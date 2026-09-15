Shakira, preparada para su residencia de 12 conciertos en Madrid después de vivir “uno de los momentos más duros” de su vida en España: “Esta vez, entera y con toda la fuerza”

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La relación de Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) con España no ha sido precisamente sencilla, pero sí intensa. Entre los 12 años de su relación con Gerard Piqué, el nacimiento de sus dos hijos y sus problemas con la Agencia Tributaria, la cantante colombiana ha transitado en nuestro país algunos de los episodios más felices y también más difíciles de su vida. España fue durante años su casa, el lugar en el que formó una familia y consolidó buena parte de su carrera, pero también el escenario de una ruptura -anunciada en 2022- que terminó marcando su nueva etapa.

Pero a pesar de ello, para Shakira no el existe rencor. Todo lo contrario. La cantante, que llegó este lunes a Madrid, arranca el viernes su residencia europea en la capital con 12 conciertos que aglutinarán a más de 50.000 personas por noche. A tres días de inaugurar la única parada europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante ha querido reivindicar su vínculo con nuestro país pese a sus altibajos.

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Shakira hará su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 'Estadio Shakira', con charlas, talleres y cine. Además de estos tres conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a las 10.00 de la mañana, la artista ha organizado diversas actividades culturales alrededor de su estancia en Madrid. (Fuente: europa press/instagram/youtube)

“Estoy muy emocionada de volver a España. Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista”, ha escrito Shakira en un mensaje publicado en Instagram.

Su cura parece que han sido sus seguidores españoles. “En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor!”, ha añadido.

“Mis fans españoles siempre estuvieron conmigo”

La cantante reside en Miami desde abril de 2023, cuando se mudó con sus hijos, Milan y Sasha —que para entonces tenían 8 y 10 años—, tras su ruptura con el exfutbolista, tal y como anunciaron un año antes en un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribieron el 4 de junio de 2022.

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Shakira y Gerard Piqué en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Eso, en el plano sentimental. En el económico, su relación con España tampoco estuvo exenta de problemas. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional le dio la razón a Shakira en su batalla con Hacienda por el ejercicio de 2011, al concluir que no se había acreditado que fuera residente fiscal en España aquel año, y anuló las liquidaciones y sanciones que se le habían impuesto. El fallo, sin embargo, no afecta a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, por los que la cantante aceptó en 2023 una condena firme por seis delitos fiscales y una multa de 7,3 millones de euros, además de las cantidades e intereses que ya había abonado.

Aun así, esto no impide que venga con ganas, o como ella se ha referido, “entera”. “Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente. Esta vez entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí en estos 12 conciertos que se vienen y lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une. Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero!!!”, ha finalizado,

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