España Cultura

Entrevista a Zoe Kazan, creadora de la serie de Netflix ‘Al este del Edén’ y nieta de un mito del cine clásico: “No supe que mi abuelo había dirigido la película hasta después de leer el libro”

La intérprete y guionista adapta la novela de John Steinbeck, que ya llevó al cine Elia Kazan en 1955 con James Dean como protagonista

Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist en Al este del Edén, la nueva adaptación de Zoe Kazan de la clásica novela de Steinbeck. (Netflix)

Guardar

Zoe Kazan pertenece a una de esas familias de Hollywood que han traspasado la herencia del cine de generación en generación. Su abuelo fue Elia Kazan, autor de obras tan emblemáticas como Un tranvía llamado deseo, Esplendor en la hierba o La ley del silencio y estuvo vinculado a la caza de brujas como delator. Su padre padre es el director Nicholas Kazan y su madre, Robin Swicord, guionista de películas que nos llevan de Prácticamente magia a El curioso caso de Benjamin Button.

Sus primeros pasos fueron como intérprete, en películas como Revolutionary Road, hasta que alcanzó notoriedad en el ámbito del cine independiente en títulos como Meek’s Cutoff, de Kelly Reichardt o Ruby Sparks, junto a su marido, Paul Dano que, además, constituyó su primer guion importante.

PUBLICIDAD

Ahora, debuta como creadora en una serie que tiene un significado muy especial para ella: la adaptación de Al este del Edén, del Premio Nobel John Steinbeck, la gran saga familiar americana que hablaba en clave alegórica del bien y del mal a través de dos parejas de hermanos que entroncaba con el mito bíblico de Caín y Abel.

Una novela convertida en obsesión familiar

Su abuelo, Elia Kazan, llevó al cine una parte de esta novela en 1955, con James Dean al frente del reparto. Ahora, ella, se encarga de ampliar toda la mitología de este clásico a través de una magnífica miniserie que se sitúa como una de las mejores versiones literarias del año, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

PUBLICIDAD

“Cuando tenía quince años me obsesioné con este libro. Se me quedó grabado y constituía como una especie de misterio para mí. Lo he leído muchas veces desde entonces y, cada vez, encuentro algo nuevo”, dice Zoe Kazan en la rueda de prensa de presentación de Al este del Edén, refiriéndose a la novela de Steinbeck.

Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'
Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'

El ‘plot twist’ aparece cuando la creadora nos revela algo insólito: “No supe de la conexión que había entre el material y mi abuelo hasta después de leer el libro”.

Cuenta Zoe Kazan que creció en California y que sus padres la llevaron a Salinas, donde transcurre la historia. “Tenía que ir a la nave nodriza, de donde nació todo”, cuenta. Después, de adulta, continuó leyendo el libro y pidió a su agente que, si algún día quedaban libres los derechos, ella quería presentar una propuesta. “Tenía mi propia versión en la cabeza aunque, cuando tuve que presentarla, me puse muy nerviosa, se me olvidaron muchas cosas”, recuerda.

Una versión contemporánea

Lo que sí tenía claro es que su protagonista tenía que ser Cathy (Florence Pugh), esa madre que en la novela abandona a sus hijos gemelos y termina regentando un burdel, desencadenando la tragedia familiar. “A Cathy se la define al principio con la frase: ”A veces hay monstruos que nacen de padres humanos”, pero cien páginas más tarde, el autor añade, “He descrito a Cathy como un monstruo, pero ahora que he sacado mi lupa, la he examinado y he leído las notas al pie, pienso que quizá me equivoqué al hacerlo. Es fácil llamarla mala, pero si no examinamos por qué, no tiene sentido”. Yo quería respetar a Steinbeck, pero también tuve que deshacerme de algunos elementos propios de un hombre blanco de mediados de siglo que pudieran resultar misóginos. No podemos esperar que ningún artista viva fuera de su tiempo. Así que esta ha sido mi propia interpretación aquí y ahora", cuenta con respecto al personaje femenino, que cobra una entidad poderosa y más allá de lo ambiguo en la serie.

La misma operación la ha realizado con el personaje de Lee (interpretado por Hoon Lee), el fiel criado chino que se encarga de criar y educar a los hijos del protagonista, un hombre erudito que termina adquiriendo un peso especifico en la trama, más allá del racismo de la época.

Florence Pugh en 'Al este del edén¡'
Florence Pugh en 'Al este del Edén', la gran protagonista de la miniserie de Zoe Kazan.

