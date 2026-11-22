Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres. (CAIB / Europa Press)

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La responsabilidad de los cuidados y las tareas domésticas sigue recayendo en buena medida en las mujeres, lo que las obliga a reducir su jornada laboral y cobrar menos para poder conciliar o tomar decisiones que han frenado su carrera laboral. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 37,6% de las mujeres de entre 18 y 74 años tuvo alguna responsabilidad de cuidado a lo largo de 2025, frente al 31,7% de los hombres, además de que el 8,3% de las mujeres ocupadas redujo su tiempo de trabajo para conciliar, frente al 0,8% de ellos.

Bajo este contexto, la Asociación Yo No Renuncio, impulsada por el Club de Malasmadres y presidida por Laura Baena, ha entregado sus medidas de conciliación y corresponsabilidad a PSOE, PP y a Democracia 21, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Bajo el lema ‘Más conciliación, por favor’, la entidad busca que las necesidades de las madres y las familias ocupen un lugar prioritario en los programas electorales y en la agenda política de la próxima legislatura, según informa Europa Press.

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El objetivo es que “cuidar no siga penalizando la vida profesional, económica y personal de las mujeres y que los cuidados se conviertan en una responsabilidad compartida por las familias, las empresas, las administraciones y el conjunto de la sociedad”, ha explicado Baena, que se pregunta por qué sigue costando tanto avanzar en materia de conciliación y ha planteado a los partidos si estarían dispuestos a alcanzar un Pacto de Estado por la Conciliación y la Corresponsabilidad.

La asociación plantea llevar la corresponsabilidad al ámbito laboral con planes obligatorios en las empresas, incentivos para flexibilizar horarios y medidas de protección del empleo, los salarios y las pensiones de quienes cuidan. También propone ampliar los permisos por nacimiento hasta las 24 semanas para cada progenitor —48 en familias monoparentales—, retribuir las ocho semanas de permiso parental y extender las licencias para atender enfermedades y urgencias familiares.

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El documento incluye, además, medidas de conciliación para las personas autónomas, garantías para la recuperación después del parto y la ampliación hasta los 16 años de los derechos de adaptación y reducción de jornada por cuidado de hijos.

Una familia paseando en Cantabria. (Europa Press)

Qué incluyen los partidos en sus programas electorales

Pero, ¿qué medidas proponen el PSOE, PP y Democracia 21 en sus programas electorales en materia de conciliación y corresponsabilidad? La formación liderada por Pedro Sánchez propone una Ley de Usos del Tiempo de Trabajo para promover horarios racionales, reducir la jornada sin recorte salarial, reforzar la desconexión digital y evitar que la conciliación tenga consecuencias profesionales. El programa también plantea crear un indicador nacional para medir cómo se distribuyen los cuidados y el tiempo entre mujeres y hombres, además de impulsar una mayor participación masculina en las tareas domésticas y de cuidado.

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Entre las medidas del PSOE figura el refuerzo de los servicios públicos de cuidados, la profesionalización del sector y la mejora de las condiciones de las trabajadoras del hogar y de cuidados, así como de las cuidadoras principales, con una remuneración equiparada al salario mínimo interprofesional. También prevé recursos para urgencias familiares y horarios no convencionales, más servicios educativos, de ocio y de cuidados en períodos no lectivos, y una atención específica al medio rural, las familias monoparentales y las personas dependientes.

El PSOE plantea retribuir los permisos parentales y de cuidados, extenderlos a familias monoparentales y personas autónomas y ampliar hasta los 16 años los derechos de adaptación y reducción de jornada para el cuidado de menores.

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La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles (REUTERS/Vincent West)

Por otro lado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone en su programa ampliar y flexibilizar los permisos por nacimiento de ambos progenitores, incentivar la contratación y permanencia laboral de personas con hijos e implantar bancos de horas, flexibilidad horaria y teletrabajo.

El Partido Popular también plantea entre sus medidas hacer gratuita la educación de 0 a 3 años, adaptar las medidas a familias monoparentales y compensar laboralmente el cuidado de familiares dependientes.

Entre las medidas que propone el partido Democracia 21, liderado por Miriam González, destacan una baja médica específica de recuperación posparto, basada en criterio clínico y sin exigir complicaciones, y convertir las ocho semanas de permiso parental actualmente no retribuidas en una “bolsa de tiempo familiar”, pagada por la Seguridad Social al 50% del salario. También plantea ampliar la cotización al 100% en caso de reducción de jornada por cuidado de hijos: pasaría de los tres años actuales a cubrir todo el periodo hasta que el hijo cumpla 12 años.

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A menos de ocho días para las elecciones generales del 29N, hay más de 2.769.645 españoles con derecho al voto que residen en el extranjero, todos ellos tienen derecho a votar a través del conocido voto CERA. A partir de este sábado 21 de noviembre, todos esos electores ya pueden depositar su voto en las urnas dispuestas para ello en su embajada, consulado o en los centros habilitados hasta el 26 de noviembre.

El partido también propone impulsar una red pública y universal de educación infantil de 0 a 3 años y que los colegios públicos abran en verano y durante días no lectivos. Otra de las medidas es crear una deducción en el IRPF, con límite anual, por contratar ayuda doméstica cuando haya hijos o personas dependientes a cargo.

Por su parte, el Frente Amplio, con Ada Colau a la cabeza, propone un Pacto de Estado por los Cuidados, elevar la inversión en dependencia y reforzar la protección de las cuidadoras no profesionales y de las trabajadoras del sector. También plantea ampliar a 20 semanas el permiso por nacimiento para cada progenitor, retribuir de forma progresiva el permiso parental para cuidado de menores de 12 años, extender los permisos para atender a familiares y avanzar hacia una jornada laboral de 32 horas semanales sin pérdida salarial.

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Vox, por último, propone reforzar los derechos de conciliación personal, familiar y laboral, con incentivos para las empresas que faciliten la compatibilidad entre empleo y cuidados. La formación liderada por Santiago Abascal también plantea que el Estado financie las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas dedicadas al cuidado de sus hijos, medidas de formación y reincorporación laboral para madres que interrumpieron su carrera y un aumento del presupuesto destinado a la dependencia.

Sea cual sea la formación que gane las elecciones del 29 de noviembre, el reto será convertir estas propuestas en políticas que reduzcan la desigual distribución de los cuidados y limiten su impacto sobre el empleo y la autonomía económica de las mujeres.

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