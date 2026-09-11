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Andrew Garfield revela sus dudas con la inteligencia artificial tras hacer su nueva película: “Dejé de usar ChatGPT”

El actor, que da vida al CEO de OpenAI en el filme ‘Artificial’, ha confesado que tuvo sus inquietudes con respecto a la inteligencia artificial

Retrato del actor Andrew Garfield sonriendo con barba y cabello largo, con un recuadro circular superior que muestra a Sam Altman.
El actor Andrew Garfield aparece en primer plano junto a un recuadro circular que contiene el retrato del empresario Sam Altman. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El actor Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT después de interpretar a Sam Altman en Artificial, la película de Luca Guadagnino sobre la crisis que atravesó OpenAI en 2023. El actor dijo que investigar el desarrollo de la inteligencia artificial cambió su relación con esa herramienta. Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT después de investigar a Sam Altman para Artificial, una película sobre la crisis que atravesó OpenAI en noviembre de 2023. El actor dijo que el trabajo aumentó sus dudas sobre la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias sobre el empleo y la economía.

El actor habló de su decisión durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, donde le preguntaron si su participación en la película había incrementado o reducido sus temores sobre la inteligencia artificial. Garfield relacionó su respuesta con una experiencia anterior de su carrera. En 2010 interpretó a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, en La red social, dirigida por David Fincher. Tras terminar aquella producción, explicó, dejó de utilizar Facebook. Ahora afirmó que tuvo una reacción parecida luego de encarnar a Altman, director ejecutivo de OpenAI.

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Inmediatamente dejé de usar ChatGPT”, confesó Garfield. El actor señaló que su investigación sobre el empresario y sobre la industria tecnológica lo llevó a cuestionar con mayor profundidad el rumbo de estas herramientas. Garfield también describió la sensación que le produjo conocer más sobre el sector. “Cuanto más sabes, más te das cuenta de que nos dirigimos de cabeza a un territorio particularmente desconocido”, dijo durante la conversación televisiva. La inquietud de Garfield se concentró en los efectos que la adopción de inteligencia artificial podría tener sobre el trabajo y la economía. El actor mencionó la incertidumbre alrededor de los empleos que pueden desaparecer ante la expansión de estas tecnologías.

Artificial presenta su tráiler.

Las dudas del actor sobre la inteligencia artificial

La preparación para interpretar a Altman exigió que el actor se acercara a un mundo marcado por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Según contó, ese proceso no le aportó certezas, sino más preguntas sobre el alcance de esos cambios. Artificial lleva al cine uno de los episodios de mayor tensión dentro de OpenAI. La trama se sitúa en noviembre de 2023, cuando el consejo de administración de la empresa decidió despedir a Altman. La salida del director ejecutivo abrió varios días de incertidumbre en la compañía. Altman regresó al cargo poco después y la película reconstruye ese periodo, junto con la participación de otras figuras vinculadas a la empresa.

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Luca Guadagnino, director de Call Me by Your Name, Challengers y Queer, está a cargo de la película. El guion fue escrito por Simon Rich. Garfield interpreta a Altman, mientras que Yura Borisov encarna a Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI y una de las personas involucradas en la salida del director ejecutivo. Monica Barbaro aparece como Mira Murati, quien asumió de forma temporal la dirección ejecutiva de la compañía durante la crisis de 2023.

El reparto también incluye a Ike Barinholtz como Elon Musk, además de Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Billie Lourd, Chris O’Dowd y Mark Rylance. El primer avance de la película presenta el conflicto por el despido y retorno de Altman, pero también plantea las consecuencias que podría tener el desarrollo de inteligencia artificial. La historia muestra a una versión del directivo consciente del alcance de la tecnología que ayudó a impulsar. ChatGPT se convirtió en una de las caras públicas de ese proceso desde su lanzamiento en noviembre de 2022. Garfield aseguró que asumir el papel de Altman fue un trabajo difícil de dejar atrás y admitió nervios por la reacción que puede generar Artificial.

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