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Todo lo que se sabe de la demanda de Feliciano López a Alba Carrillo por vulneración del derecho al honor: “Recoge todas y cada una de las manifestaciones”

‘Y ahora Sonsoles’ anunciaba en exclusiva este martes el nuevo ciclo legal que ha decidido comenzar el tenista contra su exmujer

Alba Carrillo y Feliciano López el día de su boda. (EUROPA PRESS).
Alba Carrillo y Feliciano López el día de su boda. (EUROPA PRESS).
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Feliciano López y Alba Carrillo vuelven a verse las caras en los tribunales, una década después de poner fin a su matrimonio. El extenista ha presentado una demanda contra su exmujer por una presunta vulneración del derecho al honor y a la intimidad, según ha anunciado la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles. La demanda, presentada durante el verano, ya habría sido admitida a trámite.

La noticia supone un nuevo capítulo en una historia que comenzó con una relación sentimental en 2013 y que terminó apenas once meses después de su boda. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, aunque el nombre del otro ha continuado apareciendo de manera recurrente en las declaraciones públicas de Alba Carrillo. “Los calificativos que le ha dedicado Alba a Feliciano le han llevado a demandarla. Feliciano llevaba mucho tiempo pensando en demandar a Alba por todo lo que ha dicho de él”, explicó García-Pelayo.

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Según explicó García-Pelayo en Antena 3, la decisión de Feliciano llega después de mucho tiempo valorando la posibilidad de emprender acciones legales. La periodista aseguró además que la demanda es de gran extensión y que en ella se habrían recopilado declaraciones realizadas por Carrillo en diferentes medios de comunicación.

Feliciano López y Alba Carrillo comenzaron su relación a principios de 2013. Después de superar juntos aquella primera etapa, decidieron casarse en julio de 2015 en Toledo, ciudad natal del deportista. El enlace reunió a numerosos rostros conocidos y parecía culminar una historia de amor que ambos habían mostrado públicamente con entusiasmo.

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Sin embargo, la relación terminó antes de cumplir su primer aniversario. La separación se hizo pública en 2016 y Carrillo explicó entonces que había recibido la petición de divorcio por parte del tenista. “Feliciano me ha pedido el divorcio de manera fría y distante”, declaró entonces la modelo a ¡HOLA!, donde también reconocía: “Me casé enamoradísima y sigo enamorada, no doy crédito; estoy sufriendo mucho”.

El final de la relación dio paso a una etapa especialmente complicada, tanto en los juzgados como fuera de ellos. “Es una persona que he tenido la desgracia de encontrarme. Maldigo el día que yo conocí a ese hombre”, afirmó en la entrevista. La expareja tuvo que resolver cuestiones económicas derivadas de su matrimonio y, paralelamente, sus diferencias continuaron alimentando numerosas apariciones en medios.

Con el paso de los años, Carrillo se ha referido públicamente a su exmarido en numerosas ocasiones y ha utilizado distintos calificativos para hablar de él. Algunas de esas declaraciones son precisamente las que, según la información difundida ahora, formarían parte del material recopilado por la defensa de Feliciano. “Se trata de una demanda muy voluminosa, porque recoge todas y cada una de las manifestaciones que ha realizado la modelo. Su entorno le ha animado a dar el paso”, amplió García-Pelayo.

18/06/2026 Sandra Gago y Feliciano López en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
18/06/2026 Sandra Gago y Feliciano López en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Alba Carrillo todavía no habría recibido la notificación

Por el momento, Alba Carrillo no ha realizado declaraciones públicas sobre la demanda. Según lo explicado en el programa de Antena 3, tampoco estaba claro si había recibido formalmente la notificación cuando se hizo pública la noticia. La periodista Pilar Vidal señaló que el procedimiento se habría formalizado en Pozuelo de Alarcón y que la presentadora estaría pendiente de recibir la comunicación judicial.

La noticia llega, además, en un momento de actividad profesional para Carrillo. La presentadora continúa vinculada a El Sótano Club, en TEN, y prepara una nueva etapa televisiva en La Séptima tras su salida de RTVE. Ahora será la vía judicial la que marque el siguiente capítulo de una relación que terminó hace diez años, pero que ha continuado presente en la esfera pública. La demanda deberá seguir su recorrido procesal y será entonces cuando ambas partes puedan exponer formalmente sus posiciones ante los tribunales.

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