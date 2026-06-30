Primer vistazo a la nueva película de ‘Resident Evil’ con el director de ‘Weapons’

Imagen de 'Resident Evil'

Las primeras imágenes de la nueva adaptación cinematográfica de Resident Evil ya generan expectativa en el mundo del cine y los videojuegos. Zach Cregger, reconocido por dirigir Weapons y Barbarian, asume la dirección de este proyecto tras una iniciativa personal que sorprendió incluso a los propios propietarios de los derechos de la franquicia. Según relató el propio Cregger, fue él quien se acercó a los responsables de Resident Evil para presentar su propuesta y dar vida a una historia completamente original dentro del universo creado por Capcom.

El realizador enfatizó que la película será “muy suya”, aunque envuelta en una propiedad intelectual tan reconocida como Resident Evil. “Es realmente una película de Zach Cregger que simplemente ocurre en el mundo de Resident Evil”, declaró el cineasta, reafirmando que su vínculo con la saga de videojuegos es el principal motor del proyecto. A diferencia de adaptaciones anteriores, Cregger se propuso trasladar a la pantalla grande la sensación de jugar a los títulos de la franquicia, apostando por una aproximación diferente en ritmo, tono y protagonistas.

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La elección de Zach Cregger como director no respondió a una convocatoria de estudios tras el éxito de Weapons, sino a su propio entusiasmo por el universo de Resident Evil. El director explicó que, tras el reconocimiento por sus anteriores trabajos en el género de terror, decidió tomar la iniciativa y buscar personalmente a los dueños de los derechos de la saga. “Fueron lo suficientemente amables como para escucharme y dejarme avanzar”, aseguró Cregger. Esta decisión marca una diferencia clara respecto a otras producciones, donde los estudios suelen buscar realizadores exitosos para liderar franquicias ya consolidadas. En este caso, la motivación principal fue el deseo de Cregger de aportar su visión y pasión por la serie de videojuegos, lo que le permitió diseñar una propuesta original y no dependiente de los icónicos personajes de entregas previas.

Imagen de 'Resident Evil'

Una historia original y nuevos protagonistas

La nueva película no seguirá los acontecimientos ni a los héroes clásicos de la saga. En cambio, Cregger introduce una narrativa inédita, centrada en un personaje completamente nuevo: Bryan, un repartidor médico interpretado por Austin Abrams. El director definió a Bryan como “un idiota”, aunque aclaró que se trata de un personaje común, sin habilidades de combate ni experiencia en situaciones extremas. La elección de este perfil responde al deseo de que el público pueda sentirse identificado con el protagonista, quien actúa como un “espectador dentro del filme”. Bryan se ve envuelto en una misión inesperada que lo lleva al centro del caos, en una dinámica que Cregger comparó con la travesía de Frodo en El Señor de los Anillos. Esta perspectiva promete renovar la forma en que la saga se ha presentado en el cine, apostando por una mirada más cotidiana y menos heroica.

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Uno de los objetivos de Zach Cregger es trasladar la estructura y el ritmo de los videojuegos de Resident Evil a la narrativa cinematográfica. El director destacó que el filme será “una secuencia gigantesca”, sin giros narrativos complejos ni cambios de perspectiva como en sus obras anteriores. “Las cosas comienzan a desatarse a los cinco minutos y se mantienen así hasta el final”, adelantó. Esta aproximación busca replicar la sensación de avanzar de un escenario desafiante a otro, característica fundamental de la saga. Cada localización planteará un reto único, siguiendo el patrón de los videojuegos en los que el jugador debe superar obstáculos y peligros en distintos ambientes. De este modo, la adaptación busca ofrecer una experiencia intensa, continua y fiel al espíritu del material original, aunque con una trama inédita y personajes nuevos.

La diferencia más notoria respecto a Barbarian y Weapons es la linealidad y el ritmo implacable de la nueva película. Cregger aclaró que la producción apuesta por una experiencia de terror sin pausas, orientada a mantener la tensión desde el inicio hasta el desenlace. La narrativa abandona los saltos temporales y las perspectivas fragmentadas, enfocándose en una progresión continua que emula el recorrido de los videojuegos. Con este primer vistazo, la nueva adaptación de Resident Evil promete una propuesta distinta tanto para los fanáticos de la saga como para los seguidores del cine de terror. La combinación del sello personal de Zach Cregger, una historia original y la fidelidad a la estructura de los juegos anticipa una entrega que buscará distinguirse dentro del universo cinematográfico de la franquicia.

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