegación y otros medios de vigilancia marítima, según informó Interior. La ayuda se suma a programas europeos de control fronterizo, como GARSI II, Seahorse Advance y Public Spaces +, en los que colaboran la Guardia Civil y la Gendarmería senegalesa. España también ha participado en la formación de más de 300 policías y gendarmes del país africano.

El viaje incluyó una visita al dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar. Sin embargo, el eje político de la agenda fue la migración. Con Canarias de nuevo en el centro del debate, Interior trata de presentar el refuerzo exterior como respuesta a una crisis que sigue poniendo a prueba la capacidad de acogida y la política migratoria del Gobierno.

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