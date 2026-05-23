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Galardón histórico para España: Los Javis ganan el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes por su película ‘La bola negra’

El dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo ha triunfado con su película ‘La bola negra’

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Javier Ambrossi y Javier Calvo, al recibir el premio. (Reuters)
Javier Ambrossi y Javier Calvo, al recibir el premio. (Reuters)

Desde el momento en que se supo que el Festival de Cannes le había dicho a Los Javis que se quedaran en la ciudad francesa para asistir a la ceremonia de clausura, estaba claro que iban a irse con algún premio por La bola negra. La duda era saber cuál. Pues bien: ha sido el Premio al Mejor Director, que han compartido ex aequo con el polaco Paweł Pawlikowski, por su filme Fatherland. Es además el segundo premio consecutivo para España en este certamen, pues el año pasado Sirât, de Oliver Laxe, se llevó el Gran Premio del Jurado. La Palma de Oro, por su parte, ha sido para Fjord, del rumano Cristian Mungiu. Es su segunda Palma de Oro, ya que ya había obtenido este reconocimiento en 2007 por Cuatro meses, tres semanas y dos días.

“Muchas gracias al festival”, ha comenzado Javier Calvo al recibir el premio, “esto va mucho más allá de lo que imaginábamos”. Cuando dirigíamos esta película, nos hacíamos siempre la misma pregunta, y es si estábamos honrando a las personas LGTBIQ que nos precedieron. Y nos dimos cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento de los que nos precedieron es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad”. Javier Ambrossi, por su parte, ha destacado que se trata de “un sueño convertido en realidad”, y lo ha compartido con Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, los otros españoles que han participado en la competición. “Esta película habla de la importancia del arte -ha añadido-, el arte es el mejor vehículo para la empatía y nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano y creo que el arte nos hace ser mejores”.

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Los Javis, con Penélope Cruz, en Cannes. (Reuters)
Los Javis, con Penélope Cruz, en Cannes. (Reuters)

Los Javis completan así una semana triunfal en Cannes, en la que su película, La bola negra, se había convertido en una de las más elogiadas entre los asistentes. La proyección generó una de las mayores ovaciones recientes, con 20 minutos de aplausos en el Grand Théâtre Lumière. El filme, inspirado en la figura de Federico García Lorca y con guion desarrollado en estrecha colaboración con Alberto Conejero, se situó desde ese momento entre los favoritos para los premios gordos.

La bola negra llegará a salas españolas el 2 de octubre tras su debut internacional en Cannes. El elenco está formado por intérpretes como Penélope Cruz, Lola Dueñas, la estadounidense Glenn Close, el actor Miguel Bernardeau y el músico Guitarricadelafuente en su primer trabajo cinematográfico. La cinta, distribuida por Elástica Films y con ventas internacionales gestionadas por Goodfellas, podrá verse más adelante en exclusiva en Movistar Plus.

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Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

De qué va ‘La bola negra’

La película desarrolla tres relatos de hombres homosexuales ubicados en períodos históricos distintos: la II República, la Guerra Civil y la España de 2017. Los directores han explicado en la rueda de prensa que la idea surgió durante su trabajo en La Mesías, momento en el que se encontraron con el universo de Federico García Lorca a través de La piedra oscura, la obra de teatro estrenada en 2015 bajo la dirección de Pablo Messiez y escrita por Alberto Conejero, pieza que Los Javis han tomado como uno de los principales fundamentos para construir su guion.

La piedra oscura sitúa la acción en un hospital militar próximo a Santander durante la Guerra Civil. Narra el paso por las últimas horas de Rafael Rodríguez Rapún, pareja de Lorca, bajo la vigilancia de un joven soldado del bando contrario llamado Sebastián. La narrativa de La bola negra arranca con la historia representada en La piedra oscura y continúa con el desarrollo de las escasas páginas originales que Lorca dejó escritas de La bola negra. Los creadores han decidido imaginar cómo habría concluido la obra si el poeta hubiese llegado a finalizarla.

La cinta ha sido recibida con entusiasmo tanto por el público como por la crítica internacional. El periodista Kyle Buchanan destacó en The New York Times la llegada de una película “electrizante” a la competición. Diversos medios han puntuado la película con cinco estrellas tras su estreno en Cannes. Según Deadline, la ovación de 20 minutos ha dejado a La bola negra a tan solo dos minutos de igualar el récord histórico del festival, que todavía ostenta El laberinto del fauno de Guillermo del Toro con 22 minutos, alcanzados en 2006.

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