Firma de un testamento

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A finales de los años 90, la relación entre un padre y un hijo se rompió por cuestiones económicas. Siguieron décadas sin llamadas ni visitas. El hijo ni siquiera fue a los entierros de sus abuelos, por lo que su padre, en 2005, dictó un primer testamento en el que le excluía expresamente de la herencia, tanto a él como a todos sus nietos, para otorgársela a su esposa. Cuando la mujer falleció, el derecho a los bienes pasó a su hija y a su nieta.

La Ley 10/2008 del Código Civil de Cataluña contempla como causa de desheredación la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar, si es imputable exclusivamente a uno de los miembros de la familia. Amparado en esa nueva disposición, el padre desheredó a su hijo e instituyó a su nieta como heredera universal. Sin embargo, cometió un error: el testamento no menciona en ningún momento a los descendientes del hijo, ni de forma genérica ni designándolos uno por uno, como sí había hecho antes. Y cuando el hombre falleció, sus tres nietos por parte del hijo con el que no se hablaba, y con quienes no ha tenido ninguna relación, reclamaron su parte de la herencia. Y los jueces les han dado la razón.

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Los tres hermanos exigieron la mitad de la cuarta parte de la legítima —la parte de la herencia que forzosamente, salvo en los casos de deshederación contemplados por la ley— que le correspondía a su padre. La herencia total estaba valorada en 332.613,41 euros, según la escritura de aceptación. Por tanto, los tres nietos exigían 41.576,82 euros a repartir entre ellos.

La nieta que había sido nombrada heredera universal se opuso, alegando que concurría una causa justa de desheredación heredada del espíritu del testamento. El juzgado, sin embargo, estimó que la ausencia de mención a los nietos en el testamento de 2016 implicaba que el causante no quiso excluirlos. La mujer apeló, pero ahora la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la condena que obliga a esta mujer a repartir parte del patrimonio familiar con sus tres primos.

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Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

La clave del testamento

El tribunal señaló que el artículo 451-18 del Código Civil de Cataluña exige que toda desheredación se realice de forma nominal: cada legitimario que se quiera excluir debe ser designado individualmente en el testamento, con expresión de la causa. “No cabe la desheredación del descendiente al que corresponde la legítima por derecho de representación, y menos sin expresión de causa alguna”.

El testamento de 2016 revocó de forma expresa todos los anteriores en su cláusula final. Eso implica que el documento de 2005, con su prohibición extendida a los descendientes de su hijo, dejó de tener efecto jurídico desde ese momento. Lo que quedó vigente fue únicamente el texto de 2016, que desheredó al hijo y no dijo nada sobre sus nietos. El tribunal subrayó que la diferencia entre ambos testamentos en este punto no es menor ni accidental. Para la Audiencia, esa omisión no puede suplirse mediante interpretación de la voluntad presunta del testador.

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Por tanto, los nietos no necesitan haber tenido relación con el abuelo ni haber sido mencionados en el testamento para activar su derecho a la herencia. Su condición de legitimarios por representación les corresponde por ley, siempre que no hayan sido desheredados ellos mismos de manera nominal y con causa justificada. Como el testamento de 2016 no los nombró ni en ese sentido, el tribunal concluyó que su derecho quedó intacto.