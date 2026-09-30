El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El explorador británico Sir Ranulph Fiennes. (Wikipedia)

Guardar

Ranulph Fiennes estuvo en los dos polos de la Tierra. Cruzó la Antártida a pie. Coronó el Everest a los 65 años. Durante décadas su nombre ha sido ligado a los lugares donde nadie podía llegar. Hoy, a los 82 años, su paradero es desconocido.

Fiennes está diagnosticado de párkinson y vive bajo el cuidado de su segunda esposa, Louise Millington-Cotes, que en 2024 un poder notarial permanente sobre él. Su familia sostiene que desde entonces está aislado de sus amigos y de sus allegados y hace casi dos años que no se le ve en público.

PUBLICIDAD

“Todos sus amigos y familiares quieren verlo, llevarle Toblerones y animarlo, pero no sabemos dónde está, y no está disponible, no podemos contactarlo; eso es lo que nos preocupa”, dijo su excuñada, Arabella Pepper, a la BBC.

El explorador británico Sir Ranulph Fiennes. (Wikipedia)

Un currículum de otro planeta

Fiennes creció entre el Reino Unido y Sudáfrica, ingresó en el ejército británico y llegó a servir en el SAS (Unidad de Élite de las fuerzas especiales del Ejército Británico). Según el Explorers Club, ha liderado casi 20 grandes expediciones desde 1967.

La gran obra fue la Expedición Transglobe (1979-1982). El equipo que dirigió fue el primero en circunnavegar el globo de norte a sur, y él se convirtió en la primera persona en visitar ambos polos por medios de superficie.

PUBLICIDAD

Después corrió siete maratones en siete continentes en una semana, y en el Everest fue el británico de más edad en llegar a la cima. El Libro Guinness de los Récords lo describe como “el mayor explorador vivo del mundo”.

Miembros de un equipo de expedición hacen senderismo al lado del Everst. (Reuters/Purnima Shrestha)

Lo último que se supo de él

En mayo de 2024, durante la presentación de uno de sus documentales de National Geographic, Fiennes habló abiertamente de su párkinson. “Hay que tener mucho valor para hablar de ello, pero creo que, quizá, hacerlo permite a otras personas que se enfrentan a esta enfermedad a afrontar la dura realidad”, dijo entonces.

Meses después, en octubre, apareció en un vídeo pregrabado en un acto de la Royal Geographical Society. Leyó un texto fuera de cámara y se disculpó por no encontrarse “lo suficientemente bien” para asistir. Desde entonces, no hay más imágenes suyas.

PUBLICIDAD

El explorador británico Sir Ranulph Fiennes. (Wikipedia)

Una visita y un traslado

En julio de 2025, Pepper logró verlo. Entró por su cuenta en la residencia donde le habían dicho que estaba. “Lo primero que le dije, además de los saludos de rigor, fue que todos estábamos preocupados por él, que lo buscábamos y que teníamos muchas ganas de verlo”, contó.

La respuesta fue inmediata. “El alivio en su rostro era muy evidente, y dijo: “Envíen un mensaje a todos, envíenles mi amor, díganles que los amo y que anhelo verlos’”. A The Telegraph le dijo que lo encontró lúcido, con la personalidad intacta y la memoria clara. Según el diario, tras esa visita lo trasladaron a otra residencia, en Gales.

PUBLICIDAD

Cuatro deportistas de la Fundación Red Parkinson se preparan para competir en el Campeonato Mundial de Ping Pong Parkinson en Hannover, Alemania. Descubre cómo este deporte se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar su salud y calidad de vida.

Varias residencias, varios nombres

A partir de ahí, fue pasando por residencias de Londres, Gales y el noroeste de Inglaterra. Su familia ha asegurado que en varias ingresó con nombres falsos. Incluso, se ha impedido las visitas de algunos amigos y que exige a los visitantes firmar acuerdos de confidencialidad.

Según The Times, Joseph Fiennes (suy primo) también lo visitó en secreto en julio de 2025, en una residencia de Londres donde el explorador vivía con nombre falso. Seis meses después, el 6 de enero, el actor escribió a las autoridades para expresar su inquietud por el aislamiento.

Joseph Fiennes. (Reuters/Isabel Infantes)

Una familia dividida

Entre quienes piden respuestas está Alex Millington-Cotes, hijo de Louise e hijastro de Ranulph. Quiere que el poder notarial “sea retirado de mi propia madre” y pase a personas que “velen plenamente por sus mejores intereses”. “Él no es una persona solitaria, por lo que verlo aislado ahora es muy doloroso”, afirmó a la BBC.

PUBLICIDAD

Ha lanzado una campaña de micromecenazgo para cubrir los gastos legales necesarios para “localizar y proteger” a su padrastro, en la que ya ha reunido casi 26.000 libras (más de 30.000 euros).