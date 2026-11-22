La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de la Cursa de les Dones ha dejado a varias mujeres heridas. (EFE/ Alejandro Garcia)

Guardar

El paso de un intenso temporal de viento ha transformado la jornada del domingo en un escenario crítico para los servicios de emergencia en Cataluña. En la provincia de Barcelona, la caída de tres árboles y una farola ha dejado un balance de doce personas heridas, dos de ellas en estado grave. Las rachas de viento, con previsiones de superar los 72 kilómetros por hora en áreas del litoral y prelitoral, generaron al menos 83 incidentes y 145 llamadas al 112 durante las primeras horas de la mañana.

En la ciudad de Barcelona, las ventoleras han afectado directamente a la vigesimosegunda edición de la Cursa de les Dones, una carrera deportiva que reunía a cerca de 30.000 participantes. Al paso del grupo que cerraba la carrera por la confluencia de la avenida de la Meridiana con la calle de Espronceda, el desplome repentino de un árbol ha dejado a nueve mujeres heridas.

PUBLICIDAD

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado inmediatamente cinco ambulancias y ha trasladado a seis de las afectadas a centros hospitalarios —dos al Hospital de Sant Pau, dos al Dos de Mayo y dos al centro de urgencias de Sant Martí—. Mientras que las tres restantes han sido atendidas en el lugar sin precisar evacuación. Pese al accidente, la carrera ha continuado su recorrido.

La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de la Cursa de les Dones ha dejado a varias mujeres heridas. (EFE/ Alejandro Garcia)

Incidentes en Matadepera y Sabadell

De forma paralela, en el distrito de Sant Martí, la caída de un platanero en el parque de Carles I —en la intersección de la calle de la Marina con la avenida de Icària— ha provocado heridas graves a un hombre. El SEM ha activado así tres unidades de ambulancia para atender a la víctima y trasladarla al Hospital del Mar.

PUBLICIDAD

Las consecuencias del temporal también se han extendido fuera del término municipal de la capital. En la carretera BV-1221, a su paso por Matadepera, un árbol se ha precipitado sobre un vehículo en circulación y ha dejado a una mujer herida grave, evacuada en ambulancia al Hospital de Terrassa.

Asimismo, en Sabadell, la caída de una farola entre la ronda de Bellesguard y la calle Olzinelles ha causado lesiones de carácter leve a otra persona, quien fue derivada al Parc Taulí.

El Ayuntamiento de Barcelona había activado la noche previa el Plan de Actuación Municipal por ventoleras en fase de alerta. El cuarto teniente de alcaldía, Jordi Valls, ha argumentado que el nivel de alerta 3 sobre 6 fijado por Protección Civil no obliga a suspender actos públicos, contemplando únicamente el cierre de parques perimetrados como la Ciutadella o Diagonal Mar. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado sus deseos de recuperación a los heridos y pidió evitar desplazamientos innecesarios.

PUBLICIDAD