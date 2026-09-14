Todo lo que se sabe de la residencia de Shakira en Madrid: una “ciudad” de 30 hectáreas para recibir a 600.000 personas

Guardar

Quedan apenas días para que Shakira convierta Madrid en el epicentro de la cultura latina. La cantante colombiana, que ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dará este viernes el pistoletazo de salida a la traca final de su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tras haber recorrido toda Latinoamérica y Estados Unidos. Pero es España, y concretamente en Madrid, donde la cantante se reserva sus conciertos más especiales. Este viernes arranca la residencia europea del tour en la capital, que tendrá lugar cada fin de semana desde este 18 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre. Será, en palabras de la propia cantante, la mayor residencia de un artista en la historia de Europa.

Para conseguirlo, ha levantado un ‘estadio’ bautizado con su nombre dentro del Iberdrola Music de Villaverde, el recinto donde cada año se celebran festivales como el Mad Cool. Construido en tiempo récord —poco más de un mes— por el mismo equipo de arquitectura que firmó la residencia de Adele en Alemania en 2024, Shakira se ha propuesto tirar la casa por la ventana y convertir 12 noches de conciertos en algo mucho más épico.

PUBLICIDAD

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

La colombiana actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. El bautizado como estadio Shakira tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores por noche, en total, 600.000 personas, aunque, a fecha de hoy todavía ninguna noche está sold out.

Y eso solo si hablamos del concierto. Detrás de las gradas levantadas especialmente para la ocasión se extienden, según la propia cantante, 30 hectáreas que forman una “ciudad efímera” inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez: Macondo Park abrirá sus puertas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas durante las jornadas de concierto. El recinto contará con ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza aglutinados bajo el programa Es Latina.

PUBLICIDAD

La programación musical de Macondo Park sumará a Juan Pablo Vega, Aria Vega, Pablo Watusi, Don Alirio, Edna Martínez, Çantamarta, Guacamayo Tropical y Quantic - crédito @shakira/Instagram

Tal y como explicó Live Nation durante la visita al estadio al que asistió Infobae hace unas semanas, tras atravesar los controles de entrada ubicados en la calle Laguna Dalga, se encontrarán con un gran “Árbol de la Vida” que ejercerá como punto central y donde se encontrará la coreógrafa y bailarina Blanca Li. Tras esto, la puerta de Macondo dejará espacio para artistas como Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Nathy Peluso, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, y otros como Aria Vega, Gale, o Santos Bravos.

De música a libros...

Pero la música no será el único aspecto cultural que resuene en Villaverde. También tendrán espacio los libros. La editorial Penguin Random House ha puesto a disposición de Shakira una biblioteca, donde se encontrará una selección de libros que han inspirado a la cantante: desde Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; La casa de los espíritus, de Isabel Allende; Delirio, de Laura Restrepo; Mafalda, de Quino; Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés; Culpa mía, de Mercedes Ron; o incluso Matilda, de Roald Dahl. El recorrido se completará con una librería física desarrollada con FNAC en colaboración con Penguin.

PUBLICIDAD

A ello se sumará Voces de la Cultura Latina, un ciclo de doce conversaciones en el que participarán 24 autoras alrededor de 12 encuentros, entre ellas: Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Joana Marcús, Mercedes Ron, Karina Sainz Borgo o María Esclapez. “Las charlas girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus canciones —la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas—”, escriben desde el grupo.

Render estadio Shakira. (Live Nation)

Por si fuera poco, la organización también quiere fomentar la escritora y regalarle a algún espectador la oportunidad de construir su propio proyecto editorial: “La iniciativa busca identificar nuevas voces narrativas y apoyar a personas con una historia potente que contar, aunque no tengan experiencia literaria ni una novela escrita. Un jurado formado por representantes de ambas entidades seleccionará a la persona ganadora, que recibirá una beca completa valorada en 2.999 euros para cursar el Curso de Novela de Cursiva”, apuntan.

PUBLICIDAD

...pasando por moda y gastronomía

La visita continuará en El Taller, pabellón dedicado a la moda española. El espacio reunirá a diseñadores emergentes y firmas de alta costura a través de exhibiciones y pasarelas, convirtiendo las prendas y los desfiles en otra de las formas de recorrer la cultura que propone Es Latina. También habrá sitio para una faceta mucho más empresarial de Shakira: se presentará por primera vez en España ÍSIMA, su marca de belleza capilar.

Después de la moda, tocará comer. El Mercado será la cocina de Macondo. La propuesta gastronómica estará seleccionada por el chef sevillano Rafa Zafra y podrán degustarse entre otros, arepas y tequeños.

PUBLICIDAD

Y cuando parezca que la jornada ha terminado, todavía quedará una última parada. Después de las dos horas de concierto, la plaza acogerá cada noche un carnaval inspirado, según la organización, en las raíces barranquilleras de Shakira. Será la despedida de cada fecha y también una forma de cerrar el círculo: después de pasar el día recorriendo distintos rincones de la cultura latina, Barranquilla aparecerá en Villaverde antes de la medianoche.