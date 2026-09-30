Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Va a ser muy complicado que el juicio contra Begoña Gómez se pueda celebrar antes del 2028”

El líder del partido político, personado como acusación popular en el ‘caso Begoña Gómez’, considera que será difícil encontrar jurados imparciales porque “el 95% de la gente” sabe que “es la mujer del presidente”

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Antes de ponerse la toga, Luis María Pardo pasó 12 años en la Guardia Civil. Después fue taxista en Italia y, mientras trabajaba, estudió Derecho en la UNED. Hoy es abogado, presidente del partido político Iustitia Europa y una de las caras habituales de las acusaciones populares personadas en algunas de las causas judiciales de mayor repercusión política de los últimos años.

Una de ellas es la de Begoña Gómez, que la semana pasada dejó atrás la fase de instrucción. El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, por lo que Pardo tendrá que trasladar su estrategia desde el juzgado del ya jubilado instructor hasta el estrado de un futuro juicio ante un jurado popular. Iustitia Europa ejerce la acusación popular en la causa desde mayo de 2024, siendo “los segundos en personarse”, como apunta Pardo. Con la investigación ya cerrada y el juicio en el horizonte, Luis María Pardo recibe a Infobae para hablar de las pruebas, de las acusaciones y de lo que espera de los nueve ciudadanos que tendrán que decidir sobre el futuro judicial de Gómez.

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la UCM en 2024. (Eduardo Parra/ Europa Press)

Pregunta- Después de estos dos años y medio de instrucción, ¿cuál es su valoración sobre el resultado de la investigación y sobre cómo llega finalmente el caso [de Begoña Gómez] a juicio?

Respuesta- Que hay indicios racionales de la posible comisión de dos delitos penales: tráfico de influencias y malversación. Esto está sustentado o fundamentado en múltiples resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que han dado la razón al juez, y finalmente va a ser un tribunal del jurado el que acabe juzgando a Begoña Gómez. Por tanto, satisfacción máxima por haber llevado a Begoña Gómez a donde se le tiene que juzgar, que es ante un tribunal.

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P.- Al inicio de la investigación, usted relacionaba el caso de Begoña Gómez con el ‘caso Koldo’ y con otras causas, como la de David Sánchez [el hermano del presidente del Gobierno]. Después de todo lo investigado durante estos años, ¿sigue viendo un nexo común entre estos procedimientos?

R.- Yo mantengo que existe una partidización y un abuso de lo público por parte de las cúpulas de los partidos políticos, y que el caso de Begoña Gómez es paradigmático respecto al caso de David Sánchez. Son muy parecidos. Te das cuenta de que, al final, es la utilización, a mi modo de ver, del patrimonio público que pertenece a los españoles para las cúpulas de los partidos políticos. Estos deciden: “Hoy te hago una cátedra, mañana te doy un puesto en la Diputación de Badajoz”. Todos estos casos tienen un nexo común en la corrupción, en las personas, en los delitos y en las acciones que han ido pudiendo hacer. Pero, sobre todo, ¿quién une al caso Koldo, al caso Begoña y al caso David Sánchez? Pues el ‘número uno’, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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“¿Quién une a todos los casos? Pues el número uno, Pedro Sánchez"

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 28 de mayo de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). (Europa Press)

P.- En el caso de Begoña Gómez, llegó a haber cinco delitos sobre la mesa y finalmente serán dos los que se juzguen. ¿Que algunos de esos delitos hayan quedado descartados supone, a su juicio, que la acusación haya fallado en algún momento?

R.- No. En una instrucción, en el procedimiento penal español, lo que se intenta delimitar es si existen indicios racionales de criminalidad por los delitos por los cuales están siendo investigados. Pero la instrucción es algo vivo que va surgiendo. Que la Audiencia Provincial descartase algunos delitos es importante para creer que el Poder Judicial independiente funciona, que los recursos funcionan y que no siempre es lo que se intenta transmitir al gran público. Lo veo algo normal y rutinario en un procedimiento penal, según lo que sucede en España normalmente. Es decir, si no fuera Begoña Gómez y hubiera sido cualquier otra persona, esto sería normalísimo.

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P.- ¿Cuál es para Iustitia Europa la prueba más importante contra Cristina Álvarez en este caso?

R.- El caso de Cristina Álvarez es un caso que parte de un contrato para que una persona tenga unas funciones dentro de la Presidencia del Gobierno y, en este caso, asesore a la mujer del presidente del Gobierno. Nosotros consideramos que se extralimita en las funciones del contrato, puesto que va más allá de la función profesional que debería haber tenido y que eso fue llevado, veremos a ver si se prueba, a cuestiones personales o de negocios personales de Begoña Gómez. Los indicios que se han ido aportando durante todo este tiempo son suficientes para enviarla a juicio y determinar si la ayuda que prestó a Begoña Gómez extralimitó lo que tenía fijado, ayudándola o participando en ese supuesto tráfico de influencias por la creación de la cátedra.

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El presidente del Iustitia Europa, Luis María Pardo, durante una entrevista con 'Infobae'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

P.- En el caso de Juan Carlos Barrabés, se le ha apartado de este juicio. ¿Hasta qué punto cree que esa separación va a influenciar en algo en la actuación de Begoña Gómez para probar que es culpable?

