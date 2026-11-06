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Curry Barker, el director de moda gracias a su éxito ‘Obsession’, lo tiene claro a la hora de elegir su película de terror favorita, que es española: “Brutal”

El cineasta más influyente de la temporada, ha escogido entre sus filmes favoritos una cinta de mínimo presupuesto rodada por Caye Casas

Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.
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Es el director de moda del momento, en él se concentran todas las miradas porque ha hecho una de las grandes películas del año con un presupuesto mínimo que ha recaudado millones de dólares en todo el mundo. Se trata de Curry Barker, responsable de Obsession, el gran filme de terror de esta temporada dispuesto a colarse en la temporada de premios.

En una de sus múltiples entrevistas, se le preguntó cuál era su película de terror favorita y, aunque ha mencionado algunas previas, como La matanza de Texas, de la que se supone que hará un ‘remake’, La cosa, de John Carpenter, o Hereditary, su recomendación es clara: La mesita del comedor, la película española de Caye Casas.

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“Es muy perturbadora”, ha confesado a la hora de analizar los títulos que más le han impactado dentro del horror contemporáneo.

Barker ha dicho que aconseja a todos sus amigos ver la película de Casas, rodada en diez días en 2021 y protagonizada por David Pareja y Estefanía de los Santos. El director de Obsession la ha descrito como “realmente jodida”, “brutal” y una “ida de olla” que no ha llegado al gran público.

‘La mesita del comedor’, película de culto

La productora Apocalipsis Producciones, responsable de La mesita del comedor, también ha confirmado que Barker ha recomendado públicamente el largometraje en varias entrevistas y lo ha señalado como una de las películas del género que más le han marcado. Para la compañía, el respaldo ilustra la proyección internacional que conserva el título tras su estreno.

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Imagen de 'La mesita del comedor'
Imagen de 'La mesita del comedor'

La mesita del comedor cuenta la historia de Jesús y María, una pareja que acaba de tener un hijo mientras atraviesa una crisis. La situación empeora después de comprar una mesa de comedor, una decisión que cambia el rumbo de sus vidas.

El director estadounidense ha citado entre las influencias de su carrera películas como Joker y El hombre invisible, pero ha reservado un lugar destacado para la obra de Casas. Barker la considera una película sobre “la condición humana y la culpa”.

La recepción internacional del filme contrasta con las dificultades que encontró en España. Casas sostuvo durante el estreno que el cine de género era tratado con desdén por parte de la industria: “Para la industria somos invisibles, unos outsiders que hacen un cine que nadie se atreve a hacer”.

El realizador catalán relató que un distribuidor llegó a expresarle que ojalá la película no se hubiese rodado. Antes de dirigirla, Casas llevaba varios años sin estrenar un largometraje y llegó a pensar que no volvería a hacer cine por los problemas de financiación del terror y la fantasía en España.

La película, segunda de Casas después de Matar a Dios, ha acumulado más de 40 premios y reconocimientos en distintos países. Entre ellos figura el Premio del Público de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

El éxito de ‘Obesssion’ que ha catapultado a Barker

Obsession se ha convertido en una de las películas más rentables de la historia tras partir de un presupuesto de 750.000 y superar los 400 millones de dólares de recaudación, algo que entronca con el espíritu ‘outsider’ con el que se rodó La mesita del comedor.

Imagen de 'Obsession'
Imagen de 'Obsession'

Ahora, Curry Barker, de tan solo 27 años, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del cine reciente y ya prepara su siguiente proyecto con un presupuesto multimillonario que no tiene nada que ver con el de Obsession.

En cualquier caso, la valoración de la película de Caye Casas también ha sido reconocida por figuras de primer nivel, como Stephen King, que la calificó como “la película más oscura” que había visto y “horriblemente divertida”, mientras que SensaCine atribuye una valoración semejante a Steven Spielberg. Actualmente, La mesita del comedor forma parte de los catálogos de Filmin y Movistar Plus+ y espera el lanzamiento del cortometraje Amor de Padre, el siguiente trabajo de Caye Casas.

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