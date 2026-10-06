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Primeras críticas de ‘Artificial’, la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA por la que fue despedido de Amazon: “Una comedia oscura e incómoda”

Después de las polémicas surgidas en torno a su contenido, el nuevo trabajo del director italiano parece haber gustado a la crítica y el público en su premiere en Nueva York

Andrew Garfield en 'Artificial', la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA.
Andrew Garfield en 'Artificial', la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA.
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Se ha estrenado en el Festival de Nueva York una de las películas que más polémica ha generado este año y que más curiosidad despertaban de cara a la temporada de premios. Se trata de Artificial, de Luca Guaganino, que fue cancelada por Amazon por ofrecer (supuestamente) una visión de Sam Altman, creador de OpenAI, que a la compañía no le convenía después de haber cerrado con él un acuerdo multimillonario.

El largometraje recorre la creación de OpenAI desde los primeros avances de Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton en 2003 hasta la crisis de noviembre de 2023 en la que el consejo destituyó a Sam Altman y lo restituyó tras cinco días. El relato enfrenta la urgencia empresarial por avanzar juntos con las advertencias sobre la seguridad de la tecnología y su falta de regulación.

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Guadagnino plantearía la historia como una suerte de continuación temática de La red social: un relato de ambición corporativa, traiciones y poder construido alrededor de una innovación que transforma la vida cotidiana antes de que sus propios creadores puedan prever sus consecuencias.

Qué cuenta Artificial sobre OpenAI

El guion de Simon Rich comienza en Toronto en 2003, cuando Ilya Sutskever, con 17 años, acude a la clase de Geoffrey Hinton, profesor de la Universidad de Toronto. Hinton le pide que estudie uno de sus trabajos y vuelva días después; el joven regresa poco más tarde con una comprensión del modelo que el científico había tardado cinco años en adquirir.

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La película presenta a Sutskever como el talento técnico decisivo en el desarrollo de la inteligencia artificial. En 2012, él y Hinton llevan a subasta un modelo de IA que recibe una primera oferta de 20 millones de dólares en cinco segundos, antes de que ambos opten por vender su conocimiento a Google y crear allí un laboratorio con financiación propia.

Luca Guadagnino - Sam Altman portada
Luca Guadagnino entró en polémica con Sam Altman por contar los orígenes de OpenIA

El vínculo con Google se deteriora porque los investigadores no comparten la visión de los ejecutivos sobre la tecnología. Es entonces cuando entra en escena Sam Altman, retratado por Andrew Garfield como el empresario que identifica el alcance comercial y estratégico del trabajo de Sutskever.

Deadline describe el argumento como una narración lineal que sigue la expansión de OpenAI y el salto de sus modelos hacia sistemas capaces de responder preguntas, actuar como humanos y, finalmente, mentir para resolver un problema. Ese último episodio cambia la percepción de Sutskever sobre la promesa inicial de la inteligencia artificial.

“Pensaba que la IA podía ser como los humanos, pero mejor, no peor”, lamenta el personaje de Sutskever tras comprobar que el modelo ha generado una situación falsa para alcanzar su objetivo.

Ike Barinholtz_Elon Musk_Película_Artificial
Ike Barinholtz interpreta al empresario Elon Musk en la próxima película de Luca Guadagnino. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni / AP Foto/Alex Brandon)

La tensión central enfrenta dos posiciones. Sutskever defiende que el progreso debe ir acompañado de pruebas y cautelas porque los modelos evolucionan al interactuar con las personas; Altman prioriza la velocidad para imponerse en una competencia tecnológica en la que llegar primero determina la supervivencia de una empresa.

La historia incorpora a Elon Musk, encarnado por Ike Barinholtz, como uno de los primeros respaldos de OpenAI. El personaje presiona para acelerar los modelos y superar a la competencia, pero termina alejándose del proyecto. Dario Amodei también aparece entre quienes abandonan la empresa antes de fundar Anthropic.

Andrew Garfield encarna a un Altman que recupera el poder

La crisis de noviembre de 2023 ocupa el desenlace de la película. El consejo de OpenAI despide a Altman, con Sutskever entre sus integrantes, pero el directivo recupera el puesto pocos días después. The Hollywood Reporter identifica ese episodio como el núcleo de una biografía dramática que sitúa a Monica Barbaro como Mira Murati, directora de tecnología de la compañía, y a Cooper Hoffman como Greg Brockman, presidente del consejo.

Garfield interpreta a Altman como un directivo capaz de adaptar su relato a cada interlocutor, de acuerdo con Deadline. La crítica del medio considera que el actor construye a un personaje que no inventa la tecnología, pero reconoce el valor de Sutskever y está dispuesto a utilizarlo para impulsar sus objetivos.

Andrew Garfield y Yura Borisov protagonizan el drama sobre dos décadas de investigación y desarrollo de la inteligencia artificial.
Andrew Garfield y Yura Borisov protagonizan el drama sobre dos décadas de investigación y desarrollo de la inteligencia artificial.

Yuri Borisov, por su parte, encarna al científico convencido de que su descubrimiento puede combatir el cáncer, las enfermedades y otros problemas humanos. Las críticas recogidas por The Hollywood Reporter han destacado su trabajo como el centro moral de un reparto que también incluye a Mark Rylance, Jason Schwartzman, Chris O’Dowd, Zosia Mamet, Billie Lourd, Angus Imrie, Nicholas Hamilton y Thaddea Graham.

Las primeras reacciones reunidas por IndieWire coinciden en describirla como una comedia oscura sobre la irresponsabilidad ante la inteligencia artificial, aunque también han señalado que su tono satírico convive con un retrato inquietante del futuro.

Para Variety se trata de un docudrama tecnológico vertiginoso, que está repleto de reflexiones en torno al momento en el que vivimos y de cómo la IA se ha introducido en nuestras vidas.

OpenAI presenta dots, agentes de IA que pueden usar apps, escribir código y gestionar tareas. (Tomado de OpenAI)

Las opiniones coinciden en que Guadagnino combina humor negro y una creciente incomodidad. Un asistente a la proyección ha definido la película en X como una comedia de terror sobre la destrucción de la humanidad en tiempo real; otro ha destacado que comienza siendo muy divertida y se vuelve cada vez más perturbadora sin perder su humor.

El crítico Erick Khon ha dicho en X: “Andrew Garfield camina en la cuerda floja entre monstruo de película, magnate bufonesco y genio malvado. Un viaje divertido/aterrador”.

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