R.- Son diferentes piezas de una misma investigación. Por un lado, está la cátedra de la universidad y el posible tráfico de influencias; por otro, el software que se desarrolló a través de esa cátedra; y, por último, las cartas de recomendación a Juan Carlos Barrabés y los contratos que posteriormente fueron licitados a través de Red.es. La parte relativa a Barrabés es la que la Audiencia ha decidido que no debe llegar a juicio y que no tiene que seguir siendo investigada. Y aquí hay un detalle que para mí es importante. Cuando el juez Peinado estaba investigando los contratos de Red.es, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró varios informes sobre esas concesiones. Posteriormente hizo un último informe en el que se acreditaban, en parte, los contratos y las licitaciones que se habían realizado. A mí me habría gustado saber qué habría ocurrido si la UCO hubiera podido desarrollar esa investigación con mayor profundidad y sin las informaciones reservadas que se abrieron contra algunos de sus miembros en aquella época. Quizás el resultado de esos informes habría sido más extenso y, a lo mejor, hoy también estaría sentado en el banquillo Juan Carlos Barrabés. Pero la Justicia ha decidido que no sea así y yo tengo que respetarlo.

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P.- Precisamente por eso quería preguntarle si, a su juicio, había indicios suficientes para que Juan Carlos Barrabés hubiera llegado también a juicio.

R.- Según la Justicia, no. Creo que había indicios para poder, por lo menos, haber continuado la investigación, pero bueno, se ha decidido que no y hay que respetarlo.

P.- La acusación popular llegó a solicitar veinticuatro años de prisión para Begoña Gómez y posteriormente rebajó su petición a trece. ¿Por qué se produjo esa reducción y qué papel juega en ella la unificación de las acusaciones populares?

R.- Las acusaciones populares últimamente llevan la unificación de las mismas en los procedimientos judiciales y también en los mediáticos, aunque yo siempre soy partidario de la desunificación. Por tanto, esa pregunta respecto de los años de prisión y respecto de por qué se reducen, por qué se amplían o por qué se realizan, la debería contestar la acusación popular unificada, no solo yo.

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P.- Manos Limpias ha confirmado a Infobae que busca la desunificación, al igual que Iustitia Europa. ¿Qué actuaciones concretas han podido llevar a cabo por separado que considera que han sido determinantes en el caso de David Sánchez?

R.- Al ir por separado, podemos preguntar a los testigos, tener una investigación completa de la causa y podemos, además, elevar los informes al final del juicio. Todo mi equipo estuvo durante los casi diecisiete días que estuvimos en Badajoz analizando todos los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa que habían sido aportados al procedimiento, pero que nadie se había leído. Y en esos anexos encontramos precisamente esa cuenta de correo electrónico famosa del presidente del Gobierno que decía “pedrosanchez1212″. Además, cuando nosotros analizamos los anexos de la Guardia Civil, nos dimos cuenta de que en el currículum vitae aportado por David Sánchez estaba la calificación ya escaneada en su currículum de la que él finalmente obtuvo. Es decir, de alguna manera se transformó lo que había pasado en una verdad material. Construyeron el muñeco de la plaza de David Sánchez. Y eso fue gracias a Iustitia Europa.

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“En el juicio a David Sánchez se transformó lo que había pasado en una verdad material gracias a Iustitia Europa”

P.- Si finalmente se desunifican las acusaciones, ¿la pena de prisión que se solicita para Begoña Gómez le parece adecuada? ¿O le gustaría que fuese otra?

R.- Nosotros, con el tema de prisión, nos tenemos que ceñir a los dos delitos por los cuales va a ser procesada: tráfico de influencias, que es un delito que, en el peor de los casos, no tiene condena de cárcel, y el delito de malversación. Pero habrá que ver, a partir del procedimiento judicial y de la vista que se celebre, los años de prisión que consideramos que, en virtud del delito, de los atenuantes, de las agravantes y de lo que pueda haber, tienen que ser finalmente solicitados. Ahora mismo sería precipitado. Pero si tenemos que cambiar la calificación en el sentido de los años de prisión que le corresponden, lo vamos a hacer, igual que lo haría Hazte Oír o Manos Limpias, por supuesto.

El presidente del Iustitia Europa, Luis María Pardo, durante una entrevista con 'Infobae'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

P.- En alguna ocasión había valorado de forma positiva el hecho de que Begoña Gómez vaya a ser juzgada por un jurado popular. ¿Cuál cree que va a ser el principal reto a la hora de celebrar el juicio con este tipo de tribunal y conseguir que los nueve ciudadanos que lo integren sean imparciales?

R.- Sí. Me gustaría añadir un dato que no considero menor: en el año 2025, un 95% de los casos juzgados por un jurado popular acabaron en condena. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo más difícil que va a ser del juicio de Begoña es tener a nueve personas que sean imparciales. Porque si yo te pregunto a ti o a cualquier persona: ¿sabe usted quién es Begoña Gómez? La respuesta de la mayoría de la gente va a ser: “Es la mujer del presidente”. Por eso yo digo que quizás es prematuro que el juicio sea en 2027, teniendo que seleccionar a los jurados, que es una bolsa de aproximadamente unos 3.000 ciudadanos, y entendería que las defensas, incluso las acusaciones, intenten descartar a alguno de los jurados. Va a ser muy complicado. Por eso creo que va a ser muy complejo que esto se pueda celebrar antes del 2028. Y además con este clima, ¿no?, que es evidente que no es otra persona de la cual el jurado no vaya a tener conocimiento. Y aparte el Gobierno, que va a intentar por todos los medios presionar a toda esa gente, claro.

P.- O sea, ¿considera que se va a presionar a esos ciudadanos?

R.- Es que no tengo ninguna duda. Se les presiona cada día cuando aparece un ministro en una rueda de prensa diciendo las barbaridades que se dicen respecto de la Justicia y respecto del Poder Judicial.