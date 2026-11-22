Rosalía decide besar a Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La tensión se apodera de Valle Salvaje durante los próximos capítulos. La fiesta organizada para presentar al pequeño Lucas ante la nobleza se convertirá en el escenario de un enfrentamiento que puede cambiar el destino de varios habitantes del palacio. Mientras don Hernando intenta imponer su voluntad y controlar el futuro de Manuela, Alejo y Luisa están dispuestos a plantar cara a sus amenazas. Además, Rosalía dará un paso decisivo en su relación con Rafael y las sospechas sobre Genaro volverán a situar a Bárbara en una posición delicada.

Capítulo 529 del lunes 23 de noviembre

La celebración en honor a Lucas Gálvez de Aguirre marcará el comienzo de una semana especialmente complicada. El pequeño será presentado ante los miembros de la nobleza, pero no todos los invitados podrán disfrutar de la fiesta con tranquilidad. Rosalía, presionada por José Luis, comunicará a Rafael que finalmente no acudirá. El antiguo duque parece haber conseguido apartarla de la celebración, mientras don Hernando se muestra satisfecho con los preparativos, aunque la ausencia de los invitados que él mismo esperaba empieza a desconcertar a José Luis.

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Luisa y Alejo buscan al invitado en la fiesta en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Al mismo tiempo, Enriqueta y Mercedes pondrán a prueba su plan para engañar al notario. La duquesa tendrá que hacerse pasar por Álvaro de la Vega, el supuesto apoderado de Dámaso, y la fiesta servirá para comprobar si su transformación en caballero resulta convincente. Enriqueta, por su parte, se ocupará de justificar su ausencia ante Victoria sin levantar sospechas.

La situación de Manuela tampoco será sencilla. Braulio volverá a advertirle de las consecuencias que tendría aceptar el matrimonio con Alejo, pues tanto él como Luisa sufrirían las consecuencias. Sin embargo, la joven continúa sin revelar el motivo que su padre le ha dado para obligarla a casarse. Y mientras Pepa y Martín siguen distanciados por el conflicto del reloj, Atanasio descubrirá a Genaro registrando las pertenencias de Bárbara.

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El momento más delicado llegará cuando Manuela se acerque a Luisa para pedirle que abandone la fiesta. No pretende amenazarla, sino advertirle de que Hernando está dispuesto a anunciar públicamente su compromiso con Alejo. Pese a sus intentos por resistirse, la joven terminará colocándose junto al muchacho por orden de su padre.

Manuela le confiesa a Braulio los planes de don Hernando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 530 del martes 24 de noviembre

La noticia que Hernando pretende hacer pública obligará a Alejo y Luisa a tomar una decisión arriesgada. La pareja no está dispuesta a aceptar que el marqués decida con quién debe casarse el joven y dará un paso inesperado delante de los asistentes a la celebración. Su reacción podría tener consecuencias importantes, especialmente por la posición que Hernando ocupa en el valle.

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En paralelo, Rafael y Rosalía vivirán un acercamiento después de las trabas que José Luis ha puesto en su relación. Aunque ella había decidido mantenerse al margen de la fiesta, sus sentimientos terminarán imponiéndose. Será Rosalía quien tome la iniciativa y bese al duque, un gesto que puede marcar un antes y un después entre ambos.

La jornada también traerá malas noticias para Amadeo. Leonor le entregará una carta cuyo contenido lo dejará profundamente afectado. Mientras tanto, Atanasio seguirá preocupado por los movimientos de Genaro, convencido de que el comisario ha encontrado alguna prueba que podría perjudicar a Bárbara ante el Santo Oficio.

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Pero el giro más importante llegará de la mano de Alejo. El joven descubrirá por fin el secreto que Hernando lleva tanto tiempo ocultando y comprenderá qué hay detrás de su insistencia en imponerle un matrimonio con Manuela. La revelación cambiará su manera de enfrentarse al marqués.

Escándalo en palacio cuando sale a la luz la verdad sobre don Hernando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 531 del miércoles 25 de noviembre

Las consecuencias de lo sucedido durante la fiesta no tardarán en llegar. Don Hernando exigirá a José Luis que castigue a Alejo por haberse enfrentado a sus planes. Sin embargo, Luisa no piensa permanecer al margen y volverá a encararse con el marqués, decidida a no tolerar más amenazas ni imposiciones.

Por otro lado, Amadeo recibirá nuevas noticias de Eva que lo dejarán muy afectado. Después de la carta que Leonor le había entregado, tendrá que afrontar una información que vuelve a poner sobre la mesa la situación de la mujer y las consecuencias de su marcha del valle.

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También habrá una nueva incorporación que despertará curiosidad. Mercedes se fijará en un humilde jornalero cuya identidad todavía no está clara y cuya presencia podría tener importancia en los próximos acontecimientos.

Mientras tanto, Rafael seguirá pensando en el beso de Rosalía. Sin saber exactamente cómo interpretar el gesto, decidirá compartir sus dudas con Alejo. Su hermano intentará tranquilizarlo y le recordará que nadie suele atreverse a dar el primer paso si no cree que será correspondido. Un consejo que podría ayudar al duque a confiar en lo que siente Rosalía.

Mercedes se fija en el nuevo jornalero en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 532 del jueves 26 de noviembre

Amadeo tendrá que dejar de ocultar lo que ha averiguado sobre Eva y contar finalmente las noticias que ha recibido. También Rosalía decidirá aclarar su situación sentimental: después del beso durante la fiesta, hablará con Rafael para explicarle qué siente realmente por él.

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Enriqueta, por su parte, comenzará a preparar a Álvaro, el nuevo jornalero, para que pueda hacerse pasar por el apoderado de Victoria ante el notario. Las tres mujeres siguen intentando sacar adelante su estrategia relacionada con el molino, aunque todavía quedan obstáculos por superar.

La tensión se trasladará también a una cena en la que Alejo y Luisa tendrán que enfrentarse de nuevo a Hernando. El marqués acusará a la joven de ser una ladrona, pero Alejo no permitirá que continúe atacándola. El muchacho responderá con una acusación todavía más grave: el único ladrón es el propio Hernando. De esta manera, pondrá sobre la mesa el secreto que el marqués había conseguido mantener oculto durante tanto tiempo.

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Un nuevo jornalero provoca el caos en 'Valle Salvaje'. (RTVE).

Capítulo 533 del viernes 27 de noviembre

La acusación de Alejo tendrá importantes consecuencias. La verdad sobre don Hernando saldrá finalmente a la luz y provocará un auténtico escándalo en el palacio. El marqués, que hasta ahora había intentado controlar a todos mediante amenazas y presiones, se verá obligado a dar explicaciones y pedir perdón a la familia Gálvez de Aguirre.

Mientras tanto, Enriqueta, Mercedes y Victoria acudirán a una reunión decisiva con el notario para avanzar en sus planes sobre el molino. Sin embargo, la operación volverá a complicarse. Aunque Enriqueta ha comenzado a instruir a Álvaro para que pueda desempeñar el papel que necesitan, surgirá un nuevo contratiempo que impedirá que todo salga como esperaban.

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Por último, Bárbara decidirá dejar de lado las dudas y enfrentarse directamente a Genaro. Después de descubrir su relación con la Santa Inquisición y sospechar que ha estado registrando sus pertenencias a escondidas, la joven no está dispuesta a seguir tolerando su comportamiento. La continuidad del comisario en la Casa Pequeña queda así en entredicho, mientras él tendrá que afrontar las consecuencias de sus movimientos.

Enriqueta instruye a Álvaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).