La razón ‘oculta’ por la que Dua Lipa y Shakira cantaron ‘Antología’ juntas en Madrid: el guiño a la colombiana que podría acabar en colaboración

Dua Lipa y Shakira, durante el concierto de la colombiana en Madrid. (Instagram)

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La noche del sábado vivió un momento único en Madrid en el Estadio Shakira, el gigantesco recinto donde Shakira está llevando a cabo su residencia de conciertos en la capital española, y donde en su octava noche recibió entre gritos del público a otra estrella de la música: Dua Lipa. La cantante británica apareció por sorpresa en el escenario y cantó junto a la reina del pop latino Antología, una de las canciones más míticas de esta última, que su compañera conocía bien.

Al fin y al cabo, fue la misma Dua Lipa quien decidió cantar esa canción en solitario un año antes, en noviembre de 2025, cuando se encontraba en Bogotá dando un concierto por su Radical Optimism Tour. Entonces, la británica acostumbraba a añadir una canción a su repertorio que tuviera que ver con el lugar que visitaba para que el público la reconociera inmediatamente. De este modo, aquella noche, explicó al público colombiano que había escogido una obra de una artista que la inspira por su trayectoria y por la forma en que su música llegó a “tantas mentes y corazones alrededor del mundo”.

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“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. ¿La conocen? Esto es Antología”. La elección adquirió un significado personal para Shakira. La canción pertenece a Pies descalzos, disco publicado en 1995, y forma parte de la primera etapa de la carrera de la intérprete de Barranquilla. Tras escuchar la versión desde Bogotá, Shakira compartió el video de la actuación y reaccionó en sus redes sociales. “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”, escribió la colombiana. “¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”.

Shakira y Dua Lipa interpretan 'Antología' en uno de los conciertos de la colombiana en Madrid. (Prime Video)

De Bogotá a Madrid, con una posible colaboración en el horizonte

Ese intercambio de historias y de mensajes llenos de respeto y admiración cristalizó el sábado en Madrid con la primera actuación conjunta de ambas cantantes. Dua Lipa pasó de versionar la canción en la ciudad donde fue escrita a cantarla junto a su autora, sorprendiendo al público de la residencia de una Shakira que también halagó a la cantante en directo: “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”. “Estoy muy agradecida de estar aquí”, dijo por su parte la británica. “¡Lo que le faltaba a esta gira!”, terminó diciendo la anfitriona.

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El encuentro de Madrid renovó las especulaciones sobre una colaboración entre ambas figuras del pop. La admiración pública, la conexión previa alrededor de Antología y el hecho de que eligieran esa canción para su primer dúo fortalecen esa lectura entre los seguidores de ambas. Tanto Dua Lipa como Shakira son artistas muy proclives a colaborar con otros artistas. Si la británica ha compartido estudio con nombres como Calvin Harris, Elton John, Miley Cyrus o Bad Bunny, entre otros, la colombiana cuenta con temas junto a Beyoncé, Rihanna, Black Eyed Peas o Karol G.

Habrá que esperar para ver si el hecho de encontrarse en el escenario es la señal de una futura colaboración, aunque queda más claro que nunca la buena sintonía que existe entre ambas cantantes, así como el potencial que podrían tener sus dos voces combinadas. Eso sí, por el momento, Shakira deberá terminar su residencia en España, que alcanzará los doce conciertos con los de los próximos 4, 9, 10 y 11 de octubre. Por su parte, Dua Lipa ya se encuentra trabajando en su cuarto álbum, del que todavía se conoce muy poco.

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