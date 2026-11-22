Un trabajador metalúrgico utiliza una radial para cortar una pieza de acero en un taller industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un trabajador que sufrió un accidente mientras cortaba una pieza de hierro con una radial reclama más de 60.000 euros de indemnización después de pasar por varias operaciones, permanecer de baja médica y sufrir secuelas en la mano derecha. Según su abogado, la empresa intentó responsabilizarle de lo ocurrido, aunque la Inspección de Trabajo concluyó que la herramienta se utilizaba habitualmente sin el protector de seguridad.

El caso se tramita en Reus, donde el letrado Víctor Arpa, especializado en derecho laboral, representa al empleado. El abogado ha explicado los detalles a través de un vídeo publicado en TikTok, en el que asegura que la reclamación se basa tanto en las lesiones como en las condiciones en las que se produjo el accidente.

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El disco de la radial salió despedido mientras cortaba hierro

Según cuenta Arpa, su cliente utilizaba una radial para cortar una pieza de hierro cuando el disco salió disparado y le alcanzó en la mano derecha. El impacto le provocó un corte en el dedo pulgar.

“Dicha radial no tenía protección”, afirma el abogado en el vídeo. A partir de ese momento, el trabajador tuvo que recibir atención médica y afrontar un proceso de recuperación que incluyó varias intervenciones quirúrgicas.

El letrado sostiene que las consecuencias no se limitaron a la lesión inicial. “Ha estado de baja médica, ha tenido operaciones, ha tenido secuelas”, enumera Arpa. También asegura que el accidente ha supuesto una pérdida de calidad de vida para su cliente.

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Las radiales son herramientas eléctricas que se usan para cortar, lijar o desbastar distintos materiales. El protector que cubre parte del disco sirve para reducir el riesgo de contacto directo o de lesiones si la pieza se rompe o sale despedida durante el uso.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y servicios sanitarios intervienen en las labores de asistencia tras un accidente laboral en Alcobendas. En las imágenes se observa a personal de emergencias y bomberos trabajando en el interior de una zanja en una zona de obras para rescatar a un trabajador. Al final de la grabación, un miembro del cuerpo de bomberos realiza declaraciones explicativas sobre la intervención frente a un vehículo de emergencias.

La empresa atribuyó al trabajador la retirada del protector

Después del accidente, según la versión del abogado, la empresa defendió que el propio empleado había retirado el elemento de seguridad antes de usar la herramienta. Esa explicación situaba en el trabajador la responsabilidad por lo ocurrido.

“La empresa trató de culpabilizar a mi cliente diciendo que había sido su culpa porque le había quitado él el protector a la radial”, relata Arpa. La defensa del trabajador rechazó ese argumento y acudió a la Inspección de Trabajo para que analizara las circunstancias del caso.

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El abogado asegura que las actuaciones inspectoras respaldaron la versión de su cliente. “Con la Inspección de Trabajo se constató que la radial siempre estaba sin protección”, indica en la grabación.

Esa conclusión es uno de los elementos en los que se apoya la reclamación. El letrado considera que el estado de la herramienta y la ausencia del protector resultan determinantes para valorar las responsabilidades por el accidente laboral.

La reclamación incluye las secuelas y la pérdida de calidad de vida

La indemnización solicitada supera los 60.000 euros, de acuerdo con la explicación de Arpa. La cantidad tiene en cuenta el tiempo de baja, las operaciones, las secuelas físicas y el impacto que las lesiones han tenido en la vida cotidiana del trabajador.

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Arpa sostiene que su cliente “merece su indemnización” por las consecuencias que ha sufrido tras el accidente. Por el momento, el abogado no ha detallado el estado procesal de la reclamación ni si existe una fecha fijada para una resolución.