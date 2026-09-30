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Jennifer Lawrence protagonizará la próxima película del director de ‘Resident Evil’: un thriller de ciencia ficción con guion original, al igual que ‘Weapons’

La actriz, que se caracteriza por elegir muy bien sus papeles, se ha sumado al nuevo proyecto de Zach Cregger, uno de los directores de moda en Hollywood tras sus últimos éxitos

Jennifer Lawrence se une al nuevo proyecto de Zach Cregger después de su éxito reciente con 'Resident Evil'. (Reuters/Remo Casilli)
Jennifer Lawrence se une al nuevo proyecto de Zach Cregger después de su éxito reciente con 'Resident Evil'. (Reuters/Remo Casilli)
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Jennifer Lawrence protagonizará The Flood, el thriller de ciencia ficción que Zach Cregger escribirá, dirigirá y producirá para New Line y Warner Bros. La película será el próximo largometraje del cineasta tras el éxito de Resident Evil y prolongará su relación con el estudio después de Weapons.

La película llegará a los cines el 11 de agosto de 2028 y su rodaje comenzará en Europa durante los primeros meses de 2027. New Line adquirió el proyecto de Netflix después de que abandonara su fase de desarrollo en aquella plataforma.

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Los detalles de la trama y el resto del reparto permanecen bajo reserva. Amblin Entertainment producirá la cinta junto a Roy Lee y Miri Yoon, productores de Vertigo Entertainment y colaboradores habituales de Zach Cregger.

Cuándo se estrena The Flood y quién está detrás

Cregger ha partido de una idea original para construir The Flood, que reunirá al director con Warner Bros. después de Weapons, su película de terror y misterio de 2025. El estudio ya había distribuido aquel largometraje, continuación de la trayectoria que abrió con Barbarian en 2022.

Amy Madigan como la tía Gladys en 'Weapons', directa al pódium de las figuras más terroríficas del cine de terror contemporáneo
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Weapons recaudó 270 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto inferior a 40 millones. La película obtuvo además el Óscar a la mejor actriz de reparto para Amy Madigan, que interpretó a la malvada tía Gladys, responsable del secuestro nocturno de una clase entera de niños mientras su profesor y sus padres no detectaban lo ocurrido.

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El director ha celebrado el reencuentro con los responsables del estudio. “Mike, Pam y todo el equipo de Warner Bros./New Line fueron un sueño absoluto como colaboradores en Weapons, y no podría estar más feliz de sumergirme de nuevo con ellos. Jennifer es única y estoy enormemente ilusionado por verla en este papel”, ha declarado Cregger a Variety.

Traíler de la película de terror 'Weapons'

Los ‘copresidentes’ de Warner Bros., Mike De Luca y Pam Abdy, han definido a Lawrence como “una de las actrices más dotadas y cautivadoras que trabajan hoy” y han mostrado su entusiasmo por situarla en el centro de la “visión audaz y completamente original” del cineasta. También han destacado la experiencia previa con Cregger y Vertigo, así como la incorporación de Amblin para llevar la película al público internacional.

La agenda de Jennifer Lawrence antes de ‘The Flood’

Lawrence ganó el Óscar por El lado bueno de las cosas, estrenada en 2012, y alcanzó una proyección global como rostro de la franquicia Los juegos del hambre. Su incorporación a The Flood supone uno de los pocos proyectos elegidos la intérprete este año, especialmente selectiva con sus papeles.

Jennifer Lawrence en la película 'Die My Love'
Jennifer Lawrence en la película 'Die My Love'

La actriz ha recibido recientemente una nominación al Globo de Oro por el drama sobre el posparto Die My Love, en el que compartía reparto con Robert Pattinson. Entre sus últimos trabajos figuran la comedia romántica Sin malos rollos, dirigida por Gene Stupnitsky, y el drama de A24 Causeway.

Antes del estreno de The Flood, Lawrence aparecerá junto a Leonardo DiCaprio en el esperado drama de terror What Happens at Night, dirigido por Martin Scorsese. También formará parte de Amanecer en la cosecha, la próxima ‘precuela’ de Los juegos del hambre.

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