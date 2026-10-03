Colombia

Dua Lipa ya había cantado “Antologia” de Shakira en vivo: así fue el momento que le regaló a sus fans en Colombia

La aparición de la británica en Madrid junto a la barranquillera trajo a la memoria de las redes sociales su interpretación en el estadio El Campín, en 2025

La colombiana sumó a la inglesa como su invitada para la fecha del 3 de octubre en la capital española, misma que fue transmitida vía streaming a nivel mundial - crédito Prime Video
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Shakira se encuentra inmersa en su residencia de conciertos en Madrid, como parte de lo que constituye la manga europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante las presentaciones, la colombiana viene sorprendiendo con sus invitados, que hasta ahora incluyeron a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y, el sábado 3 de octubre, a Dua Lipa.

La británica, anticipada desde unas horas antes como la invitada estelar de la colombiana tras ser captada durante la prueba de sonido, fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, debido a que su presentación fue transmitida vía streaming a través de Prime Video.

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La intérprete de Training season, Be the one, Houdini, entre otros éxitos, fue elegida para interpretar Antología, uno de los clásicos de Shakira, acompañada de un formato acústico que derivó en uno de los momentos más íntimos del concierto, generando una euforia total entre los asistentes para esta jornada.

“Lo que le faltaba a esta gira”, dijo la colombiana, luego de agradecer a Dua Lipa por su aparición.

La británica cantó “Antología” durante su visita a Colombia

Dua Lipa disfruta una cena junto a su pareja y amigos en un restaurante de Chapinero antes de su presentación en el Estadio El Campín de Bogota- crédito @dualipa / Instagram
Dua Lipa se presentó en El Camín en noviembre de 2025, como parte de su 'Radical Optimism World Tour' - crédito @dualipa/Instagram

La elección de Antología no fue casualidad. Hace casi un año, la intérprete de Levitating y One Kiss visitó Colombia como parte del Radical Optimism World Tour, en el que presentó en territorio nacional su trabajo discográfico del mismo nombre.

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Su paso por América Latina fue noticia debido a que en cada parada interpretaba un tema en español correspondiente a un artista emblemático del país que visitaba. Fue así que en México interpretó una canción de Maná, en Chile hizo lo propio con La Ley y Mon Laferte, y en Argentina se le midió a versionar a Soda Stereo y Miranda!

Para la fecha en Colombia del 28 de noviembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá, Dua Lipa se inclinó por la mismísima Antología de Shakira, interpretada con un acompañamiento de guitarra acústica. La versión fue recibida de manera favorable en redes sociales, destacando el manejo del español por parte de la artista londinense, algo que se repitió en las distintas paradas de esa gira.

El poderoso tributo de Dua Lipa a Shakira que hizo vibrar a todo un estadio en Colombia - crédito cortesía Infobae

No pasó mucho tiempo para que Shakira se refiriera a este momento a través de sus redes sociales. “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias”.

La publicación no tardó en ser respondida por la propia Dua Lipa, que le escribió en español: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you”.

Shakira celebró el concierto de Dua Lipa y que haya cantado Antología - crédito Shakira/IG
Shakira celebró el concierto de Dua Lipa y que haya cantado Antología - crédito Shakira/IG

La correspondencia entre ambas cantantes despertó el deseo de los fans de escuchar una colaboración musical, algo a lo que se refirió la propia Shakira en junio pasado, durante su paso por el pódcast de Lele Pons.

Durante la conversación, Pons le preguntó por una colaboración que le gustaría realizar en el futuro, y en ese momento no mostró dudas; Shakira dijo: “Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría. Ella habla español perfectamente y ella es increíble”.

La colombiana sorprendió con estas declaraciones en su más reciente intervención en el pódcast de Lele Pons - crédito @shakirarnr/IG

Lo que sigue en ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Tras el cierre de su residencia en Madrid el 11 de octubre, la barranquillera cumplirá un compromiso con el que tomó por sorpresa a su fanaticada hace unos días: el 18 de octubre se presentará en el Bishkek Arena, en Kirguistán, en lo que constituye su primer concierto en Asia Central.

El anuncio fue confirmado por Kanbek Tumanbaev, jefe de Gabinete de la Presidencia kirguisa, y más tarde fue confirmado por la cuenta oficial de la cantante, que consignó la fecha como parte del itinerario.

La etapa final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá como escenario las pirámides de Giza, en Egipto, el 28 de noviembre de 2026. La fecha representa el regreso de la cantante a suelo egipcio después de casi dos décadas, tras su última presentación en el país durante el Oral Fixation Tour de 2007.

El concierto estaba originalmente previsto para el 7 de abril, pero la organización decidió posponerlo debido a la inestabilidad en Oriente Medio derivada de la escalada militar de Estados Unidos en Irán. Según confirmó el operador oficial de venta de entradas TicketEgypt, las localidades adquiridas para la fecha original mantienen su validez para la actual.

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