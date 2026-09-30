Víctor Janeiro se acuerda de su sobrina Andrea en ‘Supervivientes All Stars 3’: “La tenemos muy presente y no nos olvidamos”

Víctor Janeiro en ‘Supervivientes All Stars 3’. (Mediaset España)

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Víctor Janeiro ha protagonizado uno de los momentos más personales de su paso por Supervivientes All Stars 3 al hablar de su familia y, en concreto, de su sobrina Andrea, la hija que su hermano Jesulín de Ubrique tuvo con Belén Esteban. El torero se ha referido a la joven durante una conversación en Honduras en la que también ha repasado, desde su particular perspectiva, los años de enfrentamiento entre su hermano y la que fuera colaboradora de televisión.

La cuestión llega además en un momento especialmente delicado. Belén Esteban ha vuelto a hablar públicamente de su relación con Jesulín en los últimos días y ha recordado algunos de los episodios que marcaron su historia familiar.

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Unas declaraciones que han vuelto a poner el foco sobre Andrea, que siempre ha intentado mantenerse alejada de la exposición mediática que ha acompañado a sus padres.

Víctor Janeiro recuerda los comienzos de Jesulín y Belén Esteban

Durante una charla con Rubén Torres, Víctor Janeiro echó la vista atrás para recordar cómo vivió la familia el inicio de la relación entre Jesulín y Belén Esteban. El romance, que comenzó hace ya décadas y terminó con el nacimiento de Andrea, acabó convirtiéndose en uno de los grandes asuntos de la crónica social española.

Víctor Janeiro en ‘Supervivientes All Stars 3’. (Mediaset España)

El hermano del torero considera que, tras la ruptura, la situación terminó afectando de alguna manera al conjunto de la familia. Sin embargo, asegura que su postura siempre fue mantenerse al margen de las disputas y no alimentar públicamente las diferencias existentes.

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“Es verdad que también nos salpicaba a toda la familia, lo que pasa es que luego ya cada uno con sus circunstancias y su educación. Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen y nunca hemos entrado al trapo”, explicó Víctor desde Honduras. Eso sí, subrayó que “Ha tenido que generar muchísimo dinero. Ha estado 20 años generando dinero. Millonaria, seguro”, ha asegurado.

El concursante también quiso dejar claro que, pese a todo lo ocurrido a lo largo de los años, no guarda un discurso de enfrentamiento hacia Belén. De hecho, aseguró que desea lo mejor tanto para su hermano como para su excuñada.

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“En mi familia está todo en un momento muy bueno. Mi hermano es muy feliz, tiene su otra familia. Yo le deseo lo mejor”, afirmó antes de referirse directamente a Belén: “A Belén también le deseo lo mejor, también por la hija que tiene que es familia nuestra”.

Sus palabras adquieren un significado especial al hablar de Andrea, una joven que ha crecido prácticamente al margen de la familia mediática de su padre y que actualmente mantiene una vida muy alejada de los platós y los titulares.

“Pasamos poco tiempo con ella en la infancia”

Víctor Janeiro en ‘Supervivientes All Stars 3’. (Mediaset España)

Fue durante el Puente de las Emociones cuando Víctor Janeiro se mostró especialmente sensible al recordar a su sobrina. María Lamela reparó en la emoción que había mostrado anteriormente al hablar de Andrea y quiso preguntarle directamente por la relación que mantiene con ella.

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La respuesta del torero dejó entrever que el paso del tiempo no ha borrado el vínculo familiar, pese a que durante la infancia de Andrea no compartieron tantos momentos como hubieran podido.

“Aunque pasamos poco tiempo con ella en la infancia, la tenemos muy presente y no nos olvidamos”, aseguró Víctor Janeiro.

Una frase breve, pero especialmente significativa por tratarse de una de las primeras ocasiones en las que el hermano de Jesulín habla con tanta claridad sobre la hija de su hermano y Belén Esteban. Durante años, la familia Janeiro ha procurado mantenerse en un segundo plano respecto a las polémicas protagonizadas por la expareja, evitando alimentar públicamente las diferencias.

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Ahora, desde Honduras, Víctor ha optado por poner el foco en el vínculo familiar y en el cariño que asegura mantener hacia Andrea.

La intervención de Víctor Janeiro se produce precisamente cuando la relación entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha vuelto a ocupar espacio en televisión. La colaboradora ha hablado en distintas ocasiones de cómo vivió aquellos años y del papel que tuvo la ausencia de su padre en la vida de Andrea.

Belén Esteban vuelve a Telecinco. (Mediaset)

Mientras tanto, la joven ha construido su propia trayectoria lejos de los medios y ha mantenido un perfil mucho más reservado que el de sus progenitores. Esa decisión ha permitido que, con el paso de los años, su vida quede cada vez más al margen de una historia familiar que comenzó mucho antes de que ella pudiera decidir sobre la exposición pública que la rodeaba.

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Víctor Janeiro, por su parte, ha querido dejar claro en Supervivientes All Stars 3 que, independientemente de las circunstancias del pasado, Andrea sigue formando parte de su familia. Y, aunque reconoce que no pudieron compartir con ella tantos años de infancia como hubieran querido, sus palabras dejan claro que el recuerdo y el vínculo permanecen.