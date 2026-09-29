España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

Los jugadores de la selección española celebran el gol de Pubill ante Croacia (EFE / Julio Muñoz)

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Sentencia y aguanta. Mueve el balón y crea. Tira de imaginación. Ya no solo los extremos son sus mejores armas porque no hay un solo trozo de terreno que se resista a España. El hambre de los de Luis de la Fuente es palpable sobre el césped y Croacia lo sintió en sus carnes. Lamine Yamal firmó el primero cuando tan solo habían transcurrido 1:15 minutos. Beljo instauró de nuevo las tablas y obligó a los españoles a volver a ver portería para adelantarse. Lo hicieron gracias al tanto de Pubill. Ya en la segunda mitad, volvió a aparecer Lamine para sentenciar el partido, pero fue Nico Williams quien puso la guinda. La victoria certifica que España sigue siendo el Rey y asciende a lo alto de la tabla de su grupo en la Nations League.

Con el pitido inicial resonando todavía por los cuatro costados del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán llegó el primer gol de España. Fue Baena, que estrenaba titularidad, quien inició la jugada, aunque el balón pasó por prácticamente todas las botas españolas. Cucurella, Fermín y, finalmente, Lamine Yamal, que no falló. Mandó el balón al fondo de la red para adelantar La Roja cuando tan solo habían transcurrido 1:15 minutos del inicio del duelo. Un tempranero tanto poner de cara el duelo. Tras ello siguió el acoso y derribo. España no se conforma y menos cuando queda todo el partido, literalmente, por delante.

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Baena fue el protagonista de las siguientes ocasiones de los de Luis de la Fuente, pero se topó Livakovic, que no estaba dispuesto a poner las cosas tan fáciles a España. El balón no terminó de entrar y La Roja redujo una marcha la intensidad. Fue entonces cuando Croacia lo vio claro. Era su gran oportunidad de buscar alguna fisura en el esquema de oro de su rival. Lo encontraron. Por la banda llegó el peligro para los españoles. Perisic puso un centro al área, que remató Beljo sin problemas para batir a Unai Simón. Pero la respuesta no se hizo esperar.

Lamine Yamal celebra su gol ante Croacia (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Las tablas del marcador duraron poco. La Roja tiró de galones, o mejor dicho, de estrellas. En menos de tres minutos había vuelto a ponerse por delante en el marcador. Esta vez la jugada no necesitó pasar por todos los jugadores españoles, tan solo necesitó a uno. Lamine cogió el balón en banda, levantó la mirada y lo tuvo claro. Centro al área buscando la cabeza de Pubill, que remató solo y a placer para adelantar de nuevo a los suyos en el marcador y estrenar su cuenta personal con España. El descanso llegó con los de Luis de la Fuente por delante en el marcador.

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La fiesta española en el Ramón Sánchez-Pizjuán

La segunda mitad arrancó con cambios en las filas croatas. Necesitaban poner fin a la dinámica que había reinado en la primera mitad, pero no fue así. España estuvo menos esposada al balón que de costumbre, pero no cedió posiciones. Se afincó en el campo rival y dejó volar la imaginación. O más bien dejó a Lamine hacer. El extremo azulgrana fue todo lo que se esperaba de él y más. Desbordó, creó y asistió. Un partido perfecto que culminó con un segundo gol. Pedri, batuta en mano, fue el encargado de dar ese último pase para que el azulgrana hiciera el resto.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

Lamine cogió el balón en banda, más escorado de lo que gustaría a cualquiera. No fue un impedimento para él. Al palo largo era más sencillo el disparo, pero más complicado el gol. Y Yamal no es de los que se amilanan ante los retos. Fue por el palo corto. Éxito. Tercer gol para La Roja, segundo en la cuenta del extremo. Con el partido prácticamente sentenciado, llegaron nuevos cambios. Ya habían salido Pedri y Merino y ahora le llegaba el turno a Nico Williams, Víctor Muñoz y Rodri. Lamine, con los deberes hechos, se marchó al banquillo tras recibir una atronadora ovación. El extremo catalán brillaba con luz propia un día más. La fiesta española estaba servida en el estadio del Sevilla, que todavía quería más.

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Bajo el ritmo del himno de España que entonaron los aficionados llegó el cuarto. Una vez más Pedri entró en acción para asistir en un gol, pero esta vez el ejecutor fue Nico Williams. El vasco se redimía así tras una temporada marcada por las lesiones. Con la guinda puesta, surgieron más aspirantes a goleador. Víctor Muñoz y Oyarzabal querían su tanto, pero se quedaron sin tiempo antes de conseguirlo. Tres puntos para La Roja, que ya se sitúa a la cabeza de su grupo en la Nations League.