El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: última hora del Consejo de Ministros y reacciones del Sindicato de Inquilinas y los partidos

Este martes, el Gobierno eleva al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para paliar la emergencia habitacional, para lo cual ha pedido “altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad” a las fuerzas parlamentarias. La semana pasada Sumar amenazaba con no acudir al Consejo si el Gobierno no incluía un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. La reunión comenzará a las 9:30 de la mañana y terminará, según la Agenda de Gobierno, antes de las 10:20.
Llega menos de una semana después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba los últimos 70 viviendo de alquiler en un piso del barrio madrileño del Retiro, que ha provocado movilizaciones en diversos puntos del país y una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que todavía amanece repleta y a la espera de escuchar lo que resulte del Consejo.
El paquete planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye protección ante los desahucios; la prohibición de la compra especulativa por fondos buitre; la estabilización de los contratos de alquiler frente a subidas “abusivas” en zonas donde no se aplica la Ley de Vivienda y frente a las renovaciones; y la regulación del alquiler de temporada para acabar con el fraude en los contratos de corta duración. También contempla un IVA para los pisos turísticos, que tributarían como lo que un negocio; bonificaciones fiscales para los inquilinos, con las que se pretende rebajar el esfuerzo económico “de manera inmediata”; bonificaciones para quienes bajen el precio del alquiler, con el fin de incentivar la reducción de las rentas; ayudas a la compra de primera vivienda para quienes no cuentan con ahorros previos; el blindaje del parque estatal de vivienda; y la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, para acompañar la regulación con la ampliación del parque de vivienda asequible.
Podemos considera insuficiente la propuesta del Gobierno, que “no hay por dónde cogerla”
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha criticado el borrador del decreto de vivienda del Gobierno. A su juicio, se trata de una propuesta negociada con Junts y el PNV que “no hay por dónde cogerla” y que no responde a la necesidad de aplicar “medidas estructurales”.
En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Montero ha planteado varias medidas para intervenir en el mercado de la vivienda: “Hay que bajar los precios, expropiar a los fondos buitre, prohibir la venta para especular, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional”.
La dirigente de Podemos también ha reprochado al Ejecutivo que haya negociado primero con Junts y el PNV. Considera que esa fórmula supone “hacerle un trágala a la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda”. “Tienen que entender que no funcionan así las cosas, al menos no siempre, y que esta vez se acabó el tema, que esta vez el trágala se lo tienen que hacer a Junts, al PNV, a los rentistas y a los especuladores”, ha afirmado Montero.
La eurodiputada ha advertido de que el decreto”nacerá muerto" si no reúne los apoyos parlamentarios necesarios. También ha cuestionado que se aluda a la falta de mayorías en el Congreso cuando se plantean medidas sociales. Montero ha acusado al Partido Socialista de “prorrogar el problema” y de atribuir la responsabilidad a “los partidos que no se ponen de acuerdo”. En ese sentido, ha emplazado al Gobierno a presentar un real decreto con medidas estructurales para comprobar “quién se lo tumba en el Congreso”.
Para Podemos, el texto supone además una “falta de respeto” hacia quienes participan en movilizaciones por el acceso a la vivienda. Montero ha señalado que el borrador reproduce el decreto que el Gobierno presentó en julio, aunque sin la ley del suelo. “Es algo que ya antes del desahucio de Maricarmen sabían que no podían sacar porque no contaban con votos suficientes”, ha apuntado.
El papa León XIV llama a identificar “la causa sistémica” que permite un desahucio en lugar de reaccionar solo “al momento de emergencia”
El papa León XIV pidió este lunes exigir a los líderes políticos respuestas ante los problemas de vivienda para evitar situaciones como la de Maricarmen. El pontífice hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma procedente de Metz, ciudad francesa donde concluyó su quinto viaje apostólico. Preguntado sobre el caso de Maricarmen Abascal, reconoció que no lo conocía, aunque planteó una pregunta de fondo: “¿Cuál es el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa?”.
El Papa recordó que el problema de la vivienda existe hoy en muchos países y que ni una persona ni “la Iglesia misma” pueden resolverlo por sí solas, por lo que animó a identificar “la causa sistémica” del problema en lugar de reaccionar solo “al momento de emergencia”. “Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que, quizás, exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente”, sostuvo.
La Comunidad de Madrid acaba de prorrogar un servicio que externalizó con un bufete de abogados para combatir la morosidad y la ocupación en la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que construye vivienda social en la región. El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido ampliar un año más este servicio con Olmo Abogados por valor de 234.612 euros para que este equipo jurídico siga defendiendo los intereses de la AVS. De hecho, desde que formalizó por primera vez este contrato en septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 (últimos datos), Olmo Abogados ha presentado 395 demandas judiciales contra inquilinos morosos que le han permitido recuperar 4.317.673 euros en recibos atrasados.
Pedro Sánchez se juega mucho este martes. Lograr el respaldo de sus socios de Gobierno y de investidura al decreto de vivienda que aprobará hoy el Consejo de Ministros no solo permitiría paliar la crisis habitacional que atraviesa el país —convertida en una de las principales preocupaciones de los españoles—, sino que también supondría un importante respaldo político para el Ejecutivo socialista. Sin embargo, el panorama no es optimista para el presidente. El PSOE da por hecho que es imposible incluir todas las demandas planteadas por los partidos. Todo apunta a que no habrá acuerdo sobre el llamado decreto ‘Maricarmen’.