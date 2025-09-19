Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio ya tienen nueva película juntos: será una historia de fantasmas junto a Jennifer Lawrence

Martin Scorsese junto a Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese prepara su regreso a la dirección con una adaptación de la novela What Happens at Night, que contará con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como protagonistas, según publica Deadline. La producción, en negociaciones avanzadas entre Apple Original Films y Studiocanal, apunta a iniciar su rodaje en enero del próximo año, marcando un nuevo capítulo en la colaboración entre el realizador y el actor, en una apuesta que suma a una de las actrices más influyentes de la última década.

Apple y Studiocanal se encuentran ultimando los acuerdos para financiar y producir este nuevo largometraje. La implicación de Apple surge tras su experiencia previa con Scorsese y DiCaprio en Los asesinos de la luna, así como sus acuerdos de primera opción tanto con la productora Sikelia, de Scorsese, como con Appian Way, encabezada por DiCaprio. Publicó Deadline que Studiocanal compró en 2023 los derechos de la novela de Peter Cameron y posteriormente encargó el guion a Patrick Marber, conocido por su trabajo en cine y teatro.

La integración de Jennifer Lawrence en el proyecto refuerza la presencia de ganadores del Oscar tanto delante como detrás de cámaras. Lawrence, que acaba de estrenar Die, My Love bajo la dirección de Lynne Ramsay —película producida también por Scorsese y presentada recientemente en Cannes—, se suma a DiCaprio tras haber barajado varios proyectos como el biopic de Evel Knievel dirigido por Damien Chazelle, que finalmente fue descartado, según Deadline. El equipo creativo reúne así a tres figuras clave en el cine estadounidense contemporáneo, en roles protagónicos y directivos.

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, Lily Gladstone, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP)

Así es la fantasmal novela en la que se basa

La adaptación de What Happens at Night propone una historia de tonos difusos y atmósfera envuelta en misterio. El argumento sigue a una pareja estadounidense que viaja a un recóndito pueblo nevado de Europa para adoptar un bebé. Su alojamiento en un hotel casi desierto los enfrenta a habitantes tan excéntricos como ambiguos, entre ellos una cantante brillante, un empresario decadente y un sanador carismático. Conforme la pareja avanza en su propósito, la frontera entre la realidad y lo insólito se desdibuja, y tanto su vínculo como sus certezas personales comienzan a hacerse añicos.

El tipo de relato elegido por Scorsese recuerda a trabajos previos con DiCaprio, en especial el juego de identidades y realidades de Shutter Island, también basada en una novela y citada como precedente por Deadline. La elección de este material confirma la inclinación del director por explorar narrativas donde la percepción y el entorno desafían a los personajes y al espectador. El rol de Martin Scorsese al frente del proyecto no fue inmediato. Originalmente, el director solo produciría esta adaptación, evaluando alternativas para su carrera tras Los asesinos de la luna. Con los movimientos en la agenda de DiCaprio y la implicación de Lawrence, los elementos confluyeron para asegurar el regreso de Scorsese a la silla de director, una decisión que ha elevado la expectativa en torno a este rodaje.

Mientras la industria observa el lanzamiento inminente de One Battle After Another, protagonizada por DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, todas las miradas se centran en el próximo movimiento del cineasta neoyorquino. La producción de What Happens at Night permanece sujeta al cierre de las negociaciones, pero el consenso es que, una vez finalizadas las formalidades, el equipo estará listo para iniciar la filmación en la fecha prevista.