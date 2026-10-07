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Los Javis cortaron esta escena íntima de ‘La bola negra’ entre Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau: “Lo vivimos como una auténtica historia de amor”

En una reciente entrevista los dos actores han relatado uno de los momentos más bonitos del rodaje, aunque quedó fuera en la sala de montaje

Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis.
Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis.
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Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau improvisaron un beso durante el rodaje de La bola negra que Los Javis decidieron no incluir en el montaje final. Los dos actores lo contaron en una entrevista con Emmy Rossum que ya circula en redes. La escena correspondía a la última noche de sus personajes, Sebastián y Rafael. Según relataron, el gesto surgió sin estar planeado por el guion y quedó registrado en cámara, aunque finalmente no formó parte del corte que llegó a los cines.

El momento se reveló en una charla grabada para el canal de YouTube Still Watching Netflix, conducida por Rossum. Allí, Bernardeau y Guitarricadelafuente hablaron sobre cómo vivieron el rodaje de la escena final entre sus personajes. “Lo vivimos todo como una auténtica historia de amor”, afirmó Miguel Bernardeau durante la entrevista. Guitarricadelafuente sumó el detalle que disparó la viralización: “Nos besamos al final”.

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El actor lo ratificó de inmediato: “Sí, nos besamos”. Durante el rodaje de la última noche de Sebastián y Rafael en La bola negra, Guitarricadelafuente improvisó un beso a Miguel Bernardeau que no estaba en el guion. Los directores de la película, Javier Calvo y Javier Ambrossi, decidieron no incluir esa toma en el montaje final, según contaron ambos actores en una entrevista con Emmy Rossum. Bernardeau añadió un detalle sobre lo que ocurrió detrás de cámara en ese instante: “Podía oír tu risa como si fuera un grito”, le dijo a su compañero de reparto frente a la presentadora.

El cantante Guitarricadelafuente desciende del escenario durante su presentación en el Movistar Arena para cantar y bailar rodeado del público y sus compañeros. Las imágenes en blanco y negro muestran al artista interpretando sus canciones con un micrófono en mano mientras interactúa directamente con los asistentes al concierto.

“Puede que lo usemos...”

En plena entrevista, Javier Calvo y Javier Ambrossi se sumaron a la conversación con Rossum para confirmar su versión de lo ocurrido en el set. “¡Lo besaste! Y nosotros, muy bien, Guitarrica, perfect”, dijo Calvo, entre risas de la presentadora y de los presentes. Ambrossi completó el relato con la reacción que tuvieron ambos directores en el momento del rodaje: “Nosotros como no, no, no, no...”, apuntó, en referencia a cómo intentaron frenar la improvisación sin éxito. Calvo dejó abierta la puerta a que ese material todavía pueda usarse en algún formato. “Puede que lo usemos, no lo sé. Pero no”, dijo, en una frase que cerró el bloque de la confesión grupal durante la entrevista.

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Miguel Bernardeau, por su parte, no escondió lo que sintió al protagonizar esa escena no guionizada junto a Guitarricadelafuente. “Me encantó, me encantó”, reconoció sobre el momento que terminó quedando fuera del montaje definitivo. La conexión entre ambos actores no se limitó al set de rodaje. Se trasladó también a las entrevistas conjuntas que dieron desde el inicio de la promoción de La bola negra, donde ambos mostraron buen trato en cámara. Esa cercanía se hizo visible además fuera de los compromisos de prensa. El pasado viernes 2 de octubre, Guitarricadelafuente cerró en Madrid su gira Full Time Papi con un concierto en el Movistar Arena. Miguel Bernardeau estuvo presente en ese show y acompañó al cantante, intérprete de La nieve, en el cierre de su gira. La aparición reforzó públicamente el vínculo que ambos construyeron durante el rodaje de la película.

La confesión sobre el beso improvisado y su posterior corte del montaje final no tardó en viralizarse entre seguidores de la película y de sus protagonistas. El fragmento de la entrevista con Rossum se difundió rápido en redes sociales. Ese alcance despertó un pedido concreto entre los fans: que Los Javis liberen el metraje original de la escena entre Sebastián y Rafael. Por ahora, ni Calvo ni Ambrossi confirmaron si ese material verá la luz en algún formato adicional. La frase de Calvo durante la entrevista, “puede que lo usemos, no lo sé”, quedó como la única pista pública sobre el futuro de esa toma descartada del montaje final de La bola negra.

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