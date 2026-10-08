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La reflexión de Anne Carson, Nobel de Literatura, sobre la cursilería de los españoles: “Ya lo advertí cuando hice el Camino de Santiago”

La autora canadiense, también galardonada con el Princesa de Asturias, hizo unas sorprendentes declaraciones durante una visita en 2023

La autora Anne Carson, que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, hizo unas declaraciones sobre el carácter de los españoles. (Reuters)
La autora Anne Carson, que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, hizo unas declaraciones sobre el carácter de los españoles. (Reuters)
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La escritora canadiense Anne Carson acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura por una obra que ha sido descrita por el jurado como “audaz e inventiva que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

En una de las visitas que hizo a nuestro país en 2023, la autora dejó una reflexión sobre la idiosincrasia española que dejó a todos perplejos. Fue en el marco de una conferencia en el Museo del Prado dedicada a El perro semihundido de Francisco de Goya y ella fue una de las estrellas invitadas.

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“Cuando hice el Camino de Santiago ya advertí la capacidad de los españoles para la trascendencia y la cursilería”, afirmó durante el encuentro.

Un encuentro en torno a un cuadro de Goya

Carson tituló su intervención Duda/Hesitation y tomó como punto de partida la pintura de Goya, fechada en 1819. La conferencia se dividió en seis partes y giró alrededor de la percepción, los límites y la diferencia entre la conciencia humana y la forma en que los animales habitan el mundo.

La escritora se detuvo ante el fondo amarillento que rodea al animal y planteó una pregunta: “¿A los animales les importan los bordes? ¿Ven los bordes como bordes?”.

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La belleza de la semana Perro semihundido, de Francisco de Goya y Lucientes
'Perro semihundido', de Francisco de Goya y Lucientes

Para la poeta, los animales viven sin la mediación de las categorías humanas ni “la soberbia de los conceptos”. En cambio, sostuvo que las personas se sitúan frente al mundo a partir de su conciencia, una distancia que trasladó a las relaciones de poder entre especies y grupos sociales.

La autora imaginó entonces una convivencia aislada con una ardilla de su jardín. “¿Qué pasaría si la ardilla de mi jardín y yo estuviésemos solas en el mundo? ¿Cómo organizaríamos nuestros días?”, preguntó.

La charla incluyó referencias a Safo, Rainer Maria Rilke, Gertrude Stein, Anaximandro y Sófocles. Carson también relató las dificultades que tuvo para trabajar durante la pandemia, cuando traducía una tragedia del autor griego.

Entre la ironía y la subversión

El traductor Jordi Doce, presente en el auditorio, señaló que la intervención reunió algunos de los rasgos habituales de la obra de Carson: ironía, subversión, humor y una búsqueda de sentido a través del arte, la historia y el pensamiento.

Garcia Marquez nobel de literatura

La escritora no firmó ejemplares ni atendió a quienes la esperaban al final de la conferencia. El viaje de Carson se enmarcó en la conferencia José Pedro Pérez-Llorca, creada hace tres años en homenaje a quien presidió el Real Patronato del Museo Nacional del Prado entre 2012 y 2019. Tras su paso por el museo, la escritora solo aceptó otra invitación en España: una lectura el viernes por la tarde en la Fundación Centro de Poesía José Hierro de Getafe, donde se ha mostrado más cercana.

La escritora, autora de obras como Autobiografía en rojo, también fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias en el año 2020 y se refirió precisamente a su experiencia desde los Pirineos franceses hasta Santiago de Compostela en 1983 y que, durante este recorrido, percibió seriedad e los españoles.

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