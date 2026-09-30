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El profesor español que cambió la historia de la música: logró que pusieran las letras de las canciones en los discos tras conocer a John Lennon en Almería

La historia inspiraría en 2013 una película dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara que lograría seis premios Goya

John Lennon en la azotea del edificio The Dakota en Nueva York, en 1975
John Lennon en la azotea del edificio The Dakota en Nueva York, en 1975. (Brian Hamill)
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Hoy en día puede que no nos resulte extraño abrir un CD o una funda de vinilo y encontrarnos que, junto al disco, se incluyan impresas las letras de las canciones que vamos a escuchar. Pero hace 70 años esta práctica no era nada habitual. A pesar de que algunas bandas parecían estar a favor, las discográficas se oponían rotundamente, ya que vendían las letras por separado en revistas o partituras y no estaban dispuestas a perder ese dinero.

Todo cambió con los Beatles. La banda de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr revolucionó el mundo de la música al incluir la letra de sus canciones en su icónico álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), una idea que tuvo tanto éxito que no tardó en ser imitada en toda la industria. Sin embargo, lo que muy pocos saben es por qué la banda de Liverpool tomó esa decisión, algo en lo que tuvo mucho que ver un profesor de inglés español.

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Su nombre era Juan Carrión, un profesor de la Universidad de Cartagena que viajó hasta Almería con cuadernos que reunían ejercicios de sus alumnos y fragmentos incompletos de temas de la banda. Por aquel entonces, él era uno de los pocos docentes que utilizaban canciones para enseñar idiomas (una práctica muy habitual a día de hoy), pero quería resolver las partes que no lograba entender al escuchar los discos y las emisiones de Radio Luxemburgo, una emisora europea que, hasta los años 70, sirvió como una ventana a la modernidad del pop y rock internacional para los jóvenes en España.

Juan Carrión, profesor de inglés
Juan Carrión, profesor de inglés. (Archivo Municipal de Cartagena)

Un plan meticuloso para contactar con John Lennon

Carrión ya había comprobado la eficacia de la música en su trabajo como profesor de español de militares estadounidenses, aunque cuando quiso emplear el mismo método para enseñarle inglés a sus alumnos, se encontró con un obstáculo: necesitaba disponer de las letras con rapidez porque, cuanto más de moda estaban los temas que enseñaba en clase, más rápido se los aprendían sus alumnos.

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Por eso, cuando se enteró de que John Lennon había venido a Almería para el rodaje de una película, no lo dudó y cogió un autobús hasta la ciudad andaluza, donde comenzaría una búsqueda de varios días. Carrión se alojó primero en el Hostal La Fonda y preguntó por Lennon en los alrededores del Paseo de Almería, donde nadie pudo orientarlo sobre la presencia del músico.

La ciudad recibía entonces a equipos de cine por el rodaje de ¡Cómo gané la guerra!, la película que Richard Lester filmaba con Lennon. Al profesor le indicaron que varios extranjeros vinculados a la producción se hospedaban en el barrio de El Zapillo. Así pues, Carrión decidió alojarse allí para ir acercándose poco a poco al entorno de Lennon, sobre todo a través de Les Anthony, chófer y guardaespaldas del artista con el que trabó una gran amistad.

Lovely Rita - The Beatles

Una película inspirada en esa breve reunión

Fue así como, finalmente, el profesor de inglés acabó consiguiendo reunirse con John Lennon. Dejaron acceder a Carrión al rodaje y pudo así, en un encuentro que apenas duró media hora, entregarle los cuadernos de sus estudiantes para que el cantante pudiera ver y corregir los ejercicios. Además, el docente también formuló una solicitud que acabaría siendo revolucionaria: “Necesitaríamos tener las letras nada más salir el disco”.

Lennon recibió la petición de Carrión y prometió que el siguiente disco de los Beatles incorporaría las letras impresas. El vocalista de la banda compondría en Almería Strawberry Fields Forever, que saldría como un sencillo independiente en febrero de 1967. No obstante, ese mismo año saldría también Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, donde, esta vez sí, se incluirían en la contraportada las letras completas de las canciones del disco, dando paso a una revolución en la industria musical.

Imagen de 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'
Imagen de 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'. (Canal + España)

Aunque nunca se ha demostrado oficialmente que la petición de Carrión provocara la decisión de los Beatles, él siempre defendió que así fue, y su historia gozó de la credibilidad suficiente como para que, en 2013, se estrenara la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, dirigida por David Trueba y protagonizada por Javier Cámara, que interpreta al profesor. La producción, que incluye algunas modificaciones en la historia original, acabaría obteniendo seis premios Goya, entre ellos el de Mejor película.

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