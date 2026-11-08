Pau Cubarsí, el joven talento del Barça que también estudia ADE: “Si tienes ganas se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo”

Pau Cubarsí en una imagen de archivo

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Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha convertido en uno de los defensas más destacados de su generación. Su crecimiento en el FC Barcelona y su papel con la selección española han situado al futbolista gerundense entre los nombres propios del fútbol internacional. Sin embargo, más allá de los éxitos deportivos y de los reconocimientos que está acumulando, el joven tiene claro que su futuro no debe depender exclusivamente de lo que suceda sobre el terreno de juego. Por eso, mientras continúa consolidándose en la élite, dedica parte de su tiempo a una faceta mucho menos conocida: sus estudios.

El central azulgrana ha demostrado que la disciplina necesaria para competir al máximo nivel también puede trasladarse a las aulas. De hecho, su formación académica no se ha detenido ni siquiera cuando su carrera deportiva comenzó a avanzar a toda velocidad. Una decisión que responde tanto a su interés por seguir aprendiendo como a la voluntad de prepararse para el día en que el fútbol deje de ocupar el centro de su vida.

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La relación de Cubarsí con el deporte comenzó cuando todavía era un niño. Nacido en Estanyol (Girona) en 2007, pasó por las categorías inferiores del Girona FC antes de incorporarse al FC Barcelona con once años. Su llegada a La Masía supuso un cambio importante en su vida: además de desarrollar sus habilidades futbolísticas, tuvo que acostumbrarse a un entorno en el que los entrenamientos y la convivencia compartían protagonismo con las obligaciones escolares.

Los jugadores de España Pau Cubarsí, mejor jugador joven; Rodri Hernández, balón de oro, y Unai Simón, guante de oro, posan con sus trofeos tras ganar la Copa del Mundo 2026 (EFE).

El modelo formativo de la cantera azulgrana permitió al defensa avanzar en sus estudios mientras progresaba dentro del club. Tras completar la Educación Secundaria Obligatoria, decidió continuar con el Bachillerato y, posteriormente, presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

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Lo llamativo es que afrontó esta etapa cuando ya empezaba a hacerse un hueco en el primer equipo. Sus compromisos con el Barça, los encuentros de Champions League y las convocatorias de la selección española no le impidieron preparar los exámenes. Según contó en una entrevista en Cadena SER, aprovechaba los desplazamientos para estudiar y llevaba sus apuntes a los partidos. En junio de 2025 consiguió superar la prueba, un logro que alcanzó en plena progresión como futbolista profesional.

Administración y Dirección de Empresas, su apuesta académica

Una vez aprobada la PAU, Cubarsí optó por seguir formándose en un ámbito alejado del fútbol: la Administración y Dirección de Empresas (ADE). No eligió una carrera universitaria convencional, sino un curso que le permitiera adquirir conocimientos sobre gestión y economía sin tener que renunciar a su exigente rutina deportiva.

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2026: El español Pau Cubarsí y sus compañeros de equipo celebran en el escenario de la plaza de Cibeles, en Madrid, tras ganar la Copa del Mundo (REUTERS/Ana Beltran)

La elección no fue improvisada. En una conversación con TV3, el futbolista ya había explicado que le interesaba “alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero”. Una preparación que considera útil de cara al futuro, especialmente teniendo en cuenta que comenzó a gestionar responsabilidades económicas importantes a una edad muy temprana.

También ha hablado abiertamente de las dificultades que supone mantener las dos actividades. En declaraciones al diario AS, reconoció que los horarios del fútbol profesional dejan “no deja mucho tiempo”. Su fórmula consiste en organizar bien el tiempo entre los partidos y los estudios: “Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar”.

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A pesar del agobio que supone, considera que merece la pena encontrar ese espacio para seguir aprendiendo: “Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme”, admitió a AS.

Lamine Yamal del FC Barcelona, ​​el entrenador del FC Barcelona Hans-Dieter Flick, Alexia Putellas del FC Barcelona, ​​el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, Pau Cubarsi y un invitado en el Balón de Oro 2025 (REUTERS/Benoit Tessier).

Una familia que le recuerda de dónde viene

La humildad y el esfuerzo familiar también han marcado la manera en la que Cubarsí afronta su creciente popularidad. En un documental de RTVE dedicado a los jugadores de la selección española, el defensa recordó que la carpintería ha estado presente en su familia desde hace generaciones: “Mi padre desde pequeño ya empezó a trabajar con mi abuelo. Algún verano he ayudado a mi padre, a limpiarla sobre todo. Todo lo que me ha enseñado es que para ser carpintero tienes que ser la perfección, y yo diría que en el campo también tienes que ir a buscar la perfección”.

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Aquella experiencia le permitió comprender el valor de la dedicación y la precisión. De hecho, sus padres y el ejemplo de trabajo que ha recibido en casa son, según ha contado, una referencia fundamental. “Mi familia es lo más importante de mi vida”, aseguró en una entrevista con GQ, donde también expresó cómo le gustaría que le recordasen: “Como una persona con valores, que siempre ha tenido las ideas claras, un buen referente”.