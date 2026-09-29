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Héctor Bellerín rechazó protagonizar ‘La bola negra’ para evitar “intrusismo laboral”: “Conozco a actores y actrices y sé lo complicada que es la industria”

Los Javis pensaron en el defensa del Betis para interpretar al amante de Federico García Lorca, antes de que el papel recayera en Miguel Bernardeau

Héctor Bellerín fue considerado en su momento como posible candidato a salir en 'La bola negra'
Héctor Bellerín fue considerado en su momento como posible candidato a salir en 'La bola negra'
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El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín podría haber sido Rafael Rodríguez Rapún, el amante de Federico García Lorca, en La bola negra. Javier Calvo y Javier Ambrossi revelaron esta curiosa posibilidad hace unos días durante uno de los coloquios en los que presentaron su segunda película, en cines desde el pasado viernes. “Buena parte de la historia empezaba a estar escrita para Héctor Bellerín, porque Rafael es futbolista”, dijo Ambrossi en la Academia de Cine. Sin embargo, que la cinta estuviera protagonizada por Guitarricadelafuente, cantante sin experiencia previa en la actuación, les hizo cambiar de idea. “Necesitábamos a alguien con técnica, con peso y que pudiera sostener a Álvaro”. El papel terminó recayendo en Miguel Bernardeau.

Esa no fue la única razón por la que Bellerín se quedó fuera de la película. Según ha contado el futbolista, él tampoco tenía claro que debiera aceptar una oportunidad así. En una entrevista con Libre y Directo, programa de deportes de la Radio Sevilla de la Cadena Ser, ha explicado que el equipo de casting de la cinta contactó con él para ofrecerle la trama basada en La piedra oscura, la obra de teatro de Alberto Conejero que constituye una de las tres principales patas de La bola negra, que sigue las historias de tres hombres homosexuales en tres momentos distintos de la historia de España: 1932, 1937 y 2017.

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Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún
Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún en 'La bola negra'.

“Yo siempre he tenido en mi entorno mucha gente que se dedica a la industria. Tengo gente que son actores, actrices y sé que es una industria muy complicada”, ha señalado el defensa. “Son trabajos superprecarios. Es una de las industrias con más tasas de paro en nuestro país y dedican muchísimas horas y siguen teniendo una vida superprecaria”. Por este mismo motivo, rechazó el papel: “Me parecía un poco intrusismo laboral que simplemente por ser quien soy, tener la oportunidad de participar en una superproducción”, ha finalizado.

Rafael Rodríguez Rapún, el futbolista que se enamoró de Lorca

No es de extrañar que a los Javis se les pasara por la cabeza la opción de Bellerín. Rapún también estuvo vinculado al mundo del fútbol antes de conocer a Lorca y de ser soldado del ejército republicano: jugó en las categorías juveniles del Atlético de Madrid mientras estudiaba en la Escuela de Minas de Madrid. Con apenas 20 años se afilió al PSOE y en 1933 se incorporó a La Barraca, la compañía de teatro universitario dirigida por Lorca, primero como actor y más tarde como secretario nombrado por Federico.

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Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún
Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún

La relación entre ambos terminó estrechándose durante el verano de 1935, en plena gira de La Barraca. De la correspondencia entre ambos solo se conserva una carta de Rapún a Lorca, en la que le confesaba: “Dejar de ver a una persona con la que has estado pasando, durante meses, todas las horas del día es muy fuerte para olvidarlo. Máxime si hacia esa persona se siente uno atraído tan poderosamente como yo hacia ti”.

La historia terminó de forma trágica. Tras conocer el asesinato de Lorca en 1936, Rapún decidió alistarse en el Ejército republicano. Después de realizar un curso de Artillería en Lorca, Murcia, obtuvo la graduación de teniente y fue destinado al frente de Cantabria. Murió el 19 de agosto de 1937, justo un año después del asesinato del poeta, como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión de una bomba.

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