En cuanto al reparto de la nueva versión de Al este del Edén, Kazan consiguió a su casting soñado: Florence Pugh como Cathy Ames, Christopher Abbott como Adam Trask y Mike Faist como el rebelde hermano Charles Trask. “Creo que todos todos hacen un trabajo espléndido porque sus papeles en ningún momento son blanco o negro, sino que nos permiten explorar la complejidad humana en toda su dimensión”, cuenta.

Siempre tuvo claro que quería adaptar el libro en formato serie: “Era algo que pedía el propio material, porque es una historia que se desarrolla a lo largo de los años y me permitía hacer una narración ‘intergeneracional’, algo que no se pudo abordar en la película de 1955″, cuenta.

Una de las cuestiones que siempre le interesaron más de la historia es el tema de la identidad, sobre todo en lo que respecta al aspecto luminoso y su reverso oscuro, que representarían los hijos de Cathy. “Creo que se puede cambiar, que no tiene sentido cargar con las cosas del pasado y castigarse por ello. Creo que decir ”me equivoqué" es algo muy poderoso. Y descubrí que el tema de ‘timshel’ y del “tú puedes” era algo que necesitaba entretejer en cada trama. Encontrar las maneras en que todos estos personajes lidian con el bien y el mal fue muy importante para mí“.

En ese sentido, piensa que la novela, y la serie continúan estando de actualidad en estos momentos porque habla de temas muy antiguos que, lamentablemente, siguen ocurriendo: “La lucha entre hermanos, en todos los sentidos, continúa siendo pertinente y el odio un arma muy poderosa”.

Temas Relacionados

Zoe KazanFlorence PughChristopher AbbottMike FaistElia KazanJohn SteinbeckNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La última vez que te digo adiós’, el retrato de una familia herida por una generación adicta a la heroína: “El silencio y la vergüenza siguen pesando”

Nazta Farré reconstruye su infancia marcada por la adicción de su hermano en una novela fragmentaria, llena de humor, crudeza y empatía

‘La última vez que te digo adiós’, el retrato de una familia herida por una generación adicta a la heroína: “El silencio y la vergüenza siguen pesando”

Jose Antonio Mateo Flórez, inventor del grapel, da las claves de su técnica artística a sus 90 años: “La paciencia es la madre de la criatura, porque no vale correr”

El artista zamorano descubrió esta técnica mientras trabajaba en el Hospital 12 de Octubre

Jose Antonio Mateo Flórez, inventor del grapel, da las claves de su técnica artística a sus 90 años: “La paciencia es la madre de la criatura, porque no vale correr”

Roban en Francia un libro “excepcional y único” en el mundo con un diseño de Salvador Dalí en la cubierta: pesaba más de 200 kilos

La cubierta incluía piedras preciosas y metales como oro o bronce y en el interior había dibujos de artistas como el pintor catalán, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine

Roban en Francia un libro “excepcional y único” en el mundo con un diseño de Salvador Dalí en la cubierta: pesaba más de 200 kilos

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

La escritora argentina, autora de 'El amor inventado', reflexiona sobre la mentira y el engaño como elementos constitutivos de los vínculos afectivos. También habla del abandono, la maternidad y el trauma migratorio en su novela

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

Arturo Pérez-Reverte denuncia “presiones para que algunos no vinieran” a las charlas sobre la Guerra Civil que tuvo que aplazar tras el ‘no’ de David Uclés

El escritor y el periodista Jesús Vigorra han presentado ‘1936: La guerra que todos perdimos’ ocho meses después de suspender este ciclo en la fecha inicialmente prevista

Arturo Pérez-Reverte denuncia “presiones para que algunos no vinieran” a las charlas sobre la Guerra Civil que tuvo que aplazar tras el ‘no’ de David Uclés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón blinda la causa de Ceuta para evitar destrucción de pruebas tras detectar indicios sobre altos responsables públicos y vínculos con gobiernos extranjeros

La jueza Tardón blinda la causa de Ceuta para evitar destrucción de pruebas tras detectar indicios sobre altos responsables públicos y vínculos con gobiernos extranjeros

Cómo Sánchez quiere aprovechar “la ventana de oportunidad” para convocar elecciones generales, pero el calendario es arriesgado: “Es el experto en caer de pie”

Pedro Sánchez llamó a su ‘consejo VIP’ el fin de semana y decidió fiarlo todo a la vivienda “como Mamdani en Nueva York y Eralp en Berlín”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

ECONOMÍA

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

DEPORTES

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona