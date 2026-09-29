El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: última hora del Consejo de Ministros y reacciones del Sindicato de Inquilinas y los partidos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará este martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso

Este martes, el Gobierno eleva al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para paliar la emergencia habitacional, para lo cual ha pedido “altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad” a las fuerzas parlamentarias. La semana pasada Sumar amenazaba con no acudir al Consejo si el Gobierno no incluía un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. La reunión comenzará a las 9:30 de la mañana y terminará, según la Agenda de Gobierno, antes de las 10:20.

Llega menos de una semana después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba los últimos 70 viviendo de alquiler en un piso del barrio madrileño del Retiro, que ha provocado movilizaciones en diversos puntos del país y una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que todavía amanece repleta y a la espera de escuchar lo que resulte del Consejo.

El paquete planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye protección ante los desahucios; la prohibición de la compra especulativa por fondos buitre; la estabilización de los contratos de alquiler frente a subidas “abusivas” en zonas donde no se aplica la Ley de Vivienda y frente a las renovaciones; y la regulación del alquiler de temporada para acabar con el fraude en los contratos de corta duración. También contempla un IVA para los pisos turísticos, que tributarían como lo que un negocio; bonificaciones fiscales para los inquilinos, con las que se pretende rebajar el esfuerzo económico “de manera inmediata”; bonificaciones para quienes bajen el precio del alquiler, con el fin de incentivar la reducción de las rentas; ayudas a la compra de primera vivienda para quienes no cuentan con ahorros previos; el blindaje del parque estatal de vivienda; y la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, para acompañar la regulación con la ampliación del parque de vivienda asequible.