Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

El exfutbolista Lluís Carreras. (Imagen cedida)

Guardar

Lluís Carreras llegó al FC Barcelona con solo 12 años y el sueño de convertirse en jugador del primer equipo. Johan Cruyff fue el técnico que lo hizo realidad. Se convirtió en el primer 19 azulgrana tras retrasar su posición hasta el lateral, antes de dar el salto al Mallorca, donde coincidió con Luis Aragonés. El técnico madrileño le obligó a fichar por el Atlético de Madrid. Este domingo sus dos equipos se enfrentan en el Metropolitano.

El exfutbolista recuerda La Masia como su casa, porque llegó allí cuando aún era un niño. Hizo una prueba y en dos días el FC Barcelona ya le informó de que le quería en su equipo. “Con esa edad no solo aprendes a jugar al fútbol, sino a espabilarte en la vida porque compartes habitación con gente mayor”, asegura. Reconoce que lo pasó mal al tener que dejar a su familia, pero deportivamente siempre le fue bien en las categorías inferiores. “Tienes que renunciar a muchas cosas propias de los niños de tu edad para centrarte en el fútbol”.

PUBLICIDAD

Él compartió durante mucho tiempo habitación con Pep Guardiola, lo que hizo que se convirtieran en inseparables. “Incluso nos subió a los dos juntos Johan Cruyff con el primer equipo”, destaca. Y añade: “Salimos juntos andando de La Masia para entrar en el Camp Nou al vestuario del primer equipo (ambos lugares están separados por una calle)”. El mismo día en que Pep debutó con el primer equipo, Lluís se rompió la pierna, y nada más terminar el partido Guardiola fue a verle al hospital. “Teníamos una relación muy estrecha”.

El exfutbolista Lluís Carreras. (Imagen cedida)

Su debut con el primer equipo fue en la Supercopa de España. “Fue como la guinda del pastel. Estaba muy nervioso, pero es verdad que cuando empiezas a correr se te va todo. Siempre nos decían lo mismo antes de entrar: ‘Da dos o tres pases fáciles para quitar los nervios’. Quieres hacerlo bien”, explica. Ese primer partido, sin embargo, tuvo otro protagonista que no fue el joven canterano, sino Stoichkov y su famoso pisotón al árbitro. “En el vestuario decía: ‘No, yo no le he pisado. Ha hecho cuento’”, recuerda.

PUBLICIDAD

Johan Cruyff fue el entrenador que le dio la oportunidad de llegar al primer equipo. “Tenía una ascendencia muy importante sobre el club, porque cambió la historia del club, no solo futbolística, sino mental. Y ahí creo que ganó a todo el mundo”, afirma. Respecto a lo que vio en él el técnico neerlandés, considera: “Yo era un delantero centro rompedor. Una de mis cualidades era el juego fácil y rápido”. Esas características hicieron que el entrenador le fuera adaptando a diferentes posiciones: de interior, de seis y finalmente de lateral. “Creo que hacía el fútbol fácil”, considera.

Tras su aterrizaje en el primer equipo, llegó el momento de elegir dorsales. Entonces, los jugadores apuntaban un par de números y luego recibían una carta con el dorsal que finalmente tendrían. 1995 fue, además, el primer año en que las camisetas llevaban número y nombre. “Como yo debuté con el siete, puse ese número, y también el diez, por si acaso”. Al final le tocó el 19; el siete se lo dieron a Figo, y el diez a Ángel Cuéllar. “Después, con el tiempo, pensé que el primer número 19 en la historia del Barça que llevó el nombre y número en la camiseta fue el mío. Luego llevarían ese número jugadores como Messi y Lamine Yamal, que no está mal”.

PUBLICIDAD

El exfutbolista Lluís Carreras. (Imagen cedida)

Carreras salió cedido al Oviedo y después al Racing de Santander. Con él en el equipo, los cántabros endosaron un 5-0 a los azulgranas. Tras ese partido, le llamó Johan para que volviera. Un año después, vivió la salida del técnico del FC Barcelona: “Fue traumática para todos y creo que fue de forma injusta”. El técnico quería construir, considera Lluís, un equipo básicamente formado por jugadores de La Masia, pero ese año ficharon a Prosinečki, Kodro, Popescu, Hagi y Figo. “Ese fue el año del doblete del Atlético de Madrid y el equipo no terminaba de arrancar, porque necesitaba tiempo y deciden cargarse a Johan”, relata. Hubo una espantada tras aquello, y entre los que salieron estaba él.

El Mallorca fue su siguiente destino. Víctor Muñoz y Pichi Alonso se hicieron cargo del equipo con intención de ascenderlo y comenzaron a fichar jugadores. “Me fichan a mí, a Valverde, Rekarte, Tito Vilanova, Constantin Galca. Crean un equipo potente y subimos”, recuerda. Después llegaron Héctor Cúper y Luis Aragonés. Lluís permaneció en el equipo mallorquín durante cinco años. “Yo me habría quedado más tiempo porque clasificamos para la previa de Champions, pero Luis se va al Atlético de Madrid y nos coge a Stankovic, al Mono Burgos, Armando y a mí y nos dice: ’Chicos, se vienen conmigo’”. El técnico madrileño no les dio más alternativa que decir: “A sus órdenes”.

PUBLICIDAD

En ese momento el club rojiblanco estaba en Segunda, pero ese mismo año subió a Primera. Reconoce que Luis Aragonés y Cruyff eran dos entrenadores totalmente distintos. Más innovador y técnico el neerlandés, más básico el español, pero Aragonés tenía algo distinto que ofrecer a sus jugadores: “Luis te hacía sentir el mejor lateral del mundo cuando salías al campo, te daba ese respaldo, aunque te exigía mucho, sino que se lo digan a Eto’o, que le cogió del cuello”, recuerda.

El exfutbolista Lluís Carreras. (Imagen cedida)

Atlético de Madrid - FC Barcelona

Este domingo juegan dos de sus exequipos. El primero, donde se formó desde que era un niño y al que considera su casa; el segundo, donde llegó convertido ya en futbolista profesional, dispuesto a seguir mejorando como jugador. El enfrentamiento entre ambos llega marcado por los precedentes recientes, con sendas victorias de los rojiblancos en Copa del Rey y en Champions. “Creo que va a estar tremendamente igualado. Los dos llegan muy bien y tienen muy interiorizado lo que quiere su entrenador”, considera.

PUBLICIDAD

“El Atlético de Madrid llega con Baena y Llorente en muy buena forma, la redención de Julián y la recuperación de Sorloth. Es un equipo muy bien armado y a un nivel muy alto”, explica. Por su parte, del FC Barcelona sugiere: “Con los cocos se ha resentido un poco. Hansi Flick ha introducido un juego más vertical y creo que son muy buenos en eso”, destaca.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

Lluís considera que los rojiblancos plantearán un juego físico, mientras que los azulgranas tratarán de esposarse al balón, pero con un juego vertical. Sin embargo, hay varios aspectos que necesitará cada equipo para conseguir la victoria y los ansiados tres puntos. “El Barça, fiabilidad defensiva y acierto de cara a portería, porque ocasiones van a generar muchas, como siempre. Y el Atlético tendrá que intentar que no cojan ritmo y que sea un partido más trabado donde no haya continuidad de juego”. Se atreve Lluís Carreras incluso con un pronóstico para el partido: “Voy a decir 2-3 para el Barça”.

PUBLICIDAD