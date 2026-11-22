Un agente inmobiliario explica las características de una vivienda en alquiler a una pareja durante una visita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conseguir un piso de alquiler actualmente conlleva a menudo tomar decisiones muy rápido, aunque conviene no dejarse llevar por las prisas. Antes de entregar una señal, pagar la fianza o firmar el contrato, hay varios puntos que cualquier inquilino debería revisar para evitar gastos inesperados y problemas más adelante.

La ley fija límites para la fianza, los honorarios de agencia, las subidas de renta y la duración de los contratos de vivienda habitual. Sin embargo, las reglas cambian si se trata de un contrato temporal, una habitación o un piso situado en una zona de mercado residencial tensionado.

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El inquilino puede pedir información antes de entregar dinero

La persona interesada tiene derecho a conocer quién es el propietario y, si interviene una agencia, cuál es la identidad de la empresa o profesional que gestiona la operación.

También puede exigir el precio total del alquiler y un desglose de los conceptos incluidos. Es importante confirmar si la renta anunciada incorpora gastos de comunidad, agua, electricidad, calefacción u otros servicios.

La información debe incluir la superficie útil y construida, la antigüedad del edificio, las reformas realizadas, los servicios de la vivienda, el certificado de eficiencia energética, las condiciones de accesibilidad y la situación de ocupación. El futuro inquilino también puede solicitar datos registrales de la vivienda y conocer si tiene cargas que puedan afectar al contrato.

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En las zonas de mercado residencial tensionado, el propietario debe informar antes de la firma de la última renta de vivienda habitual que se pagó en ese inmueble durante los cinco años anteriores y, cuando corresponda, del índice de referencia aplicable.

Un alquiler temporal debe tener una causa real

Una de las cuestiones que más conviene revisar es si el contrato se presenta como alquiler temporal o como vivienda habitual. Esta diferencia afecta a la duración y a las protecciones del arrendatario.

El alquiler de vivienda habitual cubre una necesidad permanente de residencia. En cambio, el contrato temporal está pensado para quien se desplaza de su domicilio por un motivo concreto, como un trabajo, unos estudios o un tratamiento médico.

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La causa de temporalidad debe figurar en el contrato y poder acreditarse. Si no existe una justificación real, el alquiler puede quedar sometido al régimen de vivienda habitual. La normativa establece que los contratos temporales duran más de 31 días y, como regla general, no superan los 12 meses, salvo que persista el motivo que justificó el desplazamiento.

La ciudadanía protesta por el alto coste de vida, la crisis de la vivienda y la inflación. Comparamos la situación española con la de otros países europeos.

La duración mínima depende de quién sea el casero

En los alquileres de vivienda habitual, las partes pueden pactar la duración inicial. Aun así, si el plazo es inferior a cinco años, el contrato se prorroga anualmente hasta alcanzar ese periodo. El mínimo asciende a siete años cuando el arrendador es una empresa o una entidad.

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El propietario solo puede recuperar antes la vivienda para destinarla a residencia permanente propia o de determinados familiares si esa posibilidad se incluyó de forma expresa en el contrato y se cumplen los requisitos legales.

El inquilino, por su parte, puede desistir del contrato una vez que hayan pasado seis meses. Debe avisar al propietario con al menos 30 días de antelación.

La fianza es de un mes y la agencia no puede cobrar al inquilino

La ley fija una fianza obligatoria equivalente a una mensualidad de renta en los alquileres de vivienda. El propietario puede pedir garantías adicionales, como un depósito extra o un aval, pero su importe no puede superar dos mensualidades en los contratos de vivienda habitual dentro de los plazos legales de protección.

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Tampoco se puede obligar al inquilino a contratar un seguro de impago de alquiler. Además, el propietario no puede reclamar por adelantado más de una mensualidad de renta.

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador. La norma prohíbe trasladarlos al inquilino, incluso si aparecen bajo otra denominación.

Los gastos de comunidad pueden recaer en el arrendatario solo si existe un pacto escrito que detalle su importe anual. Los suministros que se miden con contadores individuales, como la luz, el agua o el gas, corresponden al inquilino.

La renta no puede subir si el contrato no lo prevé

El alquiler no se actualiza de forma automática. Si el contrato no contiene una cláusula específica sobre la revisión de la renta, el propietario no puede incrementarla durante su vigencia por este motivo.

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Si hay una cláusula de actualización que no concreta el índice o el sistema de cálculo, se aplica el Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, conocido como IRAV.

La subida debe comunicarse por escrito. El nuevo importe solo puede exigirse desde el mes siguiente a esa notificación. Por ello, conviene conservar todas las comunicaciones, los recibos y los justificantes de pago.

Fotografías e inventario ayudan a evitar conflictos al final del contrato

Antes de entrar en la vivienda, es recomendable elaborar un inventario firmado por ambas partes. Debe recoger los muebles, los electrodomésticos, los desperfectos existentes y, si es posible, las lecturas de los contadores.

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Las fotografías fechadas pueden servir para acreditar el estado del inmueble al inicio y al final del contrato. Al entregar las llaves, conviene firmar un documento que deje constancia de cómo se devuelve la vivienda.

El propietario debe asumir las reparaciones necesarias para mantener el piso en condiciones de habitabilidad, salvo que el daño sea responsabilidad del inquilino. Este último debe hacerse cargo de las pequeñas reparaciones que se producen por el uso ordinario, como cambiar una bombilla o arreglar un elemento menor desgastado.

La ley toma como referencia que la renta y los gastos básicos no superen, con carácter general, el 30% de los ingresos del hogar. No se trata de un límite legal del precio que puede pedir el propietario, sino de un indicador para medir si el esfuerzo económico resulta asumible.

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