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EN VIVO: La Academia Sueca anuncia al ganador del Premio Nobel de Literatura

El reconocimiento, dotado con 12 millones de coronas, puede dividirse entre varios autores y forma parte de la semana que ya distinguió aportes científicos en tres disciplinas de investigación internacional

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La Academia Sueca anunciará este jueves en Estocolmo al ganador del Premio Nobel de Literatura, uno de los reconocimientos más esperados de la semana Nobel. El galardón estará dotado este año con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de USD 1,2 millones, una suma que puede repartirse entre una persona o varios premiados.

La última edición distinguió al escritor húngaro László Krasznahorkai, autor de novelas de tono surrealista y anárquico que combinan una mirada sombría sobre el mundo con humor mordaz. El jurado valoró entonces una obra que sostiene el poder del arte ante el “terror apocalíptico”.

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La ronda de anuncios ya reconoció a investigadores en Medicina, Física y Química. El calendario continuará el viernes con el Premio Nobel de la Paz, mientras que el Nobel de Economía se conocerá el lunes, con lo que concluirá la entrega de los premios de este año.

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