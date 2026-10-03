Guitarricadelafuente celebra el éxito de ‘La bola negra’ con sus compañeros: así fue el sensual baile junto a Miguel Bernardeau y Carlos González

Guitarricadelafuente celebró su último concierto junto a parte del reparto de 'La bola negra'

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La de ayer fue una noche muy especial para todos los fans de Guitarricadelafuente, para todos los que se han subido al barco después de verle en La bola negra, y también para el propio cantante, protagonista absoluto estos días. El cantante, de nombre real Álvaro Lafuente Calvo, puso el broche de oro a su gira Spanish Leather con un concierto que despedida que tuvo de todo: botas de cuero, purpurina, grandes canciones, dedicatorias a los que protestan por una vivienda digna e incluso una gran celebración del éxito de La bola negra con algunos de sus actores presentes.

Nadie quería perderse el concierto del cantante, aunque a algunos no les quedó más remedio. Los Javis, por ejemplo, se encontraban a miles de kilómetros de allí, pues se habían desplazado a Los Angeles para recoger el premio a Mejor dirección en los Critics Choice Celebración. Otras, como Samantha Hudson y otras tantas personas desplazadas a la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda en España, se tenían que conformar con entrar en directo en el concierto por videollamada para soliviantar un poco el FOMO. Sin embargo, hubo varios compañeros de La bola negra y amigos de Guitarricadelafuente que no se quisieron perder el tan esperado concierto, en el que además cantaría por priemera vez La nieve, la canción original de la película y por la que podría ganar el Oscar.

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Miguel Bernardeau y Carlos González, dos de los protagonistas de La bola negra junto a Milo Quifes, estaban sobre la pista y muy cerquita del escenario, del que se bajó Guitarricadelafuente para bailar junto a ellos una de sus canciones más conocidas, Agua y mezcal. La cámara seguía al cantante y en las pantallas se podía ver, con un filtro en blanco y negro, como allí se encontraban los actores de La bola negra, y otros artistas y amigos como Begoña Vargas y compañía. El público estalló de emoción al ver especialmente a Bernardeau, cuyo personaje en el filme de los Javis es nada menos que Rafael Rodríguez Rapún, exfutbolista, militar y pareja sentimental de Federico García Lorca.

El cantante Guitarricadelafuente desciende del escenario durante su presentación en el Movistar Arena para cantar y bailar rodeado del público y sus compañeros. Las imágenes en blanco y negro muestran al artista interpretando sus canciones con un micrófono en mano mientras interactúa directamente con los asistentes al concierto.

De aquí a Hollywood

Este improvisado encuentro entre los compañeros de reparto de la aclamada película es probablemente el último que tiene lugar en Madrid después de haber estado presentando la película en distintos coloquios, pero no el último en general. Tanto Guitarricadelafuente como el resto del reparto viajarán con toda seguridad a Estados Unidos en las próximas semanas, donde comenzará una exhaustiva campaña de promoción conducida por Netflix, quien ha invertido más dinero en ello que lo que ha costado la propia película.

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Todo ello para intentar poner La bola negra en el mapa y por ende a toda España, pues no hay que olvidar que su historia es la de tres jóvenes de tres épocas distintas pero conectadas por lo queer y por su implicación en la Guerra civil española. La película apunta a tener una larga carrera de premios después de haber recibido el de Mejor dirección en Cannes y el del público en festivales como Toronto o San Sebastián. Hay quien ya habla de que pueda llegar a medirse con la mismísima La Odisea por la estatuilla a Mejor película, pero habrá que esperar porque esto es una carrera de fondo. En cualquier caso, parece que Guitarricadelafuente avanza con paso firme y lo hace acompañado de sus compañeros que ya son amigos en este maravilloso viaje.