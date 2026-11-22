Un agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

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La Guardia Civil ha publicado un mensaje en sus redes sociales con una advertencia dirigida a quienes acudan a comercios físicos durante el Black Friday: en estas temporadas de descuentos, los llamados “descuideros” sacan ventaja de cualquier distracción para robar las pertenencias personales de los compradores. “Los descuideros aprovechan cualquier despiste para ‘enganchar su oferta’”, señala el cuerpo de seguridad en una publicación que ha acompañado de íconos de mochilas, carteras, bolsos y teléfonos móviles, objetos que suelen quedar expuestos durante las jornadas de compras.

El instituto armado pide así a los compradores que presten atención a sus pertenencias personales mientras aprovechan las ofertas del Black Friday, que este año se celebra el viernes 27 de noviembre. La publicación de la Guardia Civil incluye una recomendación concreta para quienes resulten víctimas de un robo: la posibilidad de presentar la denuncia de forma telemática, sin necesidad de acudir a un cuartel, a través de la Sede Electrónica de la institución.

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El aviso llega en un contexto de aglomeraciones en centros comerciales y comercios de calle, donde las colas, las bolsas con compras y la distracción generalizada de los clientes facilitan el trabajo de quienes buscan sustraer objetos de valor sin ser advertidos. La recomendación se suma a una serie de campañas de concientización que distintos cuerpos de seguridad españoles despliegan cada año en las fechas previas a esta campaña comercial.

En paralelo a la advertencia sobre hurtos en espacios físicos, la Guardia Civil ha difundido esta semana otro video centrado en las estafas digitales, en el que recomendó desconfiar de las ofertas “demasiado buenas para ser verdad” y evitar el acceso a tiendas a través de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o redes sociales. Por ello, se aconseja comprar únicamente en tiendas conocidas, acceder de forma directa a las páginas oficiales y comparar precios antes de confirmar una compra. La institución también ha advertido sobre las técnicas de presión que utilizan los estafadores para apurar el pago, un recurso habitual durante estas campañas con descuentos limitados en el tiempo. Entre las recomendaciones para pagos seguros, destacan valorar el uso de tarjetas de débito virtuales y de un solo uso, así como conservar recibos, confirmaciones de pedido y correos de seguimiento ante cualquier reclamo posterior.

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La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

Qué hacer ante un robo o una estafa

El Ministerio del Interior también ha difundido un aviso en el que alerta sobre el aumento de los intentos de fraude relacionados con las compras por internet durante estas fechas. La Policía Nacional señala que el phishing y el smishing son las técnicas más utilizadas para robar datos bancarios y recomienda revisar la dirección web antes de pagar, desconfiar de los anuncios patrocinados y evitar las conexiones Wi-Fi públicas para realizar transacciones.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional coinciden en la importancia de actuar con rapidez ante cualquier incidente. Para los casos de hurto en comercios físicos, el instituto armado recordó que la denuncia puede presentarse de manera presencial en el cuartel más cercano, por teléfono a través del 062, o de forma telemática desde la sede electrónica oficial.

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Para los fraudes digitales, las autoridades recomendaron conservar toda la documentación disponible, como capturas de pantalla, correos electrónicos y justificantes de pago, antes de formalizar la denuncia. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) atiende consultas relacionadas con estos episodios a través de la línea gratuita 017.