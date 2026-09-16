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Las primeras críticas de ‘Resident Evil’ la sitúan como una de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia: “Gloriosamente sangrienta”

La prensa especializada respalda la nueva película de Zach Cregger, el responsable de ‘Weapons’, que se encarga de revitalizar esta mítica saga

Resident Evil presenta un nuevo tráiler.
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Había mucha expectación alrededor de cómo se iba a enfrentar Zach Cregger al ‘remake’ de Resident Evil después de dos obras tan originales como Barbarian y Weapons que lo han situado en lo más alto del cine de terror contemporáneo.

La película, que se estrena el próximo 18 de septiembre, sigue a un mensajero médico que debe completar una entrega en el Hospital General de Raccoon City durante un brote zombi. Austin Abrams encarna a ese personaje, mientras Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser completan el reparto.

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Según las primeras reacciones recogidas por Variety, la película combina violencia gráfica, tensión sostenida y humor sin recurrir a los personajes clásicos de los videojuegos.

Primeras reacciones de la crítica

EJ Moreno, crítico integrado en Tomatometer, ha recomendado verla “en la pantalla más grande y con mucho público” y la ha definido como “un auténtico taquillazo de terror”. A su juicio, Cregger “va a lo grande, da más miedo y está en su versión más divertida”, hasta convertir el género en “un espectáculo cinematográfico”.

Mark Cassidy ha destacado que la producción captura “la tensión implacable de los juegos” y la considera la adaptación más fiel realizada hasta ahora. El crítico ha subrayado su mezcla de sangre y comedia, además de tres sustos que le hicieron saltar del asiento; el espectador situado delante de él, ha contado, pasó buena parte del metraje escondido tras su chaqueta.

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Imagen de 'Resident Evil'
Austin Abrams en 'Resident Evil', de Zach Cregger (Sony Pictures)

Kellvin Chavez, periodista cinematográfico y director de SplashReport.com, ha descrito una película que pisa el acelerador desde su primera escena y no frena. Ha resaltado el suspense constante, una acción “gloriosamente sangrienta” y unos diseños de criaturas retorcidos que remiten a La cosa.

Chavez ha calificado el resultado de “terror de supervivencia puro” y de la mejor película de Resident Evil hasta la fecha. También ha valorado la interpretación de Abrams, a quien otro crítico, Tristian Circa ‘89, ha presentado como un hombre corriente desbordado por los acontecimientos, aunque dotado del carisma necesario para que el público quiera que sobreviva.

Jordan Moreau, de Variety, ha situado el filme entre las mejores adaptaciones de videojuegos y entre las películas de terror más destacadas de la memoria reciente. El periodista ha elogiado el uso del título dentro de la narración y ha señalado el efecto cómico de ver a Abrams deambular mientras mata zombis.

Controversia con los fans de los videojuegos

Cregger ha escrito el guion junto a Shay Hatten. El proyecto supone su primera incursión en una propiedad intelectual de estudio, aunque ha optado por no incorporar a figuras ya establecidas del universo de los videojuegos, como Leon S. Kennedy o Jill Valentine.

Esa decisión de construir un relato nuevo ha generado rechazo en una parte de los seguidores de la saga. El cineasta ha admitido que fue “ingenuo” al pensar que podía crear una historia original dentro de una franquicia preexistente sin recibir críticas de los aficionados.

Milla Jovovich en 'Resident Evil: Capítulo final'
Milla Jovovich en 'Resident Evil: Capítulo final'

La serie cinematográfica comenzó en 2002 con Milla Jovovich y Michelle Rodriguez. Jovovich encabezó después Resident Evil 2: Apocalipsis en 2004, Resident Evil 3: Extinción en 2007, Resident Evil: Afterlife en 2010, Resident Evil 4: Ultratumba en 2012 y Resident Evil: Capítulo final en 2017.

Johannes Roberts asumió en 2021 el anterior reinicio, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, como guionista y director. Las películas de la franquicia han recaudado en conjunto más de 1.200 millones de dólares en la taquilla mundial.

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