España

Pau Cubarsí, el joven talento del Barça que también estudia ADE: “Si tienes ganas se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo”

El defensa del equipo azulgrana se hizo con el Premio al Mejor Jugador Joven de la Copa Mundial de Fútbol 2026 mientras compaginaba sus estudios del primer año de Administración y Dirección de Empresas

Pau Cubarsí en una imagen de archivo
Pau Cubarsí en una imagen de archivo
Guardar

Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha convertido en uno de los defensas más destacados de su generación. Su crecimiento en el FC Barcelona y su papel con la selección española han situado al futbolista gerundense entre los nombres propios del fútbol internacional. Sin embargo, más allá de los éxitos deportivos y de los reconocimientos que está acumulando, el joven tiene claro que su futuro no debe depender exclusivamente de lo que suceda sobre el terreno de juego. Por eso, mientras continúa consolidándose en la élite, dedica parte de su tiempo a una faceta mucho menos conocida: sus estudios.

El central azulgrana ha demostrado que la disciplina necesaria para competir al máximo nivel también puede trasladarse a las aulas. De hecho, su formación académica no se ha detenido ni siquiera cuando su carrera deportiva comenzó a avanzar a toda velocidad. Una decisión que responde tanto a su interés por seguir aprendiendo como a la voluntad de prepararse para el día en que el fútbol deje de ocupar el centro de su vida.

PUBLICIDAD

La relación de Cubarsí con el deporte comenzó cuando todavía era un niño. Nacido en Estanyol (Girona) en 2007, pasó por las categorías inferiores del Girona FC antes de incorporarse al FC Barcelona con once años. Su llegada a La Masía supuso un cambio importante en su vida: además de desarrollar sus habilidades futbolísticas, tuvo que acostumbrarse a un entorno en el que los entrenamientos y la convivencia compartían protagonismo con las obligaciones escolares.

Los jugadores de España Pau Cubarsí, mejor jugador joven; Rodri Hernández, balón de oro, y Unai Simón, guante de oro, posan con sus trofeos tras ganar la Copa del Mundo 2026 (EFE).
Los jugadores de España Pau Cubarsí, mejor jugador joven; Rodri Hernández, balón de oro, y Unai Simón, guante de oro, posan con sus trofeos tras ganar la Copa del Mundo 2026 (EFE).

El modelo formativo de la cantera azulgrana permitió al defensa avanzar en sus estudios mientras progresaba dentro del club. Tras completar la Educación Secundaria Obligatoria, decidió continuar con el Bachillerato y, posteriormente, presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

PUBLICIDAD

Lo llamativo es que afrontó esta etapa cuando ya empezaba a hacerse un hueco en el primer equipo. Sus compromisos con el Barça, los encuentros de Champions League y las convocatorias de la selección española no le impidieron preparar los exámenes. Según contó en una entrevista en Cadena SER, aprovechaba los desplazamientos para estudiar y llevaba sus apuntes a los partidos. En junio de 2025 consiguió superar la prueba, un logro que alcanzó en plena progresión como futbolista profesional.

Administración y Dirección de Empresas, su apuesta académica

Una vez aprobada la PAU, Cubarsí optó por seguir formándose en un ámbito alejado del fútbol: la Administración y Dirección de Empresas (ADE). No eligió una carrera universitaria convencional, sino un curso que le permitiera adquirir conocimientos sobre gestión y economía sin tener que renunciar a su exigente rutina deportiva.

2026: El español Pau Cubarsí y sus compañeros de equipo celebran en el escenario de la plaza de Cibeles, en Madrid, tras ganar la Copa del Mundo (REUTERS/Ana Beltran)
2026: El español Pau Cubarsí y sus compañeros de equipo celebran en el escenario de la plaza de Cibeles, en Madrid, tras ganar la Copa del Mundo (REUTERS/Ana Beltran)

La elección no fue improvisada. En una conversación con TV3, el futbolista ya había explicado que le interesaba “alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero”. Una preparación que considera útil de cara al futuro, especialmente teniendo en cuenta que comenzó a gestionar responsabilidades económicas importantes a una edad muy temprana.

También ha hablado abiertamente de las dificultades que supone mantener las dos actividades. En declaraciones al diario AS, reconoció que los horarios del fútbol profesional dejan “no deja mucho tiempo”. Su fórmula consiste en organizar bien el tiempo entre los partidos y los estudios: “Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar”.

A pesar del agobio que supone, considera que merece la pena encontrar ese espacio para seguir aprendiendo: “Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme”, admitió a AS.

Lamine Yamal del FC Barcelona, ​​el entrenador del FC Barcelona Hans-Dieter Flick, Alexia Putellas del FC Barcelona, ​​el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, Pau Cubarsi y un invitado en el Balón de Oro 2025 (REUTERS/Benoit Tessier).
Lamine Yamal del FC Barcelona, ​​el entrenador del FC Barcelona Hans-Dieter Flick, Alexia Putellas del FC Barcelona, ​​el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, Pau Cubarsi y un invitado en el Balón de Oro 2025 (REUTERS/Benoit Tessier).

Una familia que le recuerda de dónde viene

La humildad y el esfuerzo familiar también han marcado la manera en la que Cubarsí afronta su creciente popularidad. En un documental de RTVE dedicado a los jugadores de la selección española, el defensa recordó que la carpintería ha estado presente en su familia desde hace generaciones: “Mi padre desde pequeño ya empezó a trabajar con mi abuelo. Algún verano he ayudado a mi padre, a limpiarla sobre todo. Todo lo que me ha enseñado es que para ser carpintero tienes que ser la perfección, y yo diría que en el campo también tienes que ir a buscar la perfección”.

Aquella experiencia le permitió comprender el valor de la dedicación y la precisión. De hecho, sus padres y el ejemplo de trabajo que ha recibido en casa son, según ha contado, una referencia fundamental. “Mi familia es lo más importante de mi vida”, aseguró en una entrevista con GQ, donde también expresó cómo le gustaría que le recordasen: “Como una persona con valores, que siempre ha tenido las ideas claras, un buen referente”.

Temas Relacionados

Pau CubarsíFC BarcelonaFútbol EspañaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu