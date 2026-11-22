El consejero de Cultura, Turismo y Deporte en Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, de Vox. (Photogenic/Claudia Alba / Europa Press)

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el Gobierno acudirá a la Justicia si la Junta de Castilla y León mantiene la cláusula que prohíbe el “adoctrinamiento ideológico” en las ayudas autonómicas a la producción audiovisual, informa la agencia EFE. El plazo del requerimiento enviado por el Ministerio de Cultura a la Consejería de Cultura de Castilla y León vence este lunes 23 de noviembre y, si el departamento que dirige Alberto Díaz Pico, de Vox, no retira esa condición, el Ejecutivo presentará un recurso contencioso-administrativo.

Redondo ha asegurado este domingo, durante unas declaraciones a periodistas en Valladolid, que el Gobierno defenderá la libertad de creación artística recogida en la Constitución. También ha expresado su preocupación por la cancelación de cinco obras de teatro en Madrid este mismo sábado vinculadas con Federico García Lorca y las mujeres durante la II República.

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“Estamos hablando de que, o se hacen proyectos acordes con la ideología de la extrema derecha y la derecha extrema, o esos proyectos no saldrán adelante porque no tendrán financiación. Eso sabemos cómo se llama: es autoritarismo y es fascismo”, ha afirmado la ministra antes de participar en un acto electoral de su partido.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León incorporó una cláusula que excluirá de las subvenciones audiovisuales a aquellas obras que incluyan “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, tal y como figura en la Orden publicada en el Boletín Oficial de la región del pasado 9 de octubre.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo. (Europa Press)

El texto regula las ayudas para la preproducción, producción y distribución de largometrajes de ficción y documentales, además de pilotos de series de animación y televisión. Sin embargo, la convocatoria ha vetado el uso de fondos públicos para proyectos que incurran en esas conductas, sin definir los criterios que permitirán determinar si una película o serie constituye “adoctrinamiento ideológico”. Este concepto tampoco aparece entre los baremos de evaluación de las solicitudes.

Tan solo 24 horas después de conocerse la cláusula, la compañía vallisoletana de teatro documental Proyecto 43-2 denunció ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Federico García Lorca, que se iba a celebrar el pasado 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes de la ciudad.

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A menos de ocho días para las elecciones generales del 29N, hay más de 2.769.645 españoles con derecho al voto que residen en el extranjero, todos ellos tienen derecho a votar a través del conocido voto CERA. A partir de este sábado 21 de noviembre, todos esos electores ya pueden depositar su voto en las urnas dispuestas para ello en su embajada, consulado o en los centros habilitados hasta el 26 de noviembre.

“Mentira flagrante” sobre el soterramiento ferroviario en Valladolid

Por otro lado, durante su visita al paso subterráneo del barrio de Las Delicias, en Valladolid, la ministra de Igualdad también ha acusado al Partido Popular de mantener una “mentira flagrante” sobre el proyecto de soterramiento ferroviario en la ciudad. Frente a esa propuesta, ha defendido las obras de integración ferroviaria que impulsa el Gobierno central.

Además, ha cuestionado que el Partido Popular ya no incluya el soterramiento en su programa electoral y ha destacado las inversiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia: 250 millones de euros para la nueva estación de Campo Grande y 300 millones para los talleres ferroviarios.

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(Con información de EFE)