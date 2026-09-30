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La reflexión de H. G. Wells, escritor británico, sobre la resiliencia: “Si te caíste ayer, levántate hoy”

El autor de ‘La guerra de los mundos’ también abordó las contradicciones de una humanidad capaz de progresar científicamente y, al mismo tiempo, frustrar sus propias aspiraciones

H.G. Wells nuevas
(Wikipedia)
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En una época donde la tecnología destilaba entusiasmo. Herbert George Wells (Bromley, 1866-Londres, 1946), más conocido como H. G. Wells, fue todo un pionero en frenar la idilia que entonces se entonaba. Nacido en 1866, en plena Segunda Revolución Industrial, el escritor británico creció mientras la electricidad, el teléfono y los primeros automóviles alimentaban la sensación de progreso. Él apostó por todo lo contrario.

Considerado uno de los padres de la ciencia ficción, Wells convirtió esa desconfianza en literatura. En apenas cuatro años publicó algunas de las obras que terminarían definiendo su legado: La máquina del tiempo (1895), La isla del doctor Moreau (1896), El hombre invisible (1897) y La guerra de los mundos (1898).

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Ya cerca de los 70 años, en 1936, y después de décadas reflexionando sobre el rumbo de la sociedad, publicó The Anatomy of Frustration: A Modern Synthesis, donde abordó las aspiraciones humanas, sus límites y las razones por las que una humanidad capaz de avanzar científica y materialmente seguía tropezando con las guerras, los nacionalismos, las desigualdades y sus propias contradicciones. De esa obra procede una de sus citas más conocidas, hoy utilizada casi como frase motivacional: “Si te caíste ayer, levántate hoy”.

Una cita como respuesta a Robert Burton

Para construir el libro, Wells tomó como referencia The Anatomy of Melancholy, la obra que el ensayista británico Robert Burton había publicado en el siglo XVII y que figuraba entre sus lecturas predilectas. Pero, en lugar de diseccionar la melancolía, el británico quiso hacer algo parecido con la frustración del ser humano moderno. Para ello creó a William Burroughs Steele, un personaje ficticio al que presentó como un pensador estadounidense que había dedicado años a estudiar las aspiraciones humanas y los motivos por los que estas terminaban una y otra vez frustrándose. “¿Qué se desea? ¿Qué queremos? ¿Como individuos? ¿Como comunidades? ¿Como especie?”, escribió.

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H.G. Wells nuevas
(Wikipedia)

Es precisamente entre las últimas anotaciones de Steele donde aparece la reflexión. “Debemos tener el valor de ser pacientes. La incompletitud individual es un asunto privado. Si te caíste ayer, levántate hoy”, escribió.

Vida y obra de un autor xxx

A lo largo de su vida, Wells escribió decenas de novelas, cuentos y ensayos, además de obras dedicadas a la historia, la política y el futuro de la sociedad. Entre ellas destacó The Outline of History, publicada en 1919, donde narró la historia general de la humanidad desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial.

Su influencia terminó alcanzando además la cultura popular de formas que Wells difícilmente podía haber previsto. En 1938, todavía en vida del escritor, un joven Orson Welles adaptó La guerra de los mundos para la radio estadounidense. La emisión, presentada con el formato de boletines informativos ficticios, acabaría convirtiéndose en uno de los episodios más célebres de la historia de la radiodifusión.

H. G. Wells murió en Londres el 13 de agosto de 1946, a los 79 años. Para entonces, aquellas novelas que había escrito a finales del siglo XIX ya lo habían convertido en una de las figuras esenciales de la literatura de anticipación.

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