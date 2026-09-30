Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

Una pareja mira los anuncios de viviendas en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El euríbor vuelve a cruzar una barrera que los hipotecados habían dejado atrás. El índice de referencia para calcular el tipo de interés de las hipotecas variables cerrará septiembre por encima del 3% de media mensual por primera vez en más de dos años. A falta de conocer el último dato diario del mes, el indicador se sitúa en torno al 3,243%, frente al 2,952% registrado en agosto. Son 0,291 puntos porcentuales más en apenas un mes y el tercer incremento mensual consecutivo.

El nivel medio de septiembre será el más elevado desde julio de 2024, cuando el euríbor se situó en el 3,526%. El cambio supone un giro respecto al escenario que se vivía hace un año, cuando el índice cotizaba en el 2,172% y el mercado debatía si podría volver a situarse por debajo del 2%. Ahora, el indicador vuelve a moverse claramente por encima de ese umbral y elevará de nuevo las cuotas de miles de hogares con hipotecas a tipo variable.

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Según los cálculos de Kelisto.es, una hipoteca variable que se revise anualmente se encarecerá en unos 102 euros al mes, lo que supone alrededor de 1.230 euros adicionales al año. En el caso de los préstamos que se revisen cada seis meses, el aumento será de unos 66,2 euros mensuales, equivalentes a 397 euros en el semestre.

El impacto no será igual para todos los hipotecados. Dependerá de las condiciones de cada préstamo, del capital pendiente, del plazo y, sobre todo, del momento en que se produzca la revisión.

Un septiembre, al alza

La evolución diaria del índice en septiembre permite entender la intensidad de la subida. El euríbor comenzó el mes en el 3,029% y se mantuvo durante la primera mitad del mes en torno al 3,1%. Pero el 14 de septiembre, pocos días después de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), se disparó más de 15 centésimas en una sola jornada, hasta el 3,312%. Desde entonces no ha vuelto a bajar del 3,3% y el 25 de septiembre alcanzó el 3,379%, su nivel diario más alto en más de dos años.

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“El escenario para el euríbor ha vuelto a deteriorarse respecto al que manejábamos hace solo un mes. En agosto todavía contemplábamos que una normalización progresiva de la situación energética pudiera llevar al índice a terminar 2026 entre el 2,8% y el 3%. Hoy esa posibilidad parece bastante menos probable”, señala Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es.

El BCE y el nuevo escenario de tipos

El movimiento del euríbor se produce después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera el 10 de septiembre elevar los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, la segunda subida del año después de la aplicada en junio. Con esta decisión, la facilidad de depósito se situó en el 2,50%. El supervisor justificó el incremento por el repunte de la inflación asociado al encarecimiento de la energía y al conflicto en Oriente Próximo.

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Laura Martínez, portavoz de iAhorro, explica que el mercado había anticipado durante los meses anteriores el movimiento del banco central. “Durante el verano el euríbor fue descontando lo que iba a hacer el BCE y, una vez confirmada la subida, el mercado ya mira a los próximos meses. Por eso el índice se ha instalado por encima del 3,3% en la segunda mitad del mes”.

Con el euríbor por encima del 3%, las entidades financieras y los hipotecados vuelven a mirar al BCE. La próxima reunión del organismo está prevista para el 29 de octubre. Tras el encuentro de septiembre, su presidenta, Christine Lagarde, evitó anticipar cuáles serán los próximos movimientos, aunque advirtió de que la inflación podría mantenerse por encima del objetivo durante un periodo prolongado.

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La banca contiene las hipotecas fijas

En este escenario, Laura Martínez recomienda a quienes tengan que revisar su hipoteca estudiar las alternativas disponibles. “Con un euríbor por encima del 3%, cualquier revisión supone ya un esfuerzo adicional importante para las familias, así que es el momento de revisar las condiciones del préstamo y valorar si una subrogación o un cambio a tipo fijo o mixto puede compensar”.

Además, el último trimestre del año suele ser uno de los de mayor actividad comercial, ya que las entidades buscan cumplir sus objetivos antes del cierre del ejercicio. “Los bancos quieren terminar el año con buenos volúmenes de hipotecas, por lo que los perfiles solventes siguen teniendo margen para negociar, aunque las condiciones ya no son las de la primavera”, concluye la portavoz de iAhorro.

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En cuanto a las hipotecas a tipo fijo cierran septiembre en un escenario de precios más altos que hace un año, aunque el grueso del encarecimiento no se ha producido este mes, sino en la primavera. Entre abril y junio, la presión sobre los precios de la energía y las expectativas de inflación llevaron a buena parte de la banca a revisar al alza sus ofertas en varias ocasiones, con incrementos de entre una y tres décimas por ajuste. Algunas entidades llegaron a modificar sus condiciones tres meses seguidos.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

Septiembre, en cambio, ha sido un mes de mayor contención. La mayoría de los bancos ha optado por mantener sus precios, en parte porque ya habían anticipado en los meses anteriores un escenario de tipos más altos. Los ajustes al alza registrados durante septiembre han sido, de momento, puntuales.

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Según fuentes de iAhorro, actualmente, los tipos fijos bonificados se mueven, en general, en una horquilla de entre el 2,5% y el 3% TIN, mientras que las TAE se sitúan mayoritariamente entre el 3,4% y el 3,9%. En los productos que exigen una mayor vinculación, la TAE puede superar el 5% debido al coste de los seguros y otros productos asociados.

Las hipotecas mixtas ganan terreno

La incógnita ahora es cuánto durará esta pausa. Los bancos establecen el precio de sus hipotecas fijas tomando como referencia, entre otros factores, la evolución del IRS (Interest Rate Swap, o permuta de tipos de interés a 5 años), que continúa bajo presión. Al mismo tiempo, el euríbor acumula varias sesiones por encima del 3,1%, un escenario que anticipa revisiones más caras para los hipotecados a tipo variable.

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En este contexto, las hipotecas mixtas vuelven a ganar terreno como producto de captación para las entidades, reconoce Laura Martínez, con tramos fijos iniciales muy agresivos, aunque “conviene mirar la TAE y el diferencial posterior”, recomienda, ya que “no sería extraño que el mercado viviera una nueva ronda de subidas en el último trimestre del año, por lo que quien esté pensando en firmar una hipoteca fija tiene ahora una ventana de precios estables que podría no prolongarse mucho”.

En cuanto a cómo cerrará el año el euríbor, Pedro Ruiz prevé que, si la inflación continúa sorprendiendo al alza y el BCE se ve obligado a ejecutar una nueva subida de tipos, “no sería extraño que el índice se mantuviera alrededor del 3,4% o incluso pudiera superar puntualmente ese nivel”. En cualquier caso, reconoce que lo que parece cada vez “más difícil es volver a corto plazo al escenario de descensos del euríbor que manejábamos antes del shock energético”.

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