El castillo de Orgaz. (Diputación de Toledo)

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Una visita tradicional se puede convertir en una experiencia. En Toledo hay muchos castillos, pero pocos resaltan por tener un extra gastronómico por el que los amantes de la buena cerveza y queso artesanal querrían hacer este tour y no precisamente por las cuatro paredes.

En la plaza central de Orgaz, a menos de 30 minutos de la capital toledana, se levanta la fortaleza que da nombre a ese lienzo, “El entierro del conde de Orgaz” de El Greco. El dato curioso es que su protagonista murió casi dos siglos antes de que existiera ese título nobiliario: apenas fue señor de la villa, porque el condado se creó en 1520 para otro Guzmán.

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El edificio se levantó hacia 1344 sobre los restos de una construcción del siglo XII. Se erigió como pieza clave en la vigilancia del asentamiento medieval y para ejercer funciones defensivas. Es todo un fósil que representa un período de conflicto social y político de la península Ibérica.

Una fortaleza sin torres defensivas convencionales

Su rasgo más singular es la ausencia de torres defensivas tradicionales. En su lugar, el castillo recurre a garitones volados con saeteras y a una torre albarrana semicircular, una solución poco habitual entre las fortalezas de la zona.

Escalera de caracol en Salón Bóveda del Castillo de Orgaz, Toledo. (Castilla-La Mancha Patrimonio)

La torre del homenaje, de 20 metros de altura, tampoco respeta el esquema clásico: se ubica en la fachada sur en lugar del emplazamiento habitual. Sobre la puerta principal todavía puede verse el escudo de los Guzmanes tallado en granito.

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De planta rectangular y organizada en torno a un patio de armas, la fortaleza sobrevivió a los incendios de las guerras comuneras. Hoy funciona como vivienda particular restaurada, lo que explica el acceso controlado al interior.

Cómo reservar la visita guiada

El recorrido por el interior solo es posible con visita guiada y reserva previa. Dura alrededor de una hora y cuesta 3 euros la entrada general y 2 euros la reducida, para estudiantes, jubilados o personas con discapacidad, según confirma el Ayuntamiento de Orgaz.

El castillo de los Condes de Orgaz se levanta en la plaza central de la localidad toledana y conserva garitones volados y una torre albarrana semicircular. (Cultura Castilla-La Mancha)

Del 15 de septiembre al 15 de junio, los pases son de lunes a viernes a las 13 horas, los sábados a las 13 y 16.30 horas, y los domingos a las 11.30 y 13 horas.

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Cata de cerveza artesana y taller de queso: una experiencia completa

El castillo tuvo su momento de mayor visibilidad dentro del programa “12 meses, 12 castillos, 12 experiencias”, impulsado por el Departamento de Turismo de la Diputación de Toledo. El 21 de febrero la institución celebró allí la segunda edición de esta iniciativa, con dos pases y un aforo total de 110 personas.

El pase de la mañana, reservado a mayores de edad, incluyó la visita teatralizada “El entierro del Señor de Orgaz. Un cuadro de pleitos”, a cargo de la asociación Orgaz y mucho más, que culminó con una cata de cervezas artesanas con maridaje a cargo de la cervecera El Bola, de Villaluenga de la Sagra.

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El turno de la tarde, pensado para familias como novedad de esta edición, ofreció el espectáculo “El Castillo Encantado” y un taller artesanal de elaboración de quesos, con cata de distintas variedades de la quesería Cerrukos de Kanama, de Los Navalucillos.