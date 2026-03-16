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Amy Madigan gana el Oscar por su ‘tía Gladys’ en ‘Weapons’ y rompe varias maldiciones, entre ellas, triunfar con una película de terror

La intérprete ha conseguido su primera estatuilla gracias a su icónico papel en ‘Weapons’ y demuestra que tras más 40 años de su primera nominación, nunca es tarde para obtener la estatuilla

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Amy Madigan con su Oscar
Amy Madigan con su Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por 'Weapons' REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz Amy Madigan se ha hecho con el Premio Oscar 2026 a Mejor actriz de reparto por su interpretación de la inquietante tía Gladys en la película Weapons, consolidando así una recompensa largamente esperada y rompiendo varios precedentes históricos en la Academia. La gala, celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, ha contado con un ambiente de reconocimiento unánime a un trabajo que, según la propia Madigan, “no tendría sentido” sin el apoyo de su esposo, el también actor Ed Harris (que ha sido nominado en cuatro ocasiones, pero no tiene ningún Oscar)

Amy Madigan ha obtenido el Oscar como mejor actriz de reparto con una diferencia temporal de 41 años respecto a su primera nominación, estableciendo así un récord inédito de separación entre candidaturas en esta categoría.

Weapons constituye la primera película con una sola nominación que consigue este galardón desde el caso de Penélope Cruz en 2008 por Vicky Cristina Barcelona. En palabras de la actriz, “lo diferente es que me llevo este chavalito de oro”, aludiendo al tiempo transcurrido desde su anterior candidatura.

Traíler de la película de terror 'Weapons'

Madigan, con 75 años, ha subido al escenario tras imponerse a rivales del calibre de Wunmi Mosaku (Los pecadores), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), y Teyana Taylor (Una batalla tras otra), quienes eran consideradas fuertes contrincantes tras meses de reconocimientos en festivales y premios de la crítica.

El papel icónico de la tía Gladys

El papel de la tía Gladys en Weapons, bajo la dirección de Zach Cregger, ha recibido el respaldo de la crítica y del Sindicato de Actores, consolidando a Madigan como la principal contendiente en esta edición. Su interpretación, descrita como una de las más perturbadoras del cine de terror contemporáneo, ha obtenido elogios en diferentes entregas antes de llegar a la gala de la Academia.

Amy Madigan como la tía
Amy Madigan como la tía Gladys en 'Weapons', directa al pódium de las figuras más terroríficas del cine de terror contemporáneo

Durante su intervención, Madigan ha mantenido un tono cercano y humorístico, compartiendo anécdotas y agradecimientos con el público. Nada más recoger el premio de manos de Zoe Saldaña, la actriz ha manifestado: “Estoy muy abrumada. Me tiemblan las piernas”. Ha dirigido su gratitud, en especial, a su hija Lilly, al director y guionista Zach Cregger, al resto del equipo y a los perros de casa, dedicando en última instancia el reconocimiento a Ed Harris: “Nada de esto tendría sentido si no estuviera él conmigo”, ante la ovación del auditorio y la complicidad visible de Harris.

La carrera profesional de Amy Madigan abarca más de cuatro décadas. Hija de una gran aficionada al teatro amateur, ha alternado desde sus inicios la música (fue vocalista itinerante en Estados Unidos durante los años setenta) con la interpretación, formándose en el renombrado Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York. Debutó en el cine con Love Child (1982), película con la que logró una nominación al Globo de Oro como actriz revelación, y alcanzó su primer reconocimiento en la Academia en 1985 por Dos veces en una vida.

Tras aquellos éxitos iniciales, Madigan se ha mantenido activa en la industria, participando en títulos como Calles de fuego, Campo de sueños, En un lugar del corazón o Adiós pequeña, adiós. Sin embargo, su popularidad como actriz principal fue difuminándose progresivamente, consolidándose como secundaria recurrente en el cine estadounidense.

Un reconocimiento a los actores de cine de terror

Este año, con Weapons, ha roto dos estigmas simultáneos: ni el cine de terror ni las películas con una única nominación suelen triunfar en la Academia. Los últimos precedentes en películas de terror ganadoras datan de 1991, cuando Anthony Hopkins y Jodie Foster fueron premiados por El silencio de los corderos.

Imagen de 'Weapons'
Imagen de 'Weapons'

La diferencia de 41 años entre una nominación y otra constituye el mayor intervalo en la historia para una actriz de reparto. La propia Madigan lo ha sintetizado con ironía al comentar en el escenario: “Todo el mundo me preguntaba que por qué hacía 40 años que no venía y qué era lo diferente. Lo diferente es que me llevo este chavalito de oro”.

En cuanto al resto de la escena competitiva, Elle Fanning ha llegado por primera vez a los Oscar tras cuatro candidaturas a los Globos de Oro, mientras que Inga Ibsdotter Lilleaas, poco conocida fuera de Europa, ha sorprendido con su nominación. Teyana Taylor y Wunmi Mosaku, ambas destacadas en sus respectivos papeles, han completado una categoría especialmente disputada.

Con este galardón, Amy Madigan no solo ha roto su propia “maldición” personal y la de la película, sino que ha reestablecido el protagonismo de los grandes papeles secundarios y la consideración hacia el cine de terror en la Academia.

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