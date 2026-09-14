España Cultura

Todo lo que se sabe de la residencia de Shakira en Madrid: una “ciudad” de 30 hectáreas para recibir a 600.000 personas

La cantante colombiana inaugura este viernes su residencia europea con la primera de 12 noches en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, donde habrá música, gastronomía, moda, literatura y danza

Imagen YPJ4J2NBNZF35DLMC6HWOYAUCY
Guardar

Quedan apenas días para que Shakira convierta Madrid en el epicentro de la cultura latina. La cantante colombiana, que ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dará este viernes el pistoletazo de salida a la traca final de su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tras haber recorrido toda Latinoamérica y Estados Unidos. Pero es España, y concretamente en Madrid, donde la cantante se reserva sus conciertos más especiales. Este viernes arranca la residencia europea del tour en la capital, que tendrá lugar cada fin de semana desde este 18 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre. Será, en palabras de la propia cantante, la mayor residencia de un artista en la historia de Europa.

Para conseguirlo, ha levantado un ‘estadio’ bautizado con su nombre dentro del Iberdrola Music de Villaverde, el recinto donde cada año se celebran festivales como el Mad Cool. Construido en tiempo récord —poco más de un mes— por el mismo equipo de arquitectura que firmó la residencia de Adele en Alemania en 2024, Shakira se ha propuesto tirar la casa por la ventana y convertir 12 noches de conciertos en algo mucho más épico.

PUBLICIDAD

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

La colombiana actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. El bautizado como estadio Shakira tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores por noche, en total, 600.000 personas, aunque, a fecha de hoy todavía ninguna noche está sold out.

Y eso solo si hablamos del concierto. Detrás de las gradas levantadas especialmente para la ocasión se extienden, según la propia cantante, 30 hectáreas que forman una “ciudad efímera” inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez: Macondo Park abrirá sus puertas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas durante las jornadas de concierto. El recinto contará con ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza aglutinados bajo el programa Es Latina.

PUBLICIDAD

La programación musical de Macondo Park sumará a Juan Pablo Vega, Aria Vega, Pablo Watusi, Don Alirio, Edna Martínez, Çantamarta, Guacamayo Tropical y Quantic - crédito @shakira/Instagram
La programación musical de Macondo Park sumará a Juan Pablo Vega, Aria Vega, Pablo Watusi, Don Alirio, Edna Martínez, Çantamarta, Guacamayo Tropical y Quantic - crédito @shakira/Instagram

Tal y como explicó Live Nation durante la visita al estadio al que asistió Infobae hace unas semanas, tras atravesar los controles de entrada ubicados en la calle Laguna Dalga, se encontrarán con un gran “Árbol de la Vida” que ejercerá como punto central y donde se encontrará la coreógrafa y bailarina Blanca Li. Tras esto, la puerta de Macondo dejará espacio para artistas como Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Nathy Peluso, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, y otros como Aria Vega, Gale, o Santos Bravos.

De música a libros...

Pero la música no será el único aspecto cultural que resuene en Villaverde. También tendrán espacio los libros. La editorial Penguin Random House ha puesto a disposición de Shakira una biblioteca, donde se encontrará una selección de libros que han inspirado a la cantante: desde Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; La casa de los espíritus, de Isabel Allende; Delirio, de Laura Restrepo; Mafalda, de Quino; Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés; Culpa mía, de Mercedes Ron; o incluso Matilda, de Roald Dahl. El recorrido se completará con una librería física desarrollada con FNAC en colaboración con Penguin.

A ello se sumará Voces de la Cultura Latina, un ciclo de doce conversaciones en el que participarán 24 autoras alrededor de 12 encuentros, entre ellas: Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Joana Marcús, Mercedes Ron, Karina Sainz Borgo o María Esclapez. “Las charlas girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus canciones —la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas—”, escriben desde el grupo.

Render estadio Shakira. (Live Nation)
Render estadio Shakira. (Live Nation)

Por si fuera poco, la organización también quiere fomentar la escritora y regalarle a algún espectador la oportunidad de construir su propio proyecto editorial: “La iniciativa busca identificar nuevas voces narrativas y apoyar a personas con una historia potente que contar, aunque no tengan experiencia literaria ni una novela escrita. Un jurado formado por representantes de ambas entidades seleccionará a la persona ganadora, que recibirá una beca completa valorada en 2.999 euros para cursar el Curso de Novela de Cursiva”, apuntan.

...pasando por moda y gastronomía

La visita continuará en El Taller, pabellón dedicado a la moda española. El espacio reunirá a diseñadores emergentes y firmas de alta costura a través de exhibiciones y pasarelas, convirtiendo las prendas y los desfiles en otra de las formas de recorrer la cultura que propone Es Latina. También habrá sitio para una faceta mucho más empresarial de Shakira: se presentará por primera vez en España ÍSIMA, su marca de belleza capilar.

Después de la moda, tocará comer. El Mercado será la cocina de Macondo. La propuesta gastronómica estará seleccionada por el chef sevillano Rafa Zafra y podrán degustarse entre otros, arepas y tequeños.

Y cuando parezca que la jornada ha terminado, todavía quedará una última parada. Después de las dos horas de concierto, la plaza acogerá cada noche un carnaval inspirado, según la organización, en las raíces barranquilleras de Shakira. Será la despedida de cada fecha y también una forma de cerrar el círculo: después de pasar el día recorriendo distintos rincones de la cultura latina, Barranquilla aparecerá en Villaverde antes de la medianoche.

Temas Relacionados

ShakiraConciertosConciertos EspañaMadridComunidad de MadridEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La novela que habla sobre ‘pillar’ el sida dentro del ámbito gay: “Todo es políticamente correcto y yo quería reivindicar una reflexión sobre la incomodidad”

El escritor Marco Augusto debuta en la novela con ‘Te hice dios’, una mirada tan cruda como lírica alrededor del VIH dentro de la comunidad LGTBI

La novela que habla sobre ‘pillar’ el sida dentro del ámbito gay: “Todo es políticamente correcto y yo quería reivindicar una reflexión sobre la incomodidad”

‘La bola negra’, de los Javis, se sitúa como la gran favorita en las predicciones a los Oscar junto a ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

La publicación The Hollywood Reporter incluye la película de los Javis como posible candidata en ocho categorías

‘La bola negra’, de los Javis, se sitúa como la gran favorita en las predicciones a los Oscar junto a ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

Helen Mirren sobre interpretar a Patricia Highsmith: “Es uno de los papeles más difíciles de mi carrera, porque era una mujer áspera que estaba muy jodida”

La actriz protagoniza ‘Talento para matar’, un biopic especulativo sobre la escritora dirigido por Anton Corbijn

Helen Mirren sobre interpretar a Patricia Highsmith: “Es uno de los papeles más difíciles de mi carrera, porque era una mujer áspera que estaba muy jodida”

Todo lo que sabemos sobre ‘Yo soy Rocky’, el biopic que recrea el duro rodaje de la mítica película de Sylvester Stallone

Se acaba de presentar en el Festival de Toronto la última película de Peter Farrelly, que se adentra en el imaginario de ‘Rocky’ y su proceso de creación

Todo lo que sabemos sobre ‘Yo soy Rocky’, el biopic que recrea el duro rodaje de la mítica película de Sylvester Stallone

Tras su salida de DC y Netflix, Zack Snyder apuesta por el cine independiente y presenta una película que ha sido comparada con ‘Apocalypse Now’

El director de ‘300′ ha estrenado en el Festival de Toronto ‘The Last Photograph’, que no ha sido respaldada por ningún estudio y fue rodada en Colombia durante 32 días.

Tras su salida de DC y Netflix, Zack Snyder apuesta por el cine independiente y presenta una película que ha sido comparada con ‘Apocalypse Now’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania