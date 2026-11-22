El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 23 de noviembre.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de noviembre

Precio promedio: 205.2 euros por megavatio hora

Precio más alto: 301.08 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 133.88 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 23 de noviembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 187.22 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.23 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.47 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 181.69 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 182.38 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 188.38 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 210.27 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 261.21 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 264.89 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 189.91 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 157.34 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 133.88 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 134.53 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 141.41 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 146.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.69 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 198.61 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 237.72 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 301.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 292.54 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 280.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 254.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 238.29 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 213.6 euros por megavatio hora.