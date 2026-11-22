Diversos cortes de salchichas, tocino y fiambres rebanados reposan sobre tablas de madera en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una confraternidad gastronómica del norte de Italia acaba de presentar un nuevo tipo de embutido que combina tripa, puerros, queso Raschera y vino tinto, envueltos en una pata de cerdo. El producto tiene un nombre tan enrevesado como su receta: Bè Ca.Si.Ru., que nació de una idea compartida en una mesa entre amigos y terminó por convertirse en una especialidad con nombre propio dentro de la tradición culinaria de la región de Cuneo.

La iniciativa partió de una confraternidad gastronómica —un bonito nombre para un grupo de amigos que se junta para comer y hablar de comida— con sede en Villanova Mondovì, localidad del Piamonte. Fundada en 2011, la entidad se dedica desde hace más de una década a la tutela y promoción de platos típicos del territorio, entre ellos la tripa en sus distintas preparaciones y un embutido tradicional elaborado con carne e hígado de cerdo.

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El origen del Bè Ca.Si.Ru. se remonta a una conversación informal entre el Gran Maestro Superior de la confraternidad, Giancarlo Bertolino, y otros miembros del grupo. La propuesta consistía en reunir varios sabores característicos de la cocina piamontesa dentro de un mismo embutido, usando como envoltorio una pata de cerdo. Para la receta se emplearon tripas, puerros, carne y corteza de cerdo, queso Raschera, vino tinto y una combinación de especias y hierbas aromáticas. El proceso de ajuste de las proporciones exigió varios meses de pruebas, antes de llegar a la versión que finalmente se sometió al juicio colectivo del grupo.

El Bè Ca.Si.Ru. se envasa en tripa de ternera para poder consumirse durante todo el año. Su debut público ocurrió durante las fiestas patronales de Villanova, donde surgió un inconveniente no previsto: un invitado de origen bengalí y religión musulmana no pudo probarlo por contener carne de cerdo. Ante esta situación, Bertolino desarrolló una variante que reemplaza la carne y la corteza de cerdo por hocico y mejilla de ternera, y sustituye el vino tinto por caldo vegetal. Esta segunda versión permite ampliar el alcance del producto a personas con restricciones alimentarias o religiosas vinculadas al consumo de carne porcina.

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Una degustación con solo cuatro asistentes

La presentación oficial del producto estaba prevista para una cita en el restaurante Il Tappo, en Madonna del Pasco, donde debían participar los 70 socios de la confraternidad. Sin embargo, entre imprevistos y ausencias, al encuentro solo llegaron cuatro personas: Davide Castellino, Mauro Siri, Gianbattista Rulfi y Bertolino.

Fueron justamente esos cuatro apellidos los que dieron origen al nombre del producto. La combinación de las iniciales reproduce además una expresión típica en piamontés, “Bè, eccolo”, que expresa sorpresa y satisfacción ante la llegada de algo esperado.

El embutido se comercializa envasado al vacío, en bolsas con caldo y una hoja de laurel, lo que facilita su preparación directa al momento de servir. El producto admite múltiples combinaciones en la cocina: puede acompañarse con fondue, con la tradicional salsa bagna cauda, pasarse por fritura o utilizarse como condimento para pastas. La confraternidad continúa ahora de manera habitual con actividades de difusión gastronómica en la zona. En octubre, por ejemplo, el grupo organizó en octubre una cena temática centrada en tripa y cerveza artesanal en el mismo restaurante Il Tappo.

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