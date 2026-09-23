Guitarricadelafuente debuta como actor en ‘La bola negra’: “Es como si me hubiera desvirgado, solo hay una primera vez”

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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El ascenso popular de Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente Calvo) ha sido imparable en los últimos años. Ha pasado de compartir canciones en YouTube a realizar giras por los Estados Unidos y, ahora, ha debutado como intérprete en la película del año, La bola negra, de Los Javis.

En ella interpreta a Sebastián un chico de pueblo que, ante la llegada de los nacionales y después de una masacre, es reclutado y mandado a un hospital de campaña. Allí conocerá a Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), un prisionero de guerra herido al que le tocará vigilar y con el que sentirá una conexión muy especial.

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El propio cantante y ahora actor explica a Infobae cómo se introdujo en esta nueva faceta artística delante de las cámaras: “Yo no conocía a Los Javis. Coincidimos en un concierto en el que estaba tocando y recuerdo que esa misma noche me dijeron: ”tenemos algo que comentarte". Yo creía que se trataba de algo relacionado con la música, pero no, me enseñaron La piedra oscura y me dijeron que habían escrito el papel pensando en mí“.

Un papel que conecta con su universo

Después de semejante sorpresa, Guitarricadelafuente se fue dejando llevar por el entusiasmo que Javier Calvo y Javier Ambrossi habían depositado en él y sintió que, de alguna manera, el papel encajaba con lo que estaba explorando en la música en ese momento.

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Guitarricadelafunete en 'La bola negra', de Los Javis

“Por una parte estaba la Guerra Civil, la historia de Federico García Lorca, el elemento queer.. era como si todo resonara en las composiciones que estaba haciendo. Sentí una conexión inmediata y también mucho respeto, porque nunca había hecho nada parecido y no me veía capaz de asumir ese reto. Pero, Los Javis tenían una confianza ciega en mí y eso me hizo dar el paso. Pensé, si ellos lo tienen claro, yo me pongo en sus manos”.

También recuerda cómo Javier Ambrossi le sorprendió preguntándole: ¿tú tienes traumas? y le contestó que cuando hiciera la película, sería alguien diferente. “El papel requería mucho de mí como Álvaro y un proceso de desenterrar cosas muy personales y usarlas para el personaje. Me vacié por completo, perdí mucho peso e intenté meterme en la piel de Sebastián, en su bloqueo, en no saber expresarse emocionalmente ni saber gestionar su deseo. Ha sido como haberme desvirgado, porque solo hay una primera vez”.

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Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis.

En cuanto a su personaje, cree que es alguien que ha vivido toda su vida lastrado por la culpa, algo que relaciona con las heridas de la Guerra Civil. “No creo que Sebastián represente a un bando en concreto, pero sí que arrastra una condena que va pasando de generación en generación. Creo que Los Javis han aportado un punto de vista nuevo al conflicto, con menos rencores, más enfocado en la libertad, que no siempre está garantizada”.

El peso simbólico de Lorca en su música

Guitarricadelafuente reconoce que sí estaba familiarizado con la obra de Federico García Lorca, en especial con el Romancero gitano. “Era un poeta muy visual, tenía mucha simbología en su obra, muchas metáforas que a muchos artistas nos han influenciado”.

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Reconoce que está procesando la dimensión del fenómeno de La bola negra. “Era maravilloso ver a la gente en los pases de Toronto en pie y llorando, que conecten con historias que no se han contado. Al fin y al cabo, es una película que habla del amor